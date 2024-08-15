https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/tunc-soyer-chp-genel-baskanligi-icin-adayligini-acikladi-1086883082.html
Tunç Soyer, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı
Tunç Soyer, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı
Sputnik Türkiye
CHP'nin bir önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer, CHP'de yapılacak kurultay öncesi... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T15:32+0300
2024-08-15T15:32+0300
2024-08-15T15:50+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/09/1050605647_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_34da3976249cc7b3a2ce6df79e1d2250.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/09/1050605647_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_34cc0b63d32280080605d02f41208363.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tunç soyer aday olacak mı, tunç soyer kimdir, tunç soyer chp, tunç soyer genel başkan adayı, kemal kılıçdaroğlu, izmir büyükşehir belediye başkanı,
tunç soyer aday olacak mı, tunç soyer kimdir, tunç soyer chp, tunç soyer genel başkan adayı, kemal kılıçdaroğlu, izmir büyükşehir belediye başkanı,
Tunç Soyer, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı
15:32 15.08.2024 (güncellendi: 15:50 15.08.2024)
Ayrıntılar geliyor
CHP'nin bir önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer, CHP'de yapılacak kurultay öncesi genel başkanlık için aday olabileceğini doğruladı.