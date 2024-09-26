Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor
12:57 26.09.2024 (güncellendi: 13:00 26.09.2024)
© İHACem Garipoğlu
© İHA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu, Silivri Cezaevi’nde ölü bulunmuştu. Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması ile ilgili ailenin başvurusu kabul edildi.
Son dakika haberi: Münevver Karabulut'u vahşice katledilen ve kaldığı cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması ile ilgili Karabulut ailesinin yapmış olduğu başvuru kabul edildi.
Söz konusu kararı Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Epözdemir, şu ifadeleri kullandı;
"Malumunuz olduğu üzere; yaklaşık 15 yıldır Münevver Karabulut'un hunharca ve vahşice katledilmesi ile ilgili dosyayı mağdur aile vekili olarak takip ediyoruz. Münevver Karabulut cinayeti, Türkiye'de kadına şiddet ve kadın cinayetleri bakımından toplumsal farkındalık ve fikri takip oluşması açısından son derece önemli ve emsal mahiyette bir cinayettir. Bu kapsamda son olarak Cem Garipoğlu'nun mezarının açılarak C.M.K m. 87/4 uyarınca fethi kabir işleminin yapılmasını talep etmiştik. Müvekkil Süreyya Karabulut'un talebi üzerine özellikle son iki yıldır bu konuda etkili bir hukuki süreci hayata geçirdik."
Malumunuz olduğu üzere; yaklaşık 15 yıldır Münevver Karabulut'un hunharca ve vahşice katledilmesi ile ilgili dosyayı mağdur aile vekili olarak takip ediyoruz. Münevver Karabulut cinayeti, Türkiye'de kadına şiddet ve kadın cinayetleri bakımından toplumsal farkındalık ve fikri…— Rezan Epözdemir (@rezan_epozdemir) September 26, 2024