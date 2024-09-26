https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/istilaci-tur-zehirli-cizgili-kedi-baligi-antalya-korfezinde-ilk-kez-goruntulendi-1088471949.html

İstilacı tür zehirli çizgili kedi balığı, Antalya Körfezi'nde ilk kez görüntülendi

İstilacı tür zehirli çizgili kedi balığı, Antalya Körfezi'nde ilk kez görüntülendi

Sputnik Türkiye

Kızıldeniz'e özge zehirli dikenleri olan çizgili kedi balığı sürüsü, Alanya'da görüntülendi. İstilacı tür olan balığın iklim değişikliği nedeniyle bu türler... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T15:12+0300

2024-09-26T15:12+0300

2024-09-26T15:44+0300

yaşam

akdeniz

kızıldeniz

iklim değişikliği

çizgili kedi balığı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık 30 yıldır dalış eğitmenliği yapan Kürşat Bilgin, tarihi Alanya Kalesi'nin altındaki Korsanlar Mağarası yakınlarında yaptığı dalış sırasında daha önce Antalya Körfezi sularında hiç rastlanmamış, Kızıldeniz'e özgü zehirli dikenleri olan çizgili kedi balığı (Plotosus lineatus) sürüsü ile karşılaştı. Bilgin, yaklaşık 13 metre derinlikteki bir taşın altında, sürü halinde yaşayan bu balıkların görüntülerini sualtı kamerasıyla kaydetti.'Bu balığı Türkiye sularında hiç görmemiştim'Çizgili kedi balığını ilk defa Türkiye karasularında gördüğünü söyleyen Bilgin, ebat olarak küçük olan balığın istilacı bir tür olduğunu ve zehirli dikenlere sahip olduğunu anlattı. Yaklaşık 13 metre derinlikte çizgili kedi balığı sürüsüne rastladığını ifade eden Bilgin, “Bu balık sürüsüne Korsanlar Mağarası'nın yaklaşık 13 metre derinliğindeki bir taşın altında rastladım. Kameramla balıkların görüntülerini çektim. Araştırma yaptığımda da ilk defa rastladığım bir tür olduğunu tespit ettim. Dikkat edilmesi gereken istilacı bir balık, fazla düşmanı olmadığı için bu türler çok çabuk üreme yapıyorlar. Diğer balıkların beslenme şekillerini bozdukları için onları yok edip kendileri istila ediyorlar. Bunlar tabii iklim değişikliklerinin de etkisiyle geliyor ve bizim denizlerimize yerleşip diğer türleri yok edebiliyorlar” diye konuştu.'Bu balığın artık Antalya Körfezi'ne girdiğini tespit etmiş olduk'Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, çizgili kedi balığının Kızıldeniz göçmeni bir tür olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı: Prof. Dr. Gökoğlu iklim değişikliğinin bu türler için Akdeniz'de uygun ortamlar oluşturduğuna dikkat çekerken, "Dışarıdan gelen her yabancı tür ekosistemi değiştirir. İklim değişikliğinden dolayı Kızıldeniz ve Akdeniz'in arasındaki eşiğin giderek daraldığını gösteriyor. Bu değişiklik, bu türler için Akdeniz'de uygun ortamlar oluşturuyor. Küresel ısınmadan dolayı geçen sene kışında yaşadığımız gibi, bölge oldukça fazla denizanası geçişi yaşandı” diyerek sözlerini noktaladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/zehirli-balik-tehlikesi-cizgili-kedi-adanada-goruldu-1086847375.html

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akdeniz, kızıldeniz, iklim değişikliği, çizgili kedi balığı