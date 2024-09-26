Fransa'nın yeni hükümeti, zenginler ve şirketler için uygulanacak 'yeni vergi artışını' değerlendiriyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İsrail, şu anda üç hatta dört ayrı cephede birden savaşıyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İsrail ve Hizbullah arasında yeni savaş başladı mı?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
GSM ve internet ücretleri cep yakıyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
Genetiği değiştirilmiş organizmaların potansiyel riskleri nelerdir
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Meme kanseri farkındalık ayı başlıyor
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Arketipler ve imgeler: Kişinin kurumsal perspektifte kendisini keşfetmesi
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Erdoğan, İsrail’e yönelik Nürnberg Mahkemeleri kurulmasını ima etmiş olabilir’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
15 yaşındaki çocuğa 12 kurşun
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
19:19
6 dk
SESLİ HABER
Uzmanı kilo vermeyi yavaşlatan sebepleri açıkladı
19:30
2 dk
SESLİ HABER
ABD ve Japonya, Çin'in yarı-iletken çip endüstrisini hedef aldı
19:38
3 dk
SESLİ HABER
‘Bankalar bilerek ATM’lerden nakit para vermiyor’ iddiası
19:45
3 dk
ÖZEL HABER
SAYIŞTAY açıkladı: Merkez Bankası kanuna uymadı
19:53
4 dk
BOZKIRIN TEZENESİ
Devlet Sanatçısı unvanını neden kabul etmedi?
20:06
13 dk
SESLİ HABER
Nadir bulunan Pokemon kartı rekor fiyata satıldı
20:26
1 dk
SESLİ HABER
KAAN uçunca, ABD harekete geçti: F-35 neden alınmamalı
20:37
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Miyobun en düşük olduğu ülkelerden biri Paraguay
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Fenerbahçe, Ergin Ataman tepkisinde haklı'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
ABD’nin Türkiye’deki S-400 korkusu
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Stüdyo konuğumuz Reyhan Karaca
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka çiplerinde geldiğimiz son nokta
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/fransanin-yeni-hukumeti-zenginler-ve-sirketler-icin-uygulanacak-yeni-vergi-artisini-degerlendiriyor-1088462455.html
Fransa'nın yeni hükümeti, zenginler ve şirketler için uygulanacak 'yeni vergi artışını' değerlendiriyor
Fransa'nın yeni hükümeti, zenginler ve şirketler için uygulanacak 'yeni vergi artışını' değerlendiriyor
Sputnik Türkiye
Fransa, ekonomik durumunu onarmak için işletmeler ve zengin bireylere uygulanacak olan vergilerde artışa gidebileceklerini söyledi. Başbakan Barnier, 'düşük ve... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T12:28+0300
2024-09-26T12:34+0300
dünya
avrupa
fransa
ekonomi
vergi
artış
emmanuel macron
michel barnier
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088320738_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e8d20cba8476af9cbc0f9a3b1f0a2c52.jpg
Fransa'nın yeni hükümeti, zenginler ve büyük şirketlere uygulanan vergileri artırmak için harekete geçti. Fransa Başbakanı Michel Barnier, 'Fransız halkı vergi adaleti istiyor ve buna ihtiyaç duyuyor' diyerek Fransa'nın bütçe açığını kapatmanın yollarından birinin, zengin bireylere ve büyük şirketlere yeni bir vergi artışının getirilmesi olduğunu ileri sürdü.Pazar günü yaptığı konuşmasında zengin bireyler ve büyük şirketler için vergi artışlarının olası olduğunu söyleyen Barnier, 'Fransa'daki orta ve düşük sınıftaki halkın vergilerini arttırmaktansa, oluşan ekonomik durumu düzeltmek adına en zengin olanların vergilerinin artması olasılığını göz ardı etmediğinden' bahsetti.Ekonomi ve Maliye Bakanı Antoine Armand ve Laurent Saint-Martin gelecek ay parlamentoya 2025 yılı bütçesini sunacaklar. Buna hazırlık olarak Barnier'e sunulacak olası vergi artışlarının da taslak olarak hazırlandığı bildirildi. Muhalefet partilerinin harcama ve vergi tercihlerine katılmama durumlarını onaylamaları halinde yeni hükümete karşı güvensizlik oyu tehdidinde bulunmaları nedeniyle Barnier'in ilk büyük siyasi sınavının 'bütçe' olacağı söyleniyor.Vergi gelirinden kaynaklanan artış, AB'den disiplin soruşturması başlatılmasına neden olmuştuBarnier konuşmasında önceki hükümetten miras kalan bir dizi ekonomik sıkıntı ve ağır bir borç yüküne atıfta bulundu. Fransa'nın bütçe açığının yüksek kalmaya devam ettiği, 2023'te ekonomik çıktının yüzde 5.5'i olarak gerçekleşen bütçe açığının, hükümetin yüzde 4.9'luk hedefine ve AB'nin yüzde 3'lük sınırlarının çok üzerinde olduğu bildirildi.Bu yıl, Fransa'nın kamu sektörü açığının gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 5.6'sına ulaşması ve 2025'te yüzde 6'yı aşması öngörülüyor. Kısmen düşük büyüme ve azalan vergi gelirlerinden kaynaklanan bu aşırı artış, AB'den disiplin soruşturması başlatılmasına neden olmuştu. Bunun üzerine, kredi derecelendirme kuruluşu S&amp;P, Mayıs ayı sonunda Fransa'nın kredi notunu düşürmüştü. Başbakan Barnier, 'ülke borcunun büyük bir kısmının uluslararası ve yabancı piyasalara yatırıldığını ve Fransa'nın güvenirliğini korumaları gerektiğini' bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/fransada-erken-secimden-yaklasik-2-ay-sonra-yeni-kabine-aciklandi-tez-zamanda-bu-hukumetten-1088295596.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088320738_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_765e0df0ef74e9db3a861a4b7ede6244.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, fransa, ekonomi, vergi, artış, emmanuel macron, michel barnier
avrupa, fransa, ekonomi, vergi, artış, emmanuel macron, michel barnier

Fransa'nın yeni hükümeti, zenginler ve şirketler için uygulanacak 'yeni vergi artışını' değerlendiriyor

12:28 26.09.2024 (güncellendi: 12:34 26.09.2024)
© AP Photo / Ludovic MarinEmmanuel Macron, presidente de Francia
Emmanuel Macron, presidente de Francia - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Abone ol
Fransa, ekonomik durumunu onarmak için işletmeler ve zengin bireylere uygulanacak olan vergilerde artışa gidebileceklerini söyledi. Başbakan Barnier, 'düşük ve orta sınıftakilerin vergilerini arttıramayacağını bunun yerine zenginlere uygulanacak olan vergi artışının daha olası olduğundan bahsetti.
Fransa'nın yeni hükümeti, zenginler ve büyük şirketlere uygulanan vergileri artırmak için harekete geçti.
Fransa Başbakanı Michel Barnier, 'Fransız halkı vergi adaleti istiyor ve buna ihtiyaç duyuyor' diyerek Fransa'nın bütçe açığını kapatmanın yollarından birinin, zengin bireylere ve büyük şirketlere yeni bir vergi artışının getirilmesi olduğunu ileri sürdü.
Pazar günü yaptığı konuşmasında zengin bireyler ve büyük şirketler için vergi artışlarının olası olduğunu söyleyen Barnier, 'Fransa'daki orta ve düşük sınıftaki halkın vergilerini arttırmaktansa, oluşan ekonomik durumu düzeltmek adına en zengin olanların vergilerinin artması olasılığını göz ardı etmediğinden' bahsetti.
Ekonomi ve Maliye Bakanı Antoine Armand ve Laurent Saint-Martin gelecek ay parlamentoya 2025 yılı bütçesini sunacaklar. Buna hazırlık olarak Barnier'e sunulacak olası vergi artışlarının da taslak olarak hazırlandığı bildirildi. Muhalefet partilerinin harcama ve vergi tercihlerine katılmama durumlarını onaylamaları halinde yeni hükümete karşı güvensizlik oyu tehdidinde bulunmaları nedeniyle Barnier'in ilk büyük siyasi sınavının 'bütçe' olacağı söyleniyor.

Vergi gelirinden kaynaklanan artış, AB'den disiplin soruşturması başlatılmasına neden olmuştu

Barnier konuşmasında önceki hükümetten miras kalan bir dizi ekonomik sıkıntı ve ağır bir borç yüküne atıfta bulundu. Fransa'nın bütçe açığının yüksek kalmaya devam ettiği, 2023'te ekonomik çıktının yüzde 5.5'i olarak gerçekleşen bütçe açığının, hükümetin yüzde 4.9'luk hedefine ve AB'nin yüzde 3'lük sınırlarının çok üzerinde olduğu bildirildi.
Bu yıl, Fransa'nın kamu sektörü açığının gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 5.6'sına ulaşması ve 2025'te yüzde 6'yı aşması öngörülüyor. Kısmen düşük büyüme ve azalan vergi gelirlerinden kaynaklanan bu aşırı artış, AB'den disiplin soruşturması başlatılmasına neden olmuştu. Bunun üzerine, kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Mayıs ayı sonunda Fransa'nın kredi notunu düşürmüştü.
Başbakan Barnier, 'ülke borcunun büyük bir kısmının uluslararası ve yabancı piyasalara yatırıldığını ve Fransa'nın güvenirliğini korumaları gerektiğini' bildirdi.
Емануел Макрон - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
DÜNYA
Fransa'da erken seçimden yaklaşık 2 ay sonra yeni kabine açıklandı: 'Tez zamanda bu hükümetten kurtulmalıyız'
21 Eylül, 23:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала