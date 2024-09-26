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İstilacı tür zehirli çizgili kedi balığı, Antalya Körfezi'nde ilk kez görüntülendi
İstilacı tür zehirli çizgili kedi balığı, Antalya Körfezi'nde ilk kez görüntülendi
Sputnik Türkiye
Kızıldeniz'e özge zehirli dikenleri olan çizgili kedi balığı sürüsü, Alanya'da görüntülendi. İstilacı tür olan balığın iklim değişikliği nedeniyle bu türler... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T15:12+0300
2024-09-26T15:44+0300
yaşam
akdeniz
kızıldeniz
iklim değişikliği
çizgili kedi balığı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık 30 yıldır dalış eğitmenliği yapan Kürşat Bilgin, tarihi Alanya Kalesi'nin altındaki Korsanlar Mağarası yakınlarında yaptığı dalış sırasında daha önce Antalya Körfezi sularında hiç rastlanmamış, Kızıldeniz'e özgü zehirli dikenleri olan çizgili kedi balığı (Plotosus lineatus) sürüsü ile karşılaştı. Bilgin, yaklaşık 13 metre derinlikteki bir taşın altında, sürü halinde yaşayan bu balıkların görüntülerini sualtı kamerasıyla kaydetti.'Bu balığı Türkiye sularında hiç görmemiştim'Çizgili kedi balığını ilk defa Türkiye karasularında gördüğünü söyleyen Bilgin, ebat olarak küçük olan balığın istilacı bir tür olduğunu ve zehirli dikenlere sahip olduğunu anlattı. Yaklaşık 13 metre derinlikte çizgili kedi balığı sürüsüne rastladığını ifade eden Bilgin, “Bu balık sürüsüne Korsanlar Mağarası'nın yaklaşık 13 metre derinliğindeki bir taşın altında rastladım. Kameramla balıkların görüntülerini çektim. Araştırma yaptığımda da ilk defa rastladığım bir tür olduğunu tespit ettim. Dikkat edilmesi gereken istilacı bir balık, fazla düşmanı olmadığı için bu türler çok çabuk üreme yapıyorlar. Diğer balıkların beslenme şekillerini bozdukları için onları yok edip kendileri istila ediyorlar. Bunlar tabii iklim değişikliklerinin de etkisiyle geliyor ve bizim denizlerimize yerleşip diğer türleri yok edebiliyorlar” diye konuştu.'Bu balığın artık Antalya Körfezi'ne girdiğini tespit etmiş olduk'Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, çizgili kedi balığının Kızıldeniz göçmeni bir tür olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı: Prof. Dr. Gökoğlu iklim değişikliğinin bu türler için Akdeniz'de uygun ortamlar oluşturduğuna dikkat çekerken, "Dışarıdan gelen her yabancı tür ekosistemi değiştirir. İklim değişikliğinden dolayı Kızıldeniz ve Akdeniz'in arasındaki eşiğin giderek daraldığını gösteriyor. Bu değişiklik, bu türler için Akdeniz'de uygun ortamlar oluşturuyor. Küresel ısınmadan dolayı geçen sene kışında yaşadığımız gibi, bölge oldukça fazla denizanası geçişi yaşandı” diyerek sözlerini noktaladı.
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akdeniz, kızıldeniz, iklim değişikliği, çizgili kedi balığı
akdeniz, kızıldeniz, iklim değişikliği, çizgili kedi balığı

İstilacı tür zehirli çizgili kedi balığı, Antalya Körfezi'nde ilk kez görüntülendi

15:12 26.09.2024 (güncellendi: 15:44 26.09.2024)
© ERDAL ATAOĞLU-AW295664çizgili kedi balığı
çizgili kedi balığı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
© ERDAL ATAOĞLU-AW295664
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Kızıldeniz'e özge zehirli dikenleri olan çizgili kedi balığı sürüsü, Alanya'da görüntülendi. İstilacı tür olan balığın iklim değişikliği nedeniyle bu türler için Akdeniz'de uygun ortamlar bulabildiğine dikkat çekildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık 30 yıldır dalış eğitmenliği yapan Kürşat Bilgin, tarihi Alanya Kalesi'nin altındaki Korsanlar Mağarası yakınlarında yaptığı dalış sırasında daha önce Antalya Körfezi sularında hiç rastlanmamış, Kızıldeniz'e özgü zehirli dikenleri olan çizgili kedi balığı (Plotosus lineatus) sürüsü ile karşılaştı. Bilgin, yaklaşık 13 metre derinlikteki bir taşın altında, sürü halinde yaşayan bu balıkların görüntülerini sualtı kamerasıyla kaydetti.
© ERDAL ATAOĞLU-AW295664çizgili kedi balığı
çizgili kedi balığı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
çizgili kedi balığı
© ERDAL ATAOĞLU-AW295664

'Bu balığı Türkiye sularında hiç görmemiştim'

Çizgili kedi balığını ilk defa Türkiye karasularında gördüğünü söyleyen Bilgin, ebat olarak küçük olan balığın istilacı bir tür olduğunu ve zehirli dikenlere sahip olduğunu anlattı. Yaklaşık 13 metre derinlikte çizgili kedi balığı sürüsüne rastladığını ifade eden Bilgin, “Bu balık sürüsüne Korsanlar Mağarası'nın yaklaşık 13 metre derinliğindeki bir taşın altında rastladım. Kameramla balıkların görüntülerini çektim. Araştırma yaptığımda da ilk defa rastladığım bir tür olduğunu tespit ettim. Dikkat edilmesi gereken istilacı bir balık, fazla düşmanı olmadığı için bu türler çok çabuk üreme yapıyorlar. Diğer balıkların beslenme şekillerini bozdukları için onları yok edip kendileri istila ediyorlar. Bunlar tabii iklim değişikliklerinin de etkisiyle geliyor ve bizim denizlerimize yerleşip diğer türleri yok edebiliyorlar” diye konuştu.

'Bu balığın artık Antalya Körfezi'ne girdiğini tespit etmiş olduk'

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, çizgili kedi balığının Kızıldeniz göçmeni bir tür olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:
“Bu tür ilk başta İsrail, sonrasında Lübnan ve Suriye kıyılarında tespit edildi. Daha sonra İskenderun ve Mersin kıyılarında da görüldü. Biz bu türü bekliyorduk ama Antalya Körfezi'nde şimdiye kadar bu türe rastlamadık. Ancak geçenlerde biz görüntü geldi. Gazipaşa'da bir balıkçı bu türü yakalamış, bundan dolayı artık Antalya Körfezi'ne girdiğini tespit etmiş olduk. Gazipaşa, Antalya Körfezi içerisinde yer alan bir bölge. Dolayısıyla ardından Alanya'da çekilen bu görüntüleri izledim. Bu balık ufak ve zehirli bir dikeni olan bir tür. İsrail'de yapılan balıkçılık çalışmaları sırasında bu tür en yaralamalara neden oluyor. Balıkçılarımız bu konuda dikkat etmelidir. Kıyılarımıza girdi, artık bundan sonraki süreçte bu tür batıya doğru üremeye devam edecektir. Yakalandığı zaman yüzgeç kısımlarında dikenleri var ve bu dikenler zehirli, buna dikkat etmemiz gerekiyor. Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen birçok tür bu şekilde zehirli” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Gökoğlu iklim değişikliğinin bu türler için Akdeniz'de uygun ortamlar oluşturduğuna dikkat çekerken, "Dışarıdan gelen her yabancı tür ekosistemi değiştirir. İklim değişikliğinden dolayı Kızıldeniz ve Akdeniz'in arasındaki eşiğin giderek daraldığını gösteriyor. Bu değişiklik, bu türler için Akdeniz'de uygun ortamlar oluşturuyor. Küresel ısınmadan dolayı geçen sene kışında yaşadığımız gibi, bölge oldukça fazla denizanası geçişi yaşandı” diyerek sözlerini noktaladı.
Çizgili kedi balığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
TÜRKİYE
Zehirli balık tehlikesi: 'Çizgili Kedi' Adana'da görüldü
14 Ağustos, 18:10
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