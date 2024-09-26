https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/disisleri-bakanligi-duyurdu-bosna-hersekte-alikonuldugu-iddia-edilen-deniz-elise-ulasildi-1088480656.html

Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Bosna Hersek'te alıkonulduğu iddia edilen Deniz Eliş'e ulaşıldı

Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Bosna Hersek'te alıkonulduğu iddia edilen Deniz Eliş'e ulaşıldı

Sputnik Türkiye

Bosna Hersek'te zorla alıkonulduğu iddia edilen Trük vatandaşı Deniz Eliş'in durumuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı ve Eliş'e ulaşıldığını... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T18:33+0300

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türkiye

dışişleri bakanlığı

bosna hersek

saraybosna

güvenlik

melih meriç

deniz eriş

kaçırılma

fidye

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Dışişleri Bakanlığı Destek sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bosna Hersek'te zorla alıkonulduğuna dair haberler bulunan vatandaşımız Deniz Eliş'e bugün ulaşılmıştır. Vatandaşımızın Zagreb Büyükelçiliğimize intikali sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.Paylaşımda, konuyla ilgili hukuki sürecin Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği ve Türkiye'nin Banja Luka Başkonsolosluğu tarafından takip edildiği belirtilerek, Eliş'in ailesinin bilgilendirildiği kaydedildi.Ne olmuştu?Gaziantep'ten tatil için Bosna Hersek'e giden Deniz Eliş'in, bir grup ya da çete tarafından kaçırıldığı iddia edilmişti. Eliş'in ailesi çocuklarının kurtarılması için yardım isterken, CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, çetenin elinde Eliş'in dışında 15'e yakın kişinin bulunduğunu söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/chpli-melih-meric-iddia-etti-bosnada-kacirilan-turk-genci-icin-10-bin-euro-fidye-istendi-1088404098.html

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dışişleri bakanlığı, bosna hersek, saraybosna, güvenlik, melih meriç, deniz eriş, kaçırılma, fidye