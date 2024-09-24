https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/izmir-korfezinde-denizin-rengi-degisti-olu-baliklar-yine-kiyiya-vurdu-1088370214.html

İzmir Körfezi'nde denizin rengi değişti: Ölü balıklar yine kıyıya vurdu

İzmir Körfezi'nde denizin rengi değişti: Ölü balıklar yine kıyıya vurdu

Sputnik Türkiye

İzmir Körfezi'nde kirlilik etkisiyle başlayan balık ölümleri sürüyor. 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T11:30+0300

2024-09-24T11:30+0300

2024-09-24T11:30+0300

yaşam

izmir

izmir büyükşehir belediye başkanlığı

izmir körfezi

toplu balık ölümleri

kirlilik

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İzmir Bayraklı'da 20 Ağustos'ta sahile ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için başlatılan çalışmalar sürerken bu sabah Konak Pasaport iskelesi önlerinde denizin renginin kahverengiye döndüğü ve ölü balıkların bulunduğu görüldü.Kötü kokunun da hissedildiği bölgede İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik çalışması yürüttü.Bölgedeki kirliliğin kaynağını bulmak ve ortadan kaldırmak için çalışmalar sürerken, ilk incelemelerde İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün standartlar üzerinde olduğu belirlenen kirli suları olduğu belirtilmişti. Bölgede bilimsel incelemeler hala sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/izmir-korfezindeki-balik-olumleri-devam-ediyor-cok-sayida-olu-balik-kiyiya-vurdu-1087831329.html

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izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, izmir körfezi, toplu balık ölümleri, kirlilik