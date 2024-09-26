https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/chpli-ediz-un-bar-kapatip-50-sampanya-patlatmis-milletvekilinin-goruntuleri-ortaya-cikti-1088487210.html

CHP'li Ediz Ün bar kapatıp 50 şampanya patlatmış: Milletvekilinin görüntüleri ortaya çıktı

CHP'li Ediz Ün bar kapatıp 50 şampanya patlatmış: Milletvekilinin görüntüleri ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Edirne'de, çakarlı cipinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan binlerce kaçak elektronik sigara parçası ele geçirilen CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T23:17+0300

2024-09-26T23:17+0300

2024-09-26T23:24+0300

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CHP'li Milletvekili Ediz Ün'ün kaçakçılık olayından sonra kentin ünlü gece kulüplerinde eğlenirken görüntüleri ortaya çıktı.Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında takip edilen Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ediz Ün'ün makam arabası Bulgaristan sınırında durduruldu. Ancak milletvekilinin araçta olması nedeniyle aracın aranması bekletildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Vekil Ediz Ün'ün evine bırakılması sonrasında tekrar takibe başladı. Savcılıktan arama kararı sonrası araç gişelerde durduruldu. CHP Vekili Ün, aracını kimsenin arayamayacağını belirtse de polis arama kararında ısrarcı oldu. Savcı milletvekilini telefonla arayarak aracın aranması gerektiğini vurguladı. “Bagajda şüphelenilen mal var. Bakılacak” dedikten sonra Milletvekili Ediz Ün “Sadece bagaja bakabilirsiniz. Aracın iç kısmına bakmayacaksınız. Bagajda ne varsa benim bilgim yok. Bagaja bakabilirsiniz ama içine bakamazsınız” dedi. Araç Kapıkule Gümrük sahasına getirilerek bagajda bulunan malzemeler ele geçirildi ve araç tekrardan CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e teslim edildi.O gece direksiyon başındaydıEdirne'de, makam aracında piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan binlerce kaçak elektronik sigara parçası ele geçirilen CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün o gece kendisinin de direksiyon başında olduğu güvenlik kameralarında ortaya çıktı. Edirne Milletvekili önceki açıklamalarında olaydan haberinin olmadığını açıklamıştı.50 şampanya şişe açtırdıCHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün kaçakçılık olayından sonra barda eğlenirken görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Milletvekili Ün'ün, 10'uncu yıl marşı eşliğinde beraberindeki 2 kadınla dans ederek eğlendiği görüldü. CHP'li Ün'ün sık sık gittiği öğrenilen mekânda, DJ kabinin üzerindeki ışıklı panoda, 'CHP Edirne Milletvekili Sn. Ediz Ün, Pena'ya hoş geldiniz' yazısının yazıldığı da görüldü. Ayrıca, Vekil Ediz Ün'ün bir kadına da 50 şampanya şişe açtırdığı belirtildi.Ediz Ün kimdir?21 Mayıs 1976 tarihinde Edirne'de doğan Ediz Ün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili olarak seçildi. Ediz Ün, evli ve iki çocuk sahibi bir aileye sahip.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/chp-milletvekili-ediz-une-ait-aracta-yuzlerce-kacak-elektronik-sigara-aparati-ele-gecirildi-un-1088295059.html

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