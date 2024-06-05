Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçildi.Birliğin yeni yönetiminin belirlendiği meclis toplantısı, Ankara'da Meyra Palace Otel'de düzenlendi.Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başkanlığa aday oldu.765 delegenin oy kullandığı seçimde 515 delegenin oyunu alan Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi.Ahmet Metin Genç ise 250 oy aldı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanlığı için Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile yarışan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem... 05.06.2024, Sputnik Türkiye

Ekrem İmamoğlu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi

© İHA / ERHAN CAN - SEMA DEMİR-AW218206 Ekrem İmamoğlu © İHA / ERHAN CAN - SEMA DEMİR-AW218206

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanlığı için Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile yarışan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 515 oy ile başkan seçildi.