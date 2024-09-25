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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD, Dünya Ticaret Örgütü'nün çalışmalarını sekteye uğrattı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD, Dünya Ticaret Örgütü'nün çalışmalarını sekteye uğrattı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Dünya Ticaret Örgütü'nün tam teşekküllü faaliyetlerinin ABD'nin yıkıcı... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
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2024-09-25T21:27+0300
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sergey lavrov
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yükselen piyasa ülkelerinin G20 başkanlığını üstlenmesinin, G20'nin önceliklerini gelişmekte olan ekonomilere yöneltmesini sağladığını vurguladı.Lavrov konuşmasında ayrıca şu cümleleri kaydetti:Dışişleri Bakanı Lavrov, geçen yılki G20 zirvesi katılımcılarının 'kolektif kararlar alınırken gelişmekte olan ülkelerin sesini güçlendirmeye söz verdiklerini' hatırlatarak, “Elbette bu güvencelerin somut eylemlere dönüştürülmesi gerekiyor” dedi.Lavrov, mevcut gerçeklerin ekonomi liderlerinin ağırlığındaki oranda önemli bir değişikliğe işaret ettiğine de dikkat çektiği konuşmasında, BRICS üyelerinden iki yıl önce beş tanesinin reel GSYİH açısından G7 grubunu geçtiğine ve tahminlere göre 2028 yılına kadar 10 BRICS üyesinin küresel üretimin yaklaşık yüzde 37‘sini üreteceğini ve G7'nin yüzde 27’ye ya da daha altına düşeceğini vurguladı.Lavrov konuşmasının bu kısmını şu cümleler ile sonlandırdı:'Arap Devletleri Ligi'nin G20 çalışmalarına katılmasını destekliyoruz'Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov konuşmasında, Arap Devletleri Ligi'nin G20 çalışmalarına katılma niyetini desteklediklerinin de altını çizdi.Bakan Lavrov, “Afrika Birliği'nin G20'ye katılmasını aktif bir şekilde memnuniyetle karşıladık, ayrıca Arap Ligi'nin forumun çalışmalarına katılma ruh halini de destekliyoruz. Ve genel olarak, G20'de bölgesel platformların işbirliği için özel bir yol oluşturulmasını düşünmeyi öneriyoruz” dedi.'Rusya'ya karşı 21 binden fazla yasadışı yaptırım uygulandı'Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, "Batı topluluğu Rusya'ya karşı 21 binden fazla yaptırım uyguladı ve bu yaptırımlar en yoksul ülkeleri vuruyor" cümlesini kaydetti.Lavrov konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:Lavrov konuşmasında ayrıca ABD ve müttefiklerinin uluslararası yapılara çatışmacı bir gündem dayatma arzusunu açık bir 'neo-kolonyalizm tezahürü' olarak nitelendirdi.'ABD, DTÖ'nün çalışmalarını sekteye uğrattı'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dünya Ticaret Örgütü'nün tam teşekküllü faaliyetlerinin ABD'nin hatası nedeniyle kesintiye uğradığını belirterek bu kurumun çalışmalarına mümkün olan en kısa sürede devam etmesi gerektiğini vurguladı.G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Lavrov, şu cümleleri dile getirdi:'G20 adil bir dünya düzeninin oluşturulmasına ivme kazandırabilir'Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, G20'nin kendi görev alanına sıkı sıkıya bağlı kalması ve barış ve güvenlik konuları ile diğer Birleşmiş Milletler ve evrensel sorunlara girmemesi gerektiğini söyledi.G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Lavrov, "G20, daha adil ve daha demokratik bir dünya düzeni inşa etmek amacıyla uluslararası yönetişim mimarisinin modernizasyonuna güçlü bir ivme kazandırabilir" dedi.Konuşmasında bu kısmında Lavrov, şu cümleleri kaydetti:Lavrov konuşmasını, “G20'nin görev alanına sıkı sıkıya bağlı kalması ve barış ve güvenlik konuları ile evrensel sorunlara girmemesi gerektiğine inanıyoruz. Platformumuzun faaliyetlerinin kesinlikle uzlaşı ilkesine dayalı olmaya devam etmesi de önemlidir" cümleleriyle sonlandırdı.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, g20, kolektif batı, dünya ticaret örgütü, dünya ticaret örgütü (dtö), dünya ticaret örgütü (wto), g7, brics

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD, Dünya Ticaret Örgütü'nün çalışmalarını sekteye uğrattı

21:27 25.09.2024
© Sputnik / Сергей ГунеевRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu'nun 79. oturumunda.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu'nun 79. oturumunda. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Dünya Ticaret Örgütü'nün tam teşekküllü faaliyetlerinin ABD'nin yıkıcı faaliyetleri nedeniyle kesintiye uğradığını belirterek bu kurumun çalışmalarına mümkün olan en kısa sürede devam etmesi gerektiğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yükselen piyasa ülkelerinin G20 başkanlığını üstlenmesinin, G20'nin önceliklerini gelişmekte olan ekonomilere yöneltmesini sağladığını vurguladı.
Lavrov konuşmasında ayrıca şu cümleleri kaydetti:
Rusya'nın öncü girişimi olan Büyük Avrasya Ortaklığı gibi entegrasyon projeleri ivme kazanıyor. Genel olarak hepimiz G20'yi gelişmekte olan ekonomilerin önceliklerine yöneltmeyi başardık. Bunda Endonezya, Hindistan ve şimdi de Brezilya gibi yükselen piyasalara sahip ülkelerin art arda dönem başkanlığı yapmaları temel bir rol oynadı. Bu eğilimin önümüzdeki Güney Afrika dönem başkanlığı sırasında da devam edeceğine inanıyoruz.
Dışişleri Bakanı Lavrov, geçen yılki G20 zirvesi katılımcılarının 'kolektif kararlar alınırken gelişmekte olan ülkelerin sesini güçlendirmeye söz verdiklerini' hatırlatarak, “Elbette bu güvencelerin somut eylemlere dönüştürülmesi gerekiyor” dedi.
Lavrov, mevcut gerçeklerin ekonomi liderlerinin ağırlığındaki oranda önemli bir değişikliğe işaret ettiğine de dikkat çektiği konuşmasında, BRICS üyelerinden iki yıl önce beş tanesinin reel GSYİH açısından G7 grubunu geçtiğine ve tahminlere göre 2028 yılına kadar 10 BRICS üyesinin küresel üretimin yaklaşık yüzde 37‘sini üreteceğini ve G7'nin yüzde 27’ye ya da daha altına düşeceğini vurguladı.
Lavrov konuşmasının bu kısmını şu cümleler ile sonlandırdı:
Aynı zamanda, Rusya'nın aktif olarak pazarlarına yeniden yöneldiği Afrika kıtası, küresel Güney ve Doğu'nun diğer bölgelerinde hızlı bir yükseliş var. Bunlar Asya-Pasifik bölgesi, Latin Amerika ve Karayipler, Güney Asya, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya'dır.

'Arap Devletleri Ligi'nin G20 çalışmalarına katılmasını destekliyoruz'

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov konuşmasında, Arap Devletleri Ligi'nin G20 çalışmalarına katılma niyetini desteklediklerinin de altını çizdi.
Bakan Lavrov, “Afrika Birliği'nin G20'ye katılmasını aktif bir şekilde memnuniyetle karşıladık, ayrıca Arap Ligi'nin forumun çalışmalarına katılma ruh halini de destekliyoruz. Ve genel olarak, G20'de bölgesel platformların işbirliği için özel bir yol oluşturulmasını düşünmeyi öneriyoruz” dedi.

'Rusya'ya karşı 21 binden fazla yasadışı yaptırım uygulandı'

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, "Batı topluluğu Rusya'ya karşı 21 binden fazla yaptırım uyguladı ve bu yaptırımlar en yoksul ülkeleri vuruyor" cümlesini kaydetti.
Lavrov konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:

Son 10 yılda, Kolektif Batı tarafından sadece Rusya'ya karşı 21 binden fazla yasadışı yaptırım uygulanmıştır. Bunların bölge dışı uygulamaları ise daha da iğrenç, gayri meşru bir yağmacı yaklaşımdır. En yoksul ülkeleri ve muhtaç grupları vurarak onları uygun fiyatlı gıda, enerji ve gübreden mahrum bırakmaktadır.

Lavrov konuşmasında ayrıca ABD ve müttefiklerinin uluslararası yapılara çatışmacı bir gündem dayatma arzusunu açık bir 'neo-kolonyalizm tezahürü' olarak nitelendirdi.

'ABD, DTÖ'nün çalışmalarını sekteye uğrattı'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dünya Ticaret Örgütü'nün tam teşekküllü faaliyetlerinin ABD'nin hatası nedeniyle kesintiye uğradığını belirterek bu kurumun çalışmalarına mümkün olan en kısa sürede devam etmesi gerektiğini vurguladı.
G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Lavrov, şu cümleleri dile getirdi:
Dünya Ticaret Örgütü'nün tam teşekküllü faaliyetine kısa sürede yeniden başlaması gerekmektedir. Şu anda bu faaliyet, ABD'nin yıkıcı tutumu nedeniyle kesintiye uğramıştır ve bu durum, uzun yıllardır hiçbir şey yapmayan bu uyuşmazlık çözümü organının çalışmalarına devam etmesine izin vermemektedir.

'G20 adil bir dünya düzeninin oluşturulmasına ivme kazandırabilir'

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, G20'nin kendi görev alanına sıkı sıkıya bağlı kalması ve barış ve güvenlik konuları ile diğer Birleşmiş Milletler ve evrensel sorunlara girmemesi gerektiğini söyledi.
G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Lavrov, "G20, daha adil ve daha demokratik bir dünya düzeni inşa etmek amacıyla uluslararası yönetişim mimarisinin modernizasyonuna güçlü bir ivme kazandırabilir" dedi.
Konuşmasında bu kısmında Lavrov, şu cümleleri kaydetti:

Çok taraflı bir dünyanın oluşumu, daha adil ve daha demokratik bir dünya düzeni inşa etmek istiyorsak, uluslararası yönetişim mimarisinin modernizasyonunu gerektirmektedir. Bu da elbette BM Şartı'nın kalıcı ilkelerine bütünüyle ve birbiriyle bağlantılı olarak dayanmaktadır. Önde gelen bir ekonomik forum olarak G20, dikte edilen nesnel süreçlere güçlü bir ivme kazandırabilir.

Lavrov konuşmasını, “G20'nin görev alanına sıkı sıkıya bağlı kalması ve barış ve güvenlik konuları ile evrensel sorunlara girmemesi gerektiğine inanıyoruz. Platformumuzun faaliyetlerinin kesinlikle uzlaşı ilkesine dayalı olmaya devam etmesi de önemlidir" cümleleriyle sonlandırdı.
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