https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/japon-savas-gemisi-2-dunya-savasindan-beri-ilk-kez-tayvan-bogazindan-gecis-yapti-1088458703.html
Japon savaş gemisi, 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez Tayvan Boğazı'ndan geçiş yaptı
Japon savaş gemisi, 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez Tayvan Boğazı'ndan geçiş yaptı
Sputnik Türkiye
Japon savaş gemisi, 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez Tayvan Boğazı'ndan geçtiği bildirildi. Sazanami adlı gemi, tatbikatın bir parçası olarak Yeni Zelanda ve... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T11:14+0300
2024-09-26T11:14+0300
2024-09-26T11:14+0300
dünya
asya & pasifik
japonya
çin
donanma
tayvan boğazı
yeni zelanda
avustralya
2. dünya savaşı
güney çin denizi
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Japonya'ya ait bir savaş gemisinin, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez Tayvan Boğazı'ndan geçtiği bildirildi.Japonya Deniz Savunma Kuvvetleri'ne ait olduğu açıklanan bir savaş gemisinin, Avustralya ve Yeni Zelanda savaş gemileri eşliğinde Çin ve Tayvan anakarası arasında kalan Tayvan Boğazı'ndan ilk kez geçtiği söylendi.Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, savunma kuvvetlerine ait bir destroyer olan Sazanami, Güney Çin Denizi'ndeki çok taraflı tatbikatlara katılmak üzere Çarşamba günü kuzeyden güneye doğru boğazdan geçti. Tatbikatın parçası olarak Avustralya ve Yeni Zelanda donanma gemileri de Japon gemisine eşlik etti.Japonya ve Tayvan savunma bakanlıkları geçişle ilgili yorum yapmazken bu durum Tayvan'ı topraklarının bir parçası olarak gören Çin'in dikkatini çekti. Çin'i yöneten Komünist Partisinin (ÇKP) medyaya yaptığı açıklamada, Çin ordusunun, gemilerin geçişini yakından izlediklerini belirtti.ABD ve Tayvan, küresel konteynır filosunun yaklaşık yarısının geçtiği önemli bir nakliye ve ticaret yolu olan 180 kilometrelik boğazın, uluslararası suların bir parçası olduğunu ve tüm donanma gemilerine açık olduğunu belirtiyor.Donanma gemisinin bölgeden geçişi, Çin ile Japonya arasında hava sahasında ve kara suları ihlallerinden kaynaklanan gerilimlerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekiyor. 1 Eylül'de Çin'e ait araştırma gemisi Japonya'nın güneyindeki Tokara Boğazı'nda yer alan Kuçinoerabu Adası yakınlarında Japon kara sularına girdiği kaydedilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/cin-yillar-sonra-ilk-kez-kitalararasi-balistik-fuze-denemesi-yapti-1088413419.html
çin
tayvan boğazı
yeni zelanda
avustralya
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asya & pasifik, japonya, çin, donanma, tayvan boğazı, yeni zelanda, avustralya, 2. dünya savaşı, güney çin denizi
asya & pasifik, japonya, çin, donanma, tayvan boğazı, yeni zelanda, avustralya, 2. dünya savaşı, güney çin denizi
Japon savaş gemisi, 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez Tayvan Boğazı'ndan geçiş yaptı
Japon savaş gemisi, 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez Tayvan Boğazı'ndan geçtiği bildirildi. Sazanami adlı gemi, tatbikatın bir parçası olarak Yeni Zelanda ve Avustralya'ya ait savaş gemileri eşliğinde Tayvan Boğazı'nda seyir halinde görüldüğü kaydedildi.
Japonya'ya ait bir savaş gemisinin, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez Tayvan Boğazı'ndan geçtiği bildirildi.
Japonya Deniz Savunma Kuvvetleri'ne ait olduğu açıklanan bir savaş gemisinin, Avustralya ve Yeni Zelanda savaş gemileri eşliğinde Çin ve Tayvan anakarası arasında kalan Tayvan Boğazı'ndan ilk kez geçtiği söylendi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, savunma kuvvetlerine ait bir destroyer olan Sazanami, Güney Çin Denizi'ndeki çok taraflı tatbikatlara katılmak üzere Çarşamba günü kuzeyden güneye doğru boğazdan geçti. Tatbikatın parçası olarak Avustralya ve Yeni Zelanda donanma gemileri de Japon gemisine eşlik etti.
Japonya ve Tayvan savunma bakanlıkları geçişle ilgili yorum yapmazken bu durum Tayvan'ı topraklarının bir parçası olarak gören Çin'in dikkatini çekti. Çin'i yöneten Komünist Partisinin (ÇKP) medyaya yaptığı açıklamada, Çin ordusunun, gemilerin geçişini yakından izlediklerini belirtti.
ABD ve Tayvan, küresel konteynır filosunun yaklaşık yarısının geçtiği önemli bir nakliye ve ticaret yolu olan 180 kilometrelik boğazın, uluslararası suların bir parçası olduğunu ve tüm donanma gemilerine açık olduğunu belirtiyor.
Donanma gemisinin bölgeden geçişi, Çin ile Japonya arasında hava sahasında ve kara suları ihlallerinden kaynaklanan gerilimlerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekiyor. 1 Eylül'de Çin'e ait araştırma gemisi Japonya'nın güneyindeki Tokara Boğazı'nda yer alan Kuçinoerabu Adası yakınlarında Japon kara sularına girdiği kaydedilmişti.