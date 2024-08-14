https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/zehirli-balik-tehlikesi-cizgili-kedi-adanada-goruldu-1086847375.html

Zehirli balık tehlikesi: 'Çizgili Kedi' Adana'da görüldü

Zehirli balık tehlikesi: 'Çizgili Kedi' Adana'da görüldü

Sputnik Türkiye

Adana'nın Karataş ilçesinde zehirli dikenli çizgili kedi balığı görüldü. Denize yüzmek için gidenler kıyıya yakın yerlerde cinsini bilmedikleri bir balıkla... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T18:10+0300

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türkiye

adana

balık

zehir

mersin

mersin limanı

deniz

karataş

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İlk kez Akdeniz'de ortaya çıkan zehirli 'Dikenli Kedi Balığı' bölgede korku yarattı. Adana'nın Karataş ilçesinde denize girenler kıyıya yakın yerlerde tuhaf görünümlü bir balıkla karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler denizde canlısı, sahillerde de ölüsü bulunan balığın zehirli dikenli çizgili kedi balığı (Plotosus lineatus) olduğunu tespit etti. 2022 yılında Mersin'de ortaya çıktı2022 yılında Mersin'de yapılan bir keşif dalışında ilk kez Akdeniz'de ortaya çıktığı ve kıyılara kadar yerleştiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/adanada-aksiyon-filmi-gibi-kovalama-sahnesi-15-suc-kaydi-olan-adam-yakalandi--1086096448.html

türkiye

adana

mersin

mersin limanı

karataş

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