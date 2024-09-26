https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-ile-lubnan-basbakani-mikati-gorustu-abd-desteklemeseydi-israil-bu-1088447478.html
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Lübnan Başbakanı Mikati görüştü: 'ABD desteklemeseydi İsrail bu güce sahip olamazdı'
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Lübnan Başbakanı Mikati görüştü: 'ABD desteklemeseydi İsrail bu güce sahip olamazdı'
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Lübnan Başbakanı Necib Mikati BMGK toplantısının oturum arsında görüştü. Pezeşkiyan, ABD'nin İsrail'e desteği hakkında... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T00:08+0300
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2024-09-26T00:08+0300
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iran
mesud pezeşkiyan
lübnan
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bmgk
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İran Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısının oturum aralarında bir araya geldi.'ABD'nin desteği olmasaydı bu rejim bu güce ve bu suçları gerçekleştirme cesaretine sahip olamazdı'Pezeşkiyan, İsrail'in ABD'nin desteğiyle işlediği insanlık dışı suçlarla insan haklarını ve uluslararası hukuku tamamen ortadan kaldırdığını söyleyerek, "Elbette, ABD'nin desteği olmasaydı bu rejim bu güce ve bu suçları gerçekleştirme cesaretine sahip olamazdı" ifadelerinde bulundu.'İslam ülkelerinin sorumlulukları var'İsrail'in saldırganlığının durdurulması ve Lübnan ve Gazze'deki sivillere destek verilmesi konusunda İslam ülkelerinin görev ve sorumlulukları olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Bu rejimle temas halinde olan İslam ülkelerinin onunla ekonomik ilişkilerini kesmeleri yeterli. O zaman bebek katili bu rejimin artık suç işleyemeyeceğini görecekler" diye konuştu.'Lübnan'a her türlü yardıma hazırız'Pezeşkiyan, Türkiye ve Pakistan başta olmak üzere, İslam ve bazı Avrupa ülkelerinin başkanlarıyla görüştüğünü söyleyerek, Lübnan'a her türlü yardıma hazır olduklarını iletti. 'Sivil araçları kullanmak yalnızca Siyonist rejimin yapabileceği bir suçtur'Çağrı cihazları ve telsizlerin patlatıldığı Lübnan'daki saldırılara işaret eden Mikati, "Masum ve sıradan insanları öldürmek için sivil araçları kullanmak yalnızca Siyonist rejimin yapabileceği bir suçtur" dedi.Ayrıca Mikati, savaşın bölgede yayılmasını önlemek için diğer İslam ülkelerine daha büyük rol oynamaları çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/cumhurbaskani-erdogan-lubnan-basbakani-mikati-ile-bir-araya-geldi-1088442382.html
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iran, mesud pezeşkiyan, lübnan, necib mikati, abd, israil, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bmgk
iran, mesud pezeşkiyan, lübnan, necib mikati, abd, israil, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bmgk
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Lübnan Başbakanı Mikati görüştü: 'ABD desteklemeseydi İsrail bu güce sahip olamazdı'
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Lübnan Başbakanı Necib Mikati BMGK toplantısının oturum arsında görüştü. Pezeşkiyan, ABD'nin İsrail'e desteği hakkında açıklamalarda bulundu.
İran Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısının oturum aralarında bir araya geldi.
'ABD'nin desteği olmasaydı bu rejim bu güce ve bu suçları gerçekleştirme cesaretine sahip olamazdı'
Pezeşkiyan, İsrail'in ABD'nin desteğiyle işlediği insanlık dışı suçlarla insan haklarını ve uluslararası hukuku tamamen ortadan kaldırdığını söyleyerek, "Elbette, ABD'nin desteği olmasaydı bu rejim bu güce ve bu suçları gerçekleştirme cesaretine sahip olamazdı" ifadelerinde bulundu.
'İslam ülkelerinin sorumlulukları var'
İsrail'in saldırganlığının durdurulması ve Lübnan ve Gazze'deki sivillere destek verilmesi konusunda İslam ülkelerinin görev ve sorumlulukları olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Bu rejimle temas halinde olan İslam ülkelerinin onunla ekonomik ilişkilerini kesmeleri yeterli. O zaman bebek katili bu rejimin artık suç işleyemeyeceğini görecekler" diye konuştu.
'Lübnan'a her türlü yardıma hazırız'
Pezeşkiyan, Türkiye ve Pakistan başta olmak üzere, İslam ve bazı Avrupa ülkelerinin başkanlarıyla görüştüğünü söyleyerek, Lübnan'a her türlü yardıma hazır olduklarını iletti.
'Sivil araçları kullanmak yalnızca Siyonist rejimin yapabileceği bir suçtur'
Çağrı cihazları ve telsizlerin patlatıldığı Lübnan'daki saldırılara işaret eden Mikati, "Masum ve sıradan insanları öldürmek için sivil araçları kullanmak yalnızca Siyonist rejimin yapabileceği bir suçtur" dedi.
Ayrıca Mikati, savaşın bölgede yayılmasını önlemek için diğer İslam ülkelerine daha büyük rol oynamaları çağrısında bulundu.