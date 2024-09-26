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Kiracı olarak kaldığı evde işkenceye uğradı: 'Ev sahibim kadın iç çamaşırları giydirip zorla dans ettirdi'
Kiracı olarak kaldığı evde işkenceye uğradı: 'Ev sahibim kadın iç çamaşırları giydirip zorla dans ettirdi'
Sputnik Türkiye
Ev sahibi Uyar, 'helalleşmek' için kiracısı Mehmet Ö.'yü eve çağırdı. Uyar, kiracıya 2 arkadaşıyla işkence yaptı, babasına tokat atıp dövdürdü. Bununla da... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T12:36+0300
2024-09-26T12:36+0300
yaşam
kiracı
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kira bedeli
kira yardımı
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kira sözleşmesi
kira beyannamesi
kiralama
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Bursa'da eşiyle yaşadıkları evinin 1 odasını 4 bin liraya Mehmet Ö.'ye kiralayan Ozan Uyar'ın misafirleri kiracıyı rahatsız edince evden ayrılmak istedi. Parasını alıp gitmek isteyen Mehmet Ö.'nün başına gelmeyen kalmadı.Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, gündelik işlerde çalışan Mehmet Ö. (37), Ozan Uyar'ın (33) evinde oda kiraladıktan sonra yaşadığı dehşet dolu olaylar sebebiyle mahkemeye başvurdu. Olayın ardından Ozan Uyar ve ailesine hapis cezası verildi.Oda kirası anlaşmazlığı i̇şkenceye dönüştüMehmet Ö., evde üç gün kaldıktan sonra sürekli gelen misafirlerden rahatsız oldu ve ev sahibinden parasını isteyerek ayrılacağını belirtti. Nakdi olmadığını söyleyen ev sahibi Ozan Uyar, kiracısına parasına karşılık satması için cep telefonunu verdi. Ancak, 10 gün sonra Mehmet Ö.'yü 'helalleşmek' bahanesiyle evine çağıran Uyar, arkadaşları S.S. ve V.K. ile birlikte Mehmet Ö.’nün ellerini bağlayarak demir çubuk ve sopalarla dövdü.Aile de olaylara karıştıGürültüyü duyan Ozan Uyar'ın babası Osman Uyar, eve gelerek işkenceye katıldı. Ertesi gün, ev sahibinin eşi Mine Uyar'ın da Mehmet Ö.'ye kadın iç çamaşırları giydirip, müzik eşliğinde oynattığı iddia edildi. Olay, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların ardından V.K.’nin eşi tarafından fark edilip, Mehmet Ö. polise teslim edildi.Gözaltılar ve yargılamaSavcılık soruşturmasının ardından, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta gece vakti yağma' suçlamalarıyla Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava sonucunda Ozan Uyar’a toplam 6 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, babası Osman Uyar ve eşi Mine Uyar’a 5’er yıl hapis cezası verildi. Sanıklardan V.K. ve S.S. ise beraat etti.'Canımı çok yaktılar'Mahkemede ifade veren ve yaşadıklarını ağlayarak anlatan Mehmet Ö., "Beni acımasızca dövdüler, domuz bağıyla bağladılar. Kadın iç çamaşırları giydirip, müzik eşliğinde zorla oynattılar ve fotoğraflarımı sosyal medyada paylaştılar" dedi.Sanıkların savunmalarıSanık Ozan Uyar, suçlamaları reddederek, "Mehmet Ö. telefonumu çaldı ve bana hakaret etti. Sadece onu dövdüm" dedi. Mine Uyar ise, "Eve geldiğimde Mehmet Ö. zaten kadın iç çamaşırlarını giymişti" diyerek suçlamaları kabul etmedi.Dava sonunda mahkeme, Ozan Uyar, eşi ve babasını hapis cezasına çarptırarak, aile boyu ceza verdi.
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kiracı, kira, kira bedeli, kira yardımı, kira sertifikası, kira sözleşmesi, kira beyannamesi, kiralama, ev sahibi
kiracı, kira, kira bedeli, kira yardımı, kira sertifikası, kira sözleşmesi, kira beyannamesi, kiralama, ev sahibi

Kiracı olarak kaldığı evde işkenceye uğradı: 'Ev sahibim kadın iç çamaşırları giydirip zorla dans ettirdi'

12:36 26.09.2024
© Flickr / Rayişkence
işkence - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
© Flickr / Ray
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Ev sahibi Uyar, 'helalleşmek' için kiracısı Mehmet Ö.'yü eve çağırdı. Uyar, kiracıya 2 arkadaşıyla işkence yaptı, babasına tokat atıp dövdürdü. Bununla da yetinmeyen Uyar, eşinin getirdiği kadın iç çamaşırlarını kiracıya giydirip, müzikle oynatıp görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.
Bursa'da eşiyle yaşadıkları evinin 1 odasını 4 bin liraya Mehmet Ö.'ye kiralayan Ozan Uyar'ın misafirleri kiracıyı rahatsız edince evden ayrılmak istedi. Parasını alıp gitmek isteyen Mehmet Ö.'nün başına gelmeyen kalmadı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, gündelik işlerde çalışan Mehmet Ö. (37), Ozan Uyar'ın (33) evinde oda kiraladıktan sonra yaşadığı dehşet dolu olaylar sebebiyle mahkemeye başvurdu. Olayın ardından Ozan Uyar ve ailesine hapis cezası verildi.

Oda kirası anlaşmazlığı i̇şkenceye dönüştü

Mehmet Ö., evde üç gün kaldıktan sonra sürekli gelen misafirlerden rahatsız oldu ve ev sahibinden parasını isteyerek ayrılacağını belirtti. Nakdi olmadığını söyleyen ev sahibi Ozan Uyar, kiracısına parasına karşılık satması için cep telefonunu verdi. Ancak, 10 gün sonra Mehmet Ö.'yü 'helalleşmek' bahanesiyle evine çağıran Uyar, arkadaşları S.S. ve V.K. ile birlikte Mehmet Ö.’nün ellerini bağlayarak demir çubuk ve sopalarla dövdü.

Aile de olaylara karıştı

Gürültüyü duyan Ozan Uyar'ın babası Osman Uyar, eve gelerek işkenceye katıldı. Ertesi gün, ev sahibinin eşi Mine Uyar'ın da Mehmet Ö.'ye kadın iç çamaşırları giydirip, müzik eşliğinde oynattığı iddia edildi. Olay, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların ardından V.K.’nin eşi tarafından fark edilip, Mehmet Ö. polise teslim edildi.

Gözaltılar ve yargılama

Savcılık soruşturmasının ardından, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta gece vakti yağma' suçlamalarıyla Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava sonucunda Ozan Uyar’a toplam 6 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, babası Osman Uyar ve eşi Mine Uyar’a 5’er yıl hapis cezası verildi. Sanıklardan V.K. ve S.S. ise beraat etti.

'Canımı çok yaktılar'

Mahkemede ifade veren ve yaşadıklarını ağlayarak anlatan Mehmet Ö., "Beni acımasızca dövdüler, domuz bağıyla bağladılar. Kadın iç çamaşırları giydirip, müzik eşliğinde zorla oynattılar ve fotoğraflarımı sosyal medyada paylaştılar" dedi.

Sanıkların savunmaları

Sanık Ozan Uyar, suçlamaları reddederek, "Mehmet Ö. telefonumu çaldı ve bana hakaret etti. Sadece onu dövdüm" dedi. Mine Uyar ise, "Eve geldiğimde Mehmet Ö. zaten kadın iç çamaşırlarını giymişti" diyerek suçlamaları kabul etmedi.
Dava sonunda mahkeme, Ozan Uyar, eşi ve babasını hapis cezasına çarptırarak, aile boyu ceza verdi.
Ev, bina, site, tokalaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2024
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