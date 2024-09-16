https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/cevdet-yilmaz-avrupa-imar-ve-kalkinma-bankasi-yoneticileriyle-gorustu-1088092510.html

Cevdet Yılmaz, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yöneticileriyle görüştü

Cevdet Yılmaz, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yöneticileriyle görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda Orta Vadeli Program ile Avrupa... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T19:35+0300

2024-09-16T19:35+0300

2024-09-16T19:36+0300

ekonomi

cevdet yılmaz

imar

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ekonomi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yöneticileriyle toplantıda buluştu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile EBRD yöneticileri arasında Orta Vadeli Program kapsamındaki hedefler ve ilerlemeler, Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Sosyal medya üzerinden toplantıya değinen Cevdet Yılmaz, EBRD'ye teşekkürlerini iletti.EBRD yetkilileri ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şunları söyledi:EBRD nedir? Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ne?Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), eski Doğu Bloku ülkelerinin piyasa ekonomisine geçişini desteklemek amacıyla 1991 yılında kurulmuş uluslararası bir finans kuruluşu olarak kuruldu. Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra’da bulunuyor. Başlangıçta, Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkelerinin geçiş sürecini finanse etmek için kurulan EBRD, zamanla faaliyetlerini Güney ve Doğu Akdeniz, Orta Asya, Kuzey Afrika, Güney Kafkasya gibi bölgelere genişletti. EBRD’nin temel amacı, serbest piyasa ekonomisinin gelişmesine, özel sektörün büyümesine ve ekonomik reformların yapılmasına katkı sağlamak olarak belirtildi. Banka, çevre dostu ve sürdürülebilir yatırımları, altyapı projelerini, enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik ediyor. EBRD, kamu ve özel sektör projelerine finansman sağlayarak, projelerin ekonomik büyüme, bölgesel kalkınma ve istihdam yaratma hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla çalışıyor. EBRD, kredi vermenin yanı sıra, teknik yardım ve danışmanlık hizmetleri de sunuyor.

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