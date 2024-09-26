https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/cumhurbaskani-erdogan-ileri-teknolojileri-uretebilen-bir-noktaya-ulastik-1088476053.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İleri teknolojileri üretebilen bir noktaya ulaştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İleri teknolojileri üretebilen bir noktaya ulaştık

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel İnovasyon Göstergeleri 2024 Yılı Raporu Tanıtım Etkinliği'ne bir video mesaj gönderdi. 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T16:24+0300

2024-09-26T16:24+0300

2024-09-26T16:25+0300

politika

türkiye

recep tayyip erdoğan

teknoloji

birleşmiş milletler (bm)

'milli teknoloji hamlesi'

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/12/1088171423_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_289a1c7163866ba20e5171d8a5647072.jpg

Türkiye'nin inovasyon alanında yıllar içerisinde geldiği seviyeden iftihar ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Adım adım hayata geçirdiğimiz vizyon sayesinde Küresel Yenilik Endeksi sıralamasında son 11 yılda 31 basamak yükselmiş durumdayız. Keza insan sermayesi ve araştırma, altyapı, pazar gelişmişliği, bilgi ve teknoloji çıktıları ve yaratıcı çıktılar alanlarında üst-orta gelir grubu ülke ortalamasının üzerinde yer alıyoruz" dedi.'İleri teknolojileri üretebilen bir noktaya ulaştık'Türk Patent ve Marka Kurumu'nun yürüttüğü çalışmalarla önde gelen marka ve endüstriyel tasarım göstergelerinde ilk sıraya yükseldiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı'ndaki hedeflerden birinin de Küresel Yenilik Endeksi'nde en iyi 10 ülke arasında yer almak olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Milli Teknoloji Hamlesi yaklaşımımızla bugün ileri teknolojileri kendi imkan ve kabiliyetleri ile geliştirip üretebilen bir noktaya ulaştık. 2053 vizyonumuzda bilim ve teknoloji alanında yenilikçiliği içselleştirerek ileri teknolojilerin merkezi haline gelmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.'BM Teknoloji Bankası'na destek olmayı sürdürüyoruz'Bir yandan bu adımları atarken adaletsizliğin derinleşmesini engellemek için dünyada da kimseyi geride bırakmama şiarıyla hareket ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/cumhurbaskani-erdogan-abdden-ayrilmak-uzere-turkevinden-cikis-yapti-hakan-bey--sizinle-gorusecek-1088448049.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, recep tayyip erdoğan, teknoloji, birleşmiş milletler (bm), 'milli teknoloji hamlesi'