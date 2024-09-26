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Freni patlayan kamyon 9 aracı kağıt gibi ezdi
Freni patlayan kamyon 9 aracı kağıt gibi ezdi
Sputnik Türkiye
Hatay'da freni patlayan kum yüklü hafriyat kamyon önündeki araçlara çarparak kaza yaptı. Kazada 9 araç zarar görürken 5 kişi de yaralandı. 26.09.2024, Sputnik Türkiye
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kaza
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hafriyat kamyonu
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Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde fren sisteminde arıza yaşanan kum yüklü hafriyat kamyonu, seyir halindeki ve park halindeki toplam 9 araca çarptı.Kazada hurdaya dönen araçlarda bulunan 5 kişi de yaralandı.Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken kazaya ait araçların kağıt gibi ezildiği ana ait görüntü ortaya çıktı.Görüntüde hafriyat kamyonun park halindeki ve seyir halindeki araçları ezdiği görüldü.Hatay Valiliği, bölgede sıklıkla yaşanan TIR ve kamyon kazaları sonrası tonajlı araç trafiğine kapalı cadde ve sokakları araçların kullanmaması için sıkı denetim başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/meteoroloji-yeni-hava-durumu-haritasi-yayimladi-ve-tek-tek-illeri-uyardi-sisli-ve-puslu-hava-hakim-1088450733.html
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hatay, kaza, hafriyat, hafriyat kamyonu, fren
hatay, kaza, hafriyat, hafriyat kamyonu, fren

Freni patlayan kamyon 9 aracı kağıt gibi ezdi

11:26 26.09.2024
© İHA / RAMAZAN İLIN - VEYSEL KORKMAZ-AW295226Freni patlayan kamyon, 9 aracı kağıt gibi ezdi
Freni patlayan kamyon, 9 aracı kağıt gibi ezdi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
© İHA / RAMAZAN İLIN - VEYSEL KORKMAZ-AW295226
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Hatay'da freni patlayan kum yüklü hafriyat kamyon önündeki araçlara çarparak kaza yaptı. Kazada 9 araç zarar görürken 5 kişi de yaralandı.
Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde fren sisteminde arıza yaşanan kum yüklü hafriyat kamyonu, seyir halindeki ve park halindeki toplam 9 araca çarptı.
Kazada hurdaya dönen araçlarda bulunan 5 kişi de yaralandı.
Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken kazaya ait araçların kağıt gibi ezildiği ana ait görüntü ortaya çıktı.
Görüntüde hafriyat kamyonun park halindeki ve seyir halindeki araçları ezdiği görüldü.
Hatay Valiliği, bölgede sıklıkla yaşanan TIR ve kamyon kazaları sonrası tonajlı araç trafiğine kapalı cadde ve sokakları araçların kullanmaması için sıkı denetim başlattı.
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