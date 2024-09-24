https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/izmir-korfezinde-denizin-rengi-degisti-olu-baliklar-yine-kiyiya-vurdu-1088370214.html
İzmir Körfezi'nde denizin rengi değişti: Ölü balıklar yine kıyıya vurdu
İzmir Körfezi'nde denizin rengi değişti: Ölü balıklar yine kıyıya vurdu
Sputnik Türkiye
İzmir Körfezi'nde kirlilik etkisiyle başlayan balık ölümleri sürüyor. 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T11:30+0300
2024-09-24T11:30+0300
2024-09-24T11:30+0300
yaşam
izmir
izmir büyükşehir belediye başkanlığı
izmir körfezi
toplu balık ölümleri
kirlilik
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İzmir Bayraklı'da 20 Ağustos'ta sahile ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için başlatılan çalışmalar sürerken bu sabah Konak Pasaport iskelesi önlerinde denizin renginin kahverengiye döndüğü ve ölü balıkların bulunduğu görüldü.Kötü kokunun da hissedildiği bölgede İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik çalışması yürüttü.Bölgedeki kirliliğin kaynağını bulmak ve ortadan kaldırmak için çalışmalar sürerken, ilk incelemelerde İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün standartlar üzerinde olduğu belirlenen kirli suları olduğu belirtilmişti. Bölgede bilimsel incelemeler hala sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/izmir-korfezindeki-balik-olumleri-devam-ediyor-cok-sayida-olu-balik-kiyiya-vurdu-1087831329.html
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izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, izmir körfezi, toplu balık ölümleri, kirlilik
izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, izmir körfezi, toplu balık ölümleri, kirlilik
İzmir Körfezi'nde denizin rengi değişti: Ölü balıklar yine kıyıya vurdu
İzmir Körfezi'nde kirlilik etkisiyle başlayan balık ölümleri sürüyor.
İzmir Bayraklı'da 20 Ağustos'ta sahile ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için başlatılan çalışmalar sürerken bu sabah Konak Pasaport iskelesi önlerinde denizin renginin kahverengiye döndüğü ve ölü balıkların bulunduğu görüldü.
Kötü kokunun da hissedildiği bölgede İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik çalışması yürüttü.
Bölgedeki kirliliğin kaynağını bulmak ve ortadan kaldırmak için çalışmalar sürerken, ilk incelemelerde İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün standartlar üzerinde olduğu belirlenen kirli suları olduğu belirtilmişti. Bölgede bilimsel incelemeler hala sürüyor.