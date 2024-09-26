https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/lavrov-uaeanin-kuzey-koreye-iliskin-karari-yikici-nitelikte-1088483474.html

Lavrov: UAEA’nın Kuzey Kore’ye ilişkin kararı ‘yıkıcı’ nitelikte

Lavrov: UAEA’nın Kuzey Kore’ye ilişkin kararı ‘yıkıcı’ nitelikte

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, UAEA Genel Konferansı'nın Kuzey Kore’ye ilişkin kararının zararlı ve yıkıcı nitelikte olduğunu belirtti. 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T20:27+0300

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dünya

sergey lavrov

rusya

kuzey kore

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

karar tasarısı

batı

konferans

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sputnik’e verdiği demeçte Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Konferansı'nın Kuzey Kore’ye ilişkin kararının zararlı ve yıkıcı nitelikte olduğunu ve Moskova’nın bu belgeyi reddetiğini söyledi.Lavrov, “Belirtilen olguları göz önünde bulundurarak Rus tarafı, en başından beri Batı ülkelerinin UAEA Genel Konferansı'nın Kuzey Kore kararına ilişkin anlamsız girişiminin zararlı ve yıkıcı nitelikte olduğunu belirterek söz konusu karara kategorik olarak katılmadığını ifade etti” dedi.Rusya’nın Batı’nın karar tasarısının kabul edilemezliğini ve Genel Konferansta fikir birliği olmadığını açıkça dile getirdiğini vurgulayan Lavrov, “Uluslararası hukuki açıdan önemsiz ve hiç bir katma değeri olmayan bu belgeyi reddediyoruz” diye konuştu.Lavrov, Rusya Federasyonu ve Kuzey Kore’nin iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermeye çalışan ortak bir düşmanla bir kez daha karşı karşıya olduklarını belirterek, “Kardeş Kore halkıyla dostluğu ve işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğiz ve bu düşmanca planların gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.ABD, Asya-Pasifik bölgesine nükleer silah taşıyabilen sistemler kuruyorLavrov, Washington ve müttefiklerinin Asya-Pasifik bölgesine askeri-stratejik altyapı unsurlarını aktardığını ve oraya nükleer silah taşıyabilen sistemler kurduğunu kaydetti.Lavrov, “ABD, müttefiklerinin desteğiyle Asya-Pasifik bölgesine askeri-stratejik altyapının unsurlarını aktarıyor ve oraya nükleer silah taşıyabilen sistemleri aktif olarak kuruyor. Güney Kore ve Japonya ile birlikte giderek artan provokatif ve istikrarı bozucu sözde ‘genişletilmiş nükleer caydırıcılık’ planları uyguluyor” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/rusya-disisleri-bakani-lavrov-abd-dunya-ticaret-orgutunun-calismalarini-sekteye-ugratti-1088442729.html

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sergey lavrov, rusya, kuzey kore, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), karar tasarısı, batı, konferans