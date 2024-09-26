https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/cumhurbaskani-erdogan-abdden-ayrilmak-uzere-turkevinden-cikis-yapti-hakan-bey--sizinle-gorusecek-1088448049.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'den ayrıldı. 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T00:21+0300
2024-09-26T00:21+0300
2024-09-26T01:29+0300
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ABD'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na geçmek için Türkevi'nden ayrıldı.Bu esnada Türkevi'nin önünde kendisini bekleyen bir grup Ahıska Türkü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Yolunuz açık olsun" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Sağolun. Hakan Bey (Fidan) sizinle görüşecek" diyerek cevap verdi.Havalimanına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler TSİ 00.40'ta ABD'den Türkiye'ye hareket etti.Yetkililer tarafından uğurlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da ABD'den ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/cumhurbaskani-erdogan-maalesef-israilin-yaninda-duran-ulkeler-var-1088443820.html
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recep tayyip erdoğan, new york, abd
recep tayyip erdoğan, new york, abd
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı
00:21 26.09.2024 (güncellendi: 01:29 26.09.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'den ayrıldı.
ABD'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na geçmek için Türkevi'nden ayrıldı.
Bu esnada Türkevi'nin önünde kendisini bekleyen bir grup Ahıska Türkü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Yolunuz açık olsun" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Sağolun. Hakan Bey (Fidan) sizinle görüşecek" diyerek cevap verdi.
Havalimanına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler TSİ 00.40'ta ABD'den Türkiye'ye hareket etti.
Yetkililer tarafından uğurlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da ABD'den ayrıldı.