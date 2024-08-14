https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/zehirli-balik-tehlikesi-cizgili-kedi-adanada-goruldu-1086847375.html
Zehirli balık tehlikesi: 'Çizgili Kedi' Adana'da görüldü
Zehirli balık tehlikesi: 'Çizgili Kedi' Adana'da görüldü
Sputnik Türkiye
Adana'nın Karataş ilçesinde zehirli dikenli çizgili kedi balığı görüldü. Denize yüzmek için gidenler kıyıya yakın yerlerde cinsini bilmedikleri bir balıkla... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T18:10+0300
2024-08-14T18:10+0300
2024-08-14T18:10+0300
türkiye
adana
balık
zehir
mersin
mersin limanı
deniz
karataş
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İlk kez Akdeniz'de ortaya çıkan zehirli 'Dikenli Kedi Balığı' bölgede korku yarattı. Adana'nın Karataş ilçesinde denize girenler kıyıya yakın yerlerde tuhaf görünümlü bir balıkla karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler denizde canlısı, sahillerde de ölüsü bulunan balığın zehirli dikenli çizgili kedi balığı (Plotosus lineatus) olduğunu tespit etti. 2022 yılında Mersin'de ortaya çıktı2022 yılında Mersin'de yapılan bir keşif dalışında ilk kez Akdeniz'de ortaya çıktığı ve kıyılara kadar yerleştiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/adanada-aksiyon-filmi-gibi-kovalama-sahnesi-15-suc-kaydi-olan-adam-yakalandi--1086096448.html
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adana, zehirli dikenli kedi balığı, karataş, zehirli balık çeşitleri, yenmeyecek balıklar, balık fiyatları, balık avı yasağı ne zaman kaldırılıyor,
adana, zehirli dikenli kedi balığı, karataş, zehirli balık çeşitleri, yenmeyecek balıklar, balık fiyatları, balık avı yasağı ne zaman kaldırılıyor,
Zehirli balık tehlikesi: 'Çizgili Kedi' Adana'da görüldü
Adana'nın Karataş ilçesinde zehirli dikenli çizgili kedi balığı görüldü. Denize yüzmek için gidenler kıyıya yakın yerlerde cinsini bilmedikleri bir balıkla karşılaştı. Bölgeye gelen ekipler denizde zehirli dikenli çizgili kedi balığı (Plotosus lineatus) olduğunu tespit etti.
İlk kez Akdeniz'de ortaya çıkan zehirli 'Dikenli Kedi Balığı' bölgede korku yarattı.
Adana'nın Karataş ilçesinde denize girenler kıyıya yakın yerlerde tuhaf görünümlü bir balıkla karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler denizde canlısı, sahillerde de ölüsü bulunan balığın zehirli dikenli çizgili kedi balığı (Plotosus lineatus) olduğunu tespit etti.
2022 yılında Mersin'de ortaya çıktı
2022 yılında Mersin'de yapılan bir keşif dalışında ilk kez Akdeniz'de ortaya çıktığı ve kıyılara kadar yerleştiği öğrenildi.