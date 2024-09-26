https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/cumhurbaskani-erdogan-ileri-teknolojileri-uretebilen-bir-noktaya-ulastik-1088476053.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İleri teknolojileri üretebilen bir noktaya ulaştık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İleri teknolojileri üretebilen bir noktaya ulaştık
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel İnovasyon Göstergeleri 2024 Yılı Raporu Tanıtım Etkinliği'ne bir video mesaj gönderdi. 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T16:24+0300
2024-09-26T16:24+0300
2024-09-26T16:25+0300
politika
türkiye
recep tayyip erdoğan
teknoloji
birleşmiş milletler (bm)
'milli teknoloji hamlesi'
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Türkiye'nin inovasyon alanında yıllar içerisinde geldiği seviyeden iftihar ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Adım adım hayata geçirdiğimiz vizyon sayesinde Küresel Yenilik Endeksi sıralamasında son 11 yılda 31 basamak yükselmiş durumdayız. Keza insan sermayesi ve araştırma, altyapı, pazar gelişmişliği, bilgi ve teknoloji çıktıları ve yaratıcı çıktılar alanlarında üst-orta gelir grubu ülke ortalamasının üzerinde yer alıyoruz" dedi.'İleri teknolojileri üretebilen bir noktaya ulaştık'Türk Patent ve Marka Kurumu'nun yürüttüğü çalışmalarla önde gelen marka ve endüstriyel tasarım göstergelerinde ilk sıraya yükseldiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı'ndaki hedeflerden birinin de Küresel Yenilik Endeksi'nde en iyi 10 ülke arasında yer almak olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Milli Teknoloji Hamlesi yaklaşımımızla bugün ileri teknolojileri kendi imkan ve kabiliyetleri ile geliştirip üretebilen bir noktaya ulaştık. 2053 vizyonumuzda bilim ve teknoloji alanında yenilikçiliği içselleştirerek ileri teknolojilerin merkezi haline gelmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.'BM Teknoloji Bankası'na destek olmayı sürdürüyoruz'Bir yandan bu adımları atarken adaletsizliğin derinleşmesini engellemek için dünyada da kimseyi geride bırakmama şiarıyla hareket ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/cumhurbaskani-erdogan-abdden-ayrilmak-uzere-turkevinden-cikis-yapti-hakan-bey--sizinle-gorusecek-1088448049.html
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türkiye, recep tayyip erdoğan, teknoloji, birleşmiş milletler (bm), 'milli teknoloji hamlesi'
türkiye, recep tayyip erdoğan, teknoloji, birleşmiş milletler (bm), 'milli teknoloji hamlesi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İleri teknolojileri üretebilen bir noktaya ulaştık
16:24 26.09.2024 (güncellendi: 16:25 26.09.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel İnovasyon Göstergeleri 2024 Yılı Raporu Tanıtım Etkinliği'ne bir video mesaj gönderdi.
Türkiye'nin inovasyon alanında yıllar içerisinde geldiği seviyeden iftihar ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Adım adım hayata geçirdiğimiz vizyon sayesinde Küresel Yenilik Endeksi sıralamasında son 11 yılda 31 basamak yükselmiş durumdayız. Keza insan sermayesi ve araştırma, altyapı, pazar gelişmişliği, bilgi ve teknoloji çıktıları ve yaratıcı çıktılar alanlarında üst-orta gelir grubu ülke ortalamasının üzerinde yer alıyoruz" dedi.
'İleri teknolojileri üretebilen bir noktaya ulaştık'
Türk Patent ve Marka Kurumu'nun yürüttüğü çalışmalarla önde gelen marka ve endüstriyel tasarım göstergelerinde ilk sıraya yükseldiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:
Hiç şüphesiz bu başarılar Türkiye'nin dinamik ve güçlü bir yenilik ekosistemi oluşturma konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır. Bu yıl yayımladığımız 2024-2026 Türkiye Küresel İnovasyon Endeksi Yol Haritası bu alandaki yatırımları teşvik ederek yenilikçi, ekonomik büyüme hedeflerimize katkı sağlayacaktır.
2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı'ndaki hedeflerden birinin de Küresel Yenilik Endeksi'nde en iyi 10 ülke arasında yer almak olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Milli Teknoloji Hamlesi yaklaşımımızla bugün ileri teknolojileri kendi imkan ve kabiliyetleri ile geliştirip üretebilen bir noktaya ulaştık. 2053 vizyonumuzda bilim ve teknoloji alanında yenilikçiliği içselleştirerek ileri teknolojilerin merkezi haline gelmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
'BM Teknoloji Bankası'na destek olmayı sürdürüyoruz'
Bir yandan bu adımları atarken adaletsizliğin derinleşmesini engellemek için dünyada da kimseyi geride bırakmama şiarıyla hareket ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:
Ev sahipliği yaptığımız en az gelişmiş ülkeler için Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası'na destek olmayı sürdürüyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Küresel İnovasyon Endeksi 2024'ün yayımlanması dolayısıyla en içten tebriklerimi iletiyorum. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı ile iş birliğimizi ilerletme ve küresel yenilik ekosisteminde daha üst sıralarda yer alma noktasında kararlı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.