Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma izni verildi: Tunç Soyer'den ilk açıklama

Hakkımda yine bir soruşturma izni verildiğini öğrendim. Muhalefet Belediyesi olmak zordur bu memlekette… Sayıştay, Mülkiye Müfettişleri, İçişleri Bakanlığı hep yakın takiptedir. Bunu bilmek aslında daha titiz olmanızı sağlar. Ancak üzerinden uzun yıllar geçse de aynı konularda tekrar tekrar soruşturulmak ve incir çekirdeğini doldurmayacak suçlamalara muhatap olmak da mümkündür. Çok şükür, akçeli, kamu zararına yol açacak hiç bir işim olmadı, yaptırımla, cezayla karşılaşmadım bugüne kadar. Daha gelecek ne varsa da verilemeyecek hesabım yoktur. Bu memlekette adil bir düzen için yılmak yok, doğru bildiğimi söyleyip yapmaya devam edeceğim. Soruşturmadan korkup iş yapmayanlardan olmadım, olmayacağım… Bu memlekette en çok ihtiyacımız adalet, sizler de adalet için doğru bildiğinizi söylemeye, yapmaya devam edin.