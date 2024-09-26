https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/freni-patlayan-kamyon-9-araci-kagit-gibi-ezdi-1088459752.html

Freni patlayan kamyon 9 aracı kağıt gibi ezdi

Freni patlayan kamyon 9 aracı kağıt gibi ezdi

Sputnik Türkiye

Hatay'da freni patlayan kum yüklü hafriyat kamyon önündeki araçlara çarparak kaza yaptı. Kazada 9 araç zarar görürken 5 kişi de yaralandı. 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T11:26+0300

2024-09-26T11:26+0300

2024-09-26T11:26+0300

türkiye

hatay

kaza

hafriyat

hafriyat kamyonu

fren

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Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde fren sisteminde arıza yaşanan kum yüklü hafriyat kamyonu, seyir halindeki ve park halindeki toplam 9 araca çarptı.Kazada hurdaya dönen araçlarda bulunan 5 kişi de yaralandı.Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken kazaya ait araçların kağıt gibi ezildiği ana ait görüntü ortaya çıktı.Görüntüde hafriyat kamyonun park halindeki ve seyir halindeki araçları ezdiği görüldü.Hatay Valiliği, bölgede sıklıkla yaşanan TIR ve kamyon kazaları sonrası tonajlı araç trafiğine kapalı cadde ve sokakları araçların kullanmaması için sıkı denetim başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/meteoroloji-yeni-hava-durumu-haritasi-yayimladi-ve-tek-tek-illeri-uyardi-sisli-ve-puslu-hava-hakim-1088450733.html

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hatay, kaza, hafriyat, hafriyat kamyonu, fren