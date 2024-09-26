https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/eski-izmir-buyuksehir-belediye-baskani-hakkinda-sorusturma-izni-verildi-tunc-soyerden-ilk-aciklama-1088481849.html
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma izni verildi: Tunç Soyer'den ilk açıklama
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma izni verildi: Tunç Soyer'den ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında soruşturma izni verildiği açıklandı. Tunç Soyer sosyal medya hesabından konu hakkında paylaşım... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T19:37+0300
2024-09-26T19:37+0300
2024-09-26T19:37+0300
politika
tunç soyer
izmir
izmir büyükşehir belediye başkanlığı
izmir büyükşehir belediyesi
soruşturma
idari soruşturma
mahkeme
dava
müfettiş
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Tunç Soyer, hakkında soruşturma izni verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.İzmir Büyükşehir Belediye'nin eski Başkanı Tunç Soyer hakkında, eşi Neptün Soyer'e ihale vermesi sebebiyle soruşturma başlatıldı. Konu hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan eski Başkan Tunç Soyer soruşturma kapsamına girecek bir suçunun olmadığına değindi.'İncir çekirdeğini doldurmayacak suçlamalara muhatap olmak'Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kendisi hakkında soruşturma izni verilmesine tepki göstererek şunları söyledi:
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tunç soyer, izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, izmir büyükşehir belediyesi, soruşturma, idari soruşturma, mahkeme, dava, müfettiş, mülkiye başmüfettişliği
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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma izni verildi: Tunç Soyer'den ilk açıklama
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında soruşturma izni verildiği açıklandı. Tunç Soyer sosyal medya hesabından konu hakkında paylaşım yaparak kendi döneminde olumsuz bir iş yapmadığını belirtti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Tunç Soyer, hakkında soruşturma izni verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
İzmir Büyükşehir Belediye'nin eski Başkanı Tunç Soyer hakkında, eşi Neptün Soyer'e ihale vermesi sebebiyle soruşturma başlatıldı. Konu hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan eski Başkan Tunç Soyer soruşturma kapsamına girecek bir suçunun olmadığına değindi.
'İncir çekirdeğini doldurmayacak suçlamalara muhatap olmak'
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kendisi hakkında soruşturma izni verilmesine tepki göstererek şunları söyledi:
Hakkımda yine bir soruşturma izni verildiğini öğrendim. Muhalefet Belediyesi olmak zordur bu memlekette… Sayıştay, Mülkiye Müfettişleri, İçişleri Bakanlığı hep yakın takiptedir. Bunu bilmek aslında daha titiz olmanızı sağlar. Ancak üzerinden uzun yıllar geçse de aynı konularda tekrar tekrar soruşturulmak ve incir çekirdeğini doldurmayacak suçlamalara muhatap olmak da mümkündür. Çok şükür, akçeli, kamu zararına yol açacak hiç bir işim olmadı, yaptırımla, cezayla karşılaşmadım bugüne kadar. Daha gelecek ne varsa da verilemeyecek hesabım yoktur. Bu memlekette adil bir düzen için yılmak yok, doğru bildiğimi söyleyip yapmaya devam edeceğim. Soruşturmadan korkup iş yapmayanlardan olmadım, olmayacağım… Bu memlekette en çok ihtiyacımız adalet, sizler de adalet için doğru bildiğinizi söylemeye, yapmaya devam edin.