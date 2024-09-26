https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/erken-menopoza-giren-kadinlar-otoimmun-hastalik-tehdidi-altinda-1088468972.html
Erken menopoza giren kadınlar, otoimmün hastalık tehdidi altında
Erken menopoza giren kadınlar, otoimmün hastalık tehdidi altında
Sputnik Türkiye
Finlandiya'da yapılan bir araştırma, 40 yaşından önce menopoza giren kadınlarda, diyabet, lupus, inflamatuvar bağırsak hastalığı gibi otoimmün hastalık... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T13:38+0300
2024-09-26T13:38+0300
2024-09-26T13:38+0300
yaşam
finlandiya
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menopoz
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Finlandiya'da araştırmacılar, en az 12 yıl takip ettikleri yaklaşık 20 bin kadının sağlık verilerini inceledi.Buna göre, 40 yaşın altı yaklaşık 4 bin kadına, farklı dönemlerde prematür ovaryen yetmezliği (erken menopoz) teşhisi konulduğunu belirleyen araştırmacılar, bu kişilerde tip 1 diyabet, tiroid bezinin normalden fazla çalışması, lupus, inflamatuvar bağırsak hastalığı gibi otoimmün hastalıkları riskine ilişkin verileri ele aldı.Hastalıkların görülme olasılığı üç kata yükseliyorAraştırmacılar, en az 1 otoimmün hastalığı görülen kadınların oranının, erken menopoz teşhisi öncesi yüzde 5,6 olduğunu fakat teşhis sonrası bu oranın yüzde 12,7'ye çıktığını tespit etti.Erken menopoz teşhisi konulan kadınların, standart gruba göre otoimmun hastalıklara 2,6 kat eğilimi olduğunu ifade eden araştırmacılar, daha önce otoimmun hastalığı olmayan kadınlarda, erken menopoz sonrası 3 yılda bu hastalıkların görülmesinin neredeyse 3 katı olası olduğunu kaydetti. Prematür ovaryen yetmezlik, 40 yaşına altındaki kadınlarda düşük östrojen seviyesinin eşlik ettiği, yumurtalıklarda erken fonksiyon kaybı olarak tanımlanırken, araştırmanın sonuçları da Oxford Üniversitesi'nin "Human Reproduction" adlı dergisinde yayımlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/uzman-doktor-cok-tehlikeli-diyerek-uyarida-bulundu-maalesef-anneden-cocuga-geciyor-1087679185.html
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finlandiya, sağlık, menopoz, bağışıklık, bağışıklık sistemi
finlandiya, sağlık, menopoz, bağışıklık, bağışıklık sistemi
Erken menopoza giren kadınlar, otoimmün hastalık tehdidi altında
Finlandiya'da yapılan bir araştırma, 40 yaşından önce menopoza giren kadınlarda, diyabet, lupus, inflamatuvar bağırsak hastalığı gibi otoimmün hastalık riskinin arttığı ortaya koydu.
Finlandiya'da araştırmacılar, en az 12 yıl takip ettikleri yaklaşık 20 bin kadının sağlık verilerini inceledi.
Buna göre, 40 yaşın altı yaklaşık 4 bin kadına, farklı dönemlerde prematür ovaryen yetmezliği (erken menopoz) teşhisi konulduğunu belirleyen araştırmacılar, bu kişilerde tip 1 diyabet, tiroid bezinin normalden fazla çalışması, lupus, inflamatuvar bağırsak hastalığı gibi otoimmün hastalıkları riskine ilişkin verileri ele aldı.
Hastalıkların görülme olasılığı üç kata yükseliyor
Araştırmacılar, en az 1 otoimmün hastalığı görülen kadınların oranının, erken menopoz teşhisi öncesi yüzde 5,6 olduğunu fakat teşhis sonrası bu oranın yüzde 12,7'ye çıktığını tespit etti.
Erken menopoz teşhisi konulan kadınların, standart gruba göre otoimmun hastalıklara 2,6 kat eğilimi olduğunu ifade eden araştırmacılar, daha önce otoimmun hastalığı olmayan kadınlarda, erken menopoz sonrası 3 yılda bu hastalıkların görülmesinin neredeyse 3 katı olası olduğunu kaydetti. Prematür ovaryen yetmezlik, 40 yaşına altındaki kadınlarda düşük östrojen seviyesinin eşlik ettiği, yumurtalıklarda erken fonksiyon kaybı olarak tanımlanırken, araştırmanın sonuçları da Oxford Üniversitesi'nin "Human Reproduction" adlı dergisinde yayımlandı.