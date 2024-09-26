https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/fransanin-yeni-hukumeti-zenginler-ve-sirketler-icin-uygulanacak-yeni-vergi-artisini-degerlendiriyor-1088462455.html

Fransa'nın yeni hükümeti, zenginler ve şirketler için uygulanacak 'yeni vergi artışını' değerlendiriyor

Fransa'nın yeni hükümeti, zenginler ve şirketler için uygulanacak 'yeni vergi artışını' değerlendiriyor

Sputnik Türkiye

Fransa, ekonomik durumunu onarmak için işletmeler ve zengin bireylere uygulanacak olan vergilerde artışa gidebileceklerini söyledi. Başbakan Barnier, 'düşük ve... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T12:28+0300

2024-09-26T12:28+0300

2024-09-26T12:34+0300

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Fransa'nın yeni hükümeti, zenginler ve büyük şirketlere uygulanan vergileri artırmak için harekete geçti. Fransa Başbakanı Michel Barnier, 'Fransız halkı vergi adaleti istiyor ve buna ihtiyaç duyuyor' diyerek Fransa'nın bütçe açığını kapatmanın yollarından birinin, zengin bireylere ve büyük şirketlere yeni bir vergi artışının getirilmesi olduğunu ileri sürdü.Pazar günü yaptığı konuşmasında zengin bireyler ve büyük şirketler için vergi artışlarının olası olduğunu söyleyen Barnier, 'Fransa'daki orta ve düşük sınıftaki halkın vergilerini arttırmaktansa, oluşan ekonomik durumu düzeltmek adına en zengin olanların vergilerinin artması olasılığını göz ardı etmediğinden' bahsetti.Ekonomi ve Maliye Bakanı Antoine Armand ve Laurent Saint-Martin gelecek ay parlamentoya 2025 yılı bütçesini sunacaklar. Buna hazırlık olarak Barnier'e sunulacak olası vergi artışlarının da taslak olarak hazırlandığı bildirildi. Muhalefet partilerinin harcama ve vergi tercihlerine katılmama durumlarını onaylamaları halinde yeni hükümete karşı güvensizlik oyu tehdidinde bulunmaları nedeniyle Barnier'in ilk büyük siyasi sınavının 'bütçe' olacağı söyleniyor.Vergi gelirinden kaynaklanan artış, AB'den disiplin soruşturması başlatılmasına neden olmuştuBarnier konuşmasında önceki hükümetten miras kalan bir dizi ekonomik sıkıntı ve ağır bir borç yüküne atıfta bulundu. Fransa'nın bütçe açığının yüksek kalmaya devam ettiği, 2023'te ekonomik çıktının yüzde 5.5'i olarak gerçekleşen bütçe açığının, hükümetin yüzde 4.9'luk hedefine ve AB'nin yüzde 3'lük sınırlarının çok üzerinde olduğu bildirildi.Bu yıl, Fransa'nın kamu sektörü açığının gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 5.6'sına ulaşması ve 2025'te yüzde 6'yı aşması öngörülüyor. Kısmen düşük büyüme ve azalan vergi gelirlerinden kaynaklanan bu aşırı artış, AB'den disiplin soruşturması başlatılmasına neden olmuştu. Bunun üzerine, kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Mayıs ayı sonunda Fransa'nın kredi notunu düşürmüştü. Başbakan Barnier, 'ülke borcunun büyük bir kısmının uluslararası ve yabancı piyasalara yatırıldığını ve Fransa'nın güvenirliğini korumaları gerektiğini' bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/fransada-erken-secimden-yaklasik-2-ay-sonra-yeni-kabine-aciklandi-tez-zamanda-bu-hukumetten-1088295596.html

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avrupa, fransa, ekonomi, vergi, artış, emmanuel macron, michel barnier