https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/cin-yillar-sonra-ilk-kez-kitalararasi-balistik-fuze-denemesi-yapti-1088413419.html

Çin, yıllar sonra ilk kez kıtalararası balistik füze denemesi yaptı

Çin, yıllar sonra ilk kez kıtalararası balistik füze denemesi yaptı

Sputnik Türkiye

Çin, 1980'den beri ilk kez Pasifik Okyanusu'na sahte savaş başlıklı balistik füze fırlattı. Bu deneme, Savunma Bakanlığı tarafından 'yıllık eğitimlerde yapılan... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T13:00+0300

2024-09-25T13:00+0300

2024-09-25T13:00+0300

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Pasifik Okyanusu'na fırlatılan ve sahte bir savaş başlığı taşıdığı belirtilen balistik füzenin, bugün (25 Eylül) yerel saatle 08:44'te fırlatıldığı duyuruldu.Önceden belirlenen Pasifik Okyanusu'ndaki alana düşen füze, Çin Savunma Bakanlığı tarafından 'rutin bir deneme fırlatması ve yıllık eğitimin bir parçası' olarak nitelendirildi.Füzenin uçuş rotası ve türü hakkında açıklama yapılmazken, Çin devlet medyası Pekin'in 'ilgili ülkeleri önceden bilgilendirdiğini' söyledi. Analistler, Çin'in yaptığı bu testi 'rutin' olarak nitelendirmesinin şaşırtıcı olduğunu, bu tür testlerin en son 1980 yılında gerçekleştirildiğini belirtti. Çin'in nükleer silah denemelerini genellikle kendi ülkesi içinde gerçekleştirdiği, ve bu nedenle 1980'den beri uluslararası sulara ilk kez bir kıtalararası balistik füze fırlattığı söyleniyor.Japonya Savunma Bakanlığı Çarşamba günü öğleden sonra erken saatlerde yaptığı açıklamada Pasifik'te bulunan gemilerinde herhangi bir hasar olmadığını söyledi. Çin ve Filipinler arasındaki gemilerin defalarca çarpışmasıyla artan gerginliğin devam ettiği bildirildi. Son bir haftada, çoğunluğu askeri olmak üzere Çin'e ait 251 geminin, Filipinler'in münhasır ekonomik bölgesini ihlal ettiği açıklandı.Tayvan Savunma Bakanlığı, Çarşamba günü erken saatlerde yaptığı açıklamada 'Çin'in son zamanlarda yoğun füze atışları ve diğer tatbikatlar gerçekleştirdiğini' söyledi. Geçen Temmuz ayında ABD'nin Tayvan'a yaptığı silah satışları nedeniyle Washington ile nükleer görüşmeler iptal edilmişti. Pentagon'un geçen yılki raporuna göre Çin, 2030 yılına kadar muhtemelen binden fazla savaş başlığına ulaşacağı öngörüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/cin-disisleri-bakanligi-abd-cini-cevreleme-saplantisindan-vazgecmeli-1088335809.html

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asya & pasifik, çin, balistik füze, pasifik okyanusu, tayvan, abd, japonya, nükleer silah