https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/uzman-doktor-cok-tehlikeli-diyerek-uyarida-bulundu-maalesef-anneden-cocuga-geciyor-1087679185.html
Uzman doktor 'Çok tehlikeli' diyerek uyarıda bulundu: 'Maalesef anneden çocuğa geçiyor'
Uzman doktor 'Çok tehlikeli' diyerek uyarıda bulundu: 'Maalesef anneden çocuğa geçiyor'
Sputnik Türkiye
Anne adaylarının hamilelik öncesi diş sağlığı kontrolü yaptırması, hem kendi sağlığı hem de bebeğin sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Uzmanlar, hamilelik... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T13:10+0300
2024-09-05T13:10+0300
2024-09-05T13:10+0300
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Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Dt. Nurgül Demir, "Ağız ve diş sağlığı hamilelik dönemi boyunca kontrol altında tutulmalı; bu, hem anne adayının hem de bebeğin sağlığı için büyük önem taşır" dedi.Gebelikte diş muayenesi şartDiş sağlığı kontrollerinin gebelik öncesinde tamamlanması gerektiğine dikkat çeken Demir, “Hamilelik planlayan kadınlarda beslenme alışkanlıkları, ağız hijyeni, diş çürükleri ve diş eti hastalıkları gibi faktörler değerlendirilerek bireysel bir ağız ve diş bakım rutini planlanmalıdır. Gerekli tedaviler ve kontroller düzenli aralıklarla yapılmalıdır” diye konuştu.En uygun dönem i̇kinci üç aylık dönemHamilelik sürecinde diş tedavilerinin uygun zamanlaması konusunda uyarıda bulunan Demir, “Hamileliğin ikinci üç aylık dönemi diş tedavileri için en uygun dönemdir. Son üç aylık dönemde acil olmayan diş tedavileri doğum sonrasına ertelenmelidir” ifadelerini kullandı.Demir, hamilelik sırasında diş tedavisi yapılacaksa, kullanılacak ilaçların 'güvenli ilaç' kategorisinde olmasına ve mümkün olan en düşük dozda kullanılmasına dikkat edilmesi gerektiğini de vurguladı.Çürük bakterisi anneden bebeğe geçebiliyorAnneden bebeğe çürük bakterisinin geçebildiğine dikkat çeken Demir, "Bebeğin annesinin parmağını emmesi, ortak kaşık kullanımı veya mamanın sıcaklığını annenin kendi ağzında kontrol etmesi gibi durumlar, bakteri geçişine neden olabilir" uyarısında bulundu. Bu nedenle, hamilelik öncesi diş tedavilerinin tamamlanarak ağızda çürük bakterisi aktivitesinin baskılanması gerektiğini belirtti.Dikkat edilmesi gereken 5 önemli noktaHamilelik süresince diş sağlığına gösterilecek özen, hem anne hem de bebeğin sağlıklı bir hamilelik geçirmesi için hayati öneme sahiptir.
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Uzman doktor 'Çok tehlikeli' diyerek uyarıda bulundu: 'Maalesef anneden çocuğa geçiyor'
Anne adaylarının hamilelik öncesi diş sağlığı kontrolü yaptırması, hem kendi sağlığı hem de bebeğin sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Uzmanlar, hamilelik sürecinde diş sağlığına dikkat edilmemesinin erken doğum, düşük doğum ağırlığı, preeklampsi ve gebelik diyabeti gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.
Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Dt. Nurgül Demir, "Ağız ve diş sağlığı hamilelik dönemi boyunca kontrol altında tutulmalı; bu, hem anne adayının hem de bebeğin sağlığı için büyük önem taşır" dedi.
Gebelikte diş muayenesi şart
Diş sağlığı kontrollerinin gebelik öncesinde tamamlanması gerektiğine dikkat çeken Demir, “Hamilelik planlayan kadınlarda beslenme alışkanlıkları, ağız hijyeni, diş çürükleri ve diş eti hastalıkları gibi faktörler değerlendirilerek bireysel bir ağız ve diş bakım rutini planlanmalıdır. Gerekli tedaviler ve kontroller düzenli aralıklarla yapılmalıdır” diye konuştu.
En uygun dönem i̇kinci üç aylık dönem
Hamilelik sürecinde diş tedavilerinin uygun zamanlaması konusunda uyarıda bulunan Demir, “Hamileliğin ikinci üç aylık dönemi diş tedavileri için en uygun dönemdir. Son üç aylık dönemde acil olmayan diş tedavileri doğum sonrasına ertelenmelidir” ifadelerini kullandı.
Demir, hamilelik sırasında diş tedavisi yapılacaksa, kullanılacak ilaçların 'güvenli ilaç' kategorisinde olmasına ve mümkün olan en düşük dozda kullanılmasına dikkat edilmesi gerektiğini de vurguladı.
Çürük bakterisi anneden bebeğe geçebiliyor
Anneden bebeğe çürük bakterisinin geçebildiğine dikkat çeken Demir, "Bebeğin annesinin parmağını emmesi, ortak kaşık kullanımı veya mamanın sıcaklığını annenin kendi ağzında kontrol etmesi gibi durumlar, bakteri geçişine neden olabilir" uyarısında bulundu. Bu nedenle, hamilelik öncesi diş tedavilerinin tamamlanarak ağızda çürük bakterisi aktivitesinin baskılanması gerektiğini belirtti.
Dikkat edilmesi gereken 5 önemli nokta
1.Diş tedavileri hamilelik
sırasında yapılabilir, ancak en uygun dönem ikinci üç aylık dönemdir.
2.Hamilelik planlayan
anne adayları, hamilelik öncesinde diş tedavilerini tamamlamalıdır.
3.Diş eti hastalıkları erken doğum
ve düşük doğum ağırlığı
gibi sorunlara yol açabilir; bu nedenle şikayetler vakit kaybetmeden bir diş hekimine danışılmalıdır.
4.
Anneden bebeğe çürük bakterisi bulaşmasını
engellemek için annenin diş sağlığına dikkat edilmelidir.
5.Kalp veya şeker hastalığı
gibi sistemik hastalıkları olan anne adaylarının diş tedavileri kadın doğum uzmanı ile birlikte planlanmalıdır.
Hamilelik süresince diş sağlığına gösterilecek özen, hem anne hem de bebeğin sağlıklı bir hamilelik geçirmesi için hayati öneme sahiptir.