https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/elcin-sangu-jahreinin-sikayetini-paylasti-hic-sekmez-klasik-1088483302.html

Elçin Sangu Jahrein'in şikayetini paylaştı: 'Hiç sekmez klasik'

Elçin Sangu Jahrein'in şikayetini paylaştı: 'Hiç sekmez klasik'

Sputnik Türkiye

Müstehcenlik iddiası ile tutuklanan Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç'un adı ünlü oyuncu Elçin Sangu ile tekrar gündeme geldi. Elçin Sangu ile sosyal medyadan... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T20:25+0300

2024-09-26T20:25+0300

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türkiye

jahrein

elçin sangu

şikayet

dava

müstehcenlik

hapishane

ahmet sonuç

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Sosyal medyada Jahrein mahlası ile tanınan Ahmet Sonuç, oyuncu Elçin Sangu'ya dava açtı.Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021'de yayımlanan 'Baldız ile ilişkiye girmek üzerine' verdiği bir fetva ile ilgili sözleri nedeni ile müstehcenlikten tutuklanmıştı. Oyuncu Elçin Sangu'nun bilgisayarlı oyun paylaşımını eleştiren Ahmet Sonuç hakkında 'Gamer'ın çomarına denk geldik' sözlerine Jarein hakaret davası açtı. Elçin Sangu'nun paylaştığı savcılık belgesi sosyal medyada gündem yarattı.'Ah be hiç sekmez klasik'Elçin Sangu'nun 'Ah be hiç sekmez klasik' notu ile paylaşımı şöyle:Elçin Sangu kimdir?Elçin Sangu, 13 Ağustos 1985 doğumlu, Türk oyuncu ve model olarak tanındı. İzmir'de doğup büyüyen Elçin Sangu, üniversitede Mersin Üniversitesi Opera Bölümü'nde eğitim aldı. Ardından oyunculuk kariyerine odaklanarak çeşitli dizi ve reklam projelerinde yer aldı.Elçin Sangu'nun en büyük çıkışı, 2015 yılında yayınlanan romantik komedi türündeki "Kiralık Aşk" dizisindeki Defne Topal karakteri ile oldu. Bu rol, ona geniş bir hayran kitlesi kazandırdı ve televizyon dünyasında tanınmasını sağladı. Başarılı performansı sayesinde birçok ödül kazandı ve Türkiye'nin popüler isimlerinden biri haline geldi.Elçin Sangu, aynı zamanda çeşitli reklam kampanyalarının yüzü olarak da tanınıyor ve Türkiye'deki en popüler kadın oyunculardan biri olarak kariyerine devam ediyor. Romantik komedi türündeki projelerdeki başarısıyla dikkat çeken Sangu, dramatik rollerle de yeteneklerini sergileyerek kariyerini çeşitlendirmeyi sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/jahrein-kullanici-adi-ile-bilinen-ahmet-sonuc-tutuklandi-1088000956.html

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jahrein, elçin sangu, şikayet, dava, müstehcenlik, hapishane, ahmet sonuç