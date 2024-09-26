https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/erken-menopoza-giren-kadinlar-otoimmun-hastalik-tehdidi-altinda-1088468972.html

Erken menopoza giren kadınlar, otoimmün hastalık tehdidi altında

Erken menopoza giren kadınlar, otoimmün hastalık tehdidi altında

Sputnik Türkiye

Finlandiya'da yapılan bir araştırma, 40 yaşından önce menopoza giren kadınlarda, diyabet, lupus, inflamatuvar bağırsak hastalığı gibi otoimmün hastalık... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T13:38+0300

2024-09-26T13:38+0300

2024-09-26T13:38+0300

yaşam

finlandiya

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menopoz

bağışıklık

bağışıklık sistemi

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Finlandiya'da araştırmacılar, en az 12 yıl takip ettikleri yaklaşık 20 bin kadının sağlık verilerini inceledi.Buna göre, 40 yaşın altı yaklaşık 4 bin kadına, farklı dönemlerde prematür ovaryen yetmezliği (erken menopoz) teşhisi konulduğunu belirleyen araştırmacılar, bu kişilerde tip 1 diyabet, tiroid bezinin normalden fazla çalışması, lupus, inflamatuvar bağırsak hastalığı gibi otoimmün hastalıkları riskine ilişkin verileri ele aldı.Hastalıkların görülme olasılığı üç kata yükseliyorAraştırmacılar, en az 1 otoimmün hastalığı görülen kadınların oranının, erken menopoz teşhisi öncesi yüzde 5,6 olduğunu fakat teşhis sonrası bu oranın yüzde 12,7'ye çıktığını tespit etti.Erken menopoz teşhisi konulan kadınların, standart gruba göre otoimmun hastalıklara 2,6 kat eğilimi olduğunu ifade eden araştırmacılar, daha önce otoimmun hastalığı olmayan kadınlarda, erken menopoz sonrası 3 yılda bu hastalıkların görülmesinin neredeyse 3 katı olası olduğunu kaydetti. Prematür ovaryen yetmezlik, 40 yaşına altındaki kadınlarda düşük östrojen seviyesinin eşlik ettiği, yumurtalıklarda erken fonksiyon kaybı olarak tanımlanırken, araştırmanın sonuçları da Oxford Üniversitesi'nin "Human Reproduction" adlı dergisinde yayımlandı.

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finlandiya, sağlık, menopoz, bağışıklık, bağışıklık sistemi