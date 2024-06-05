Ekrem İmamoğlu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Meksika'nın ilk kadın lideri Claudia Sheinbaum oldu
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Seçmen tasarruf paketine inanıyor mu?
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi (CVP) neden kuruldu?
11:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABER MASASI
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni onayladı.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Çalmuk: Numan Kurtulmuş Erdoğan sonrası Cumhurbaşkanlığına hazırlanıyor
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir boks efsanesi: Muhammed Ali
16:33
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
15 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'da zorla askere alınan kişiyi gören Fransız siyasetçi şok oldu
17:19
1 dk
SESLİ HABER
İtalyan siyasetçiden Kiev'e silah yardımına engel olma vaadi
17:33
2 dk
SESLİ HABER
Çipras'ın eski danışmanı: Rusya'nın verdiği önemli bir yanıt
17:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Bloomberg: Pentagon, Rusya'yı örnek almalı
18:16
2 dk
SESLİ HABER
Yakalanan Ukraynalı ajandan itiraf: Hedef o uçaklardı
18:29
2 dk
SESLİ HABER
ABD uçaktan zorla indirmişti: Rusya'dan anayasa hatırlatması
19:23
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li uzman: Biden'ın kararı nükleer riski artırıyor
19:30
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz gazetesi yazdı: ABD bu plan üzerinde çalışıyor
19:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Tarsus Amerikan Koleji, Türkiye’ye değer kazandıran okullardan bir tanesi'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İstanbul’da yaşamanın bedeli bir yılda yüzde 83 arttı
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABER MASASI
Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Taslağı ortaya çıktı.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndan bildiriyor
17:00
59 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
18:05
5 dk
SESLİ HABER
Oğul Biden, baba Joe Biden'ı telefonuna nasıl kaydetmişti?
18:20
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/ekrem-imamoglu-turkiye-belediyeler-birligi-baskani-secildi-1084535267.html
Ekrem İmamoğlu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
Ekrem İmamoğlu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
Sputnik Türkiye
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanlığı için Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile yarışan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem... 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T16:37+0300
2024-06-05T16:49+0300
politika
ekrem imamoğlu
türkiye belediyeler birliği
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084438202_0:0:1090:614_1920x0_80_0_0_560057fe1db7a9c9a1191697828c906c.jpg
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçildi.Birliğin yeni yönetiminin belirlendiği meclis toplantısı, Ankara'da Meyra Palace Otel'de düzenlendi.Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başkanlığa aday oldu.765 delegenin oy kullandığı seçimde 515 delegenin oyunu alan Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi.Ahmet Metin Genç ise 250 oy aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084438202_79:0:964:664_1920x0_80_0_0_8d0b5286f805f1b90db404e1c9cfe151.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
imamoğlu son dakika
imamoğlu son dakika

Ekrem İmamoğlu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi

16:37 05.06.2024 (güncellendi: 16:49 05.06.2024)
© İHA / ERHAN CAN - SEMA DEMİR-AW218206Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
© İHA / ERHAN CAN - SEMA DEMİR-AW218206
Abone ol
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanlığı için Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile yarışan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 515 oy ile başkan seçildi.
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçildi.
Birliğin yeni yönetiminin belirlendiği meclis toplantısı, Ankara'da Meyra Palace Otel'de düzenlendi.
Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başkanlığa aday oldu.
765 delegenin oy kullandığı seçimde 515 delegenin oyunu alan Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi.
Ahmet Metin Genç ise 250 oy aldı.
16:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала