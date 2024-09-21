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CHP milletvekili Ediz Ün’e ait araçta yüzlerce kaçak elektronik sigara aparatı ele geçirildi: Ün, açıklama yaptı
CHP milletvekili Ediz Ün’e ait araçta yüzlerce kaçak elektronik sigara aparatı ele geçirildi: Ün, açıklama yaptı
Sputnik Türkiye
Edirne'de CHP Milletvekili Ediz Ün’e ait araçta çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatı ele geçirildi. Ün, sosyal medya hesabından yaptığı... 21.09.2024, Sputnik Türkiye
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kaçakçılık
edirne
elektronik sigara
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milletvekili
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Araçtaki F.A. ve Ç.R.Ç, rızalarıyla araçtaki 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidini ekiplere teslim etti.Şüpheliler, 'gümrük kaçakçılığı' suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.Aracın ise CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu öğrenildi.Ediz Ün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu aracı gayri resmi danışmanı F.A'ya teslim ettiğini belirtti.'Suç duyurusunda bulundum'Söz konusu olayla uzaktan yakından ilgisi olmadığını ifade eden Ün, F.A'nın Ç.R.Ç. ile buluşarak gümrük kaçağı eşyaları araca yükleyip İstanbul'a doğru yola çıktıklarını kolluk kuvvetlerini kendisini bilgilendirmeden öğrendiğini ileri sürdü.Polis ekiplerinin kendisini aradığında aracı aramaları ve suça konu bir durum varsa gereğinin yapılmasını istediğini belirten Ün, şunları kaydetti:Ün, zanlılar hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.
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kaçakçılık, edirne, elektronik sigara, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), milletvekili
kaçakçılık, edirne, elektronik sigara, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), milletvekili

CHP milletvekili Ediz Ün’e ait araçta yüzlerce kaçak elektronik sigara aparatı ele geçirildi: Ün, açıklama yaptı

22:30 21.09.2024
kaçakçılık operasyonu
kaçakçılık operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
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Edirne'de CHP Milletvekili Ediz Ün’e ait araçta çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatı ele geçirildi. Ün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olay ile ‘uzaktan yakından’ alakası olmadığını dile getirdi.
Araçtaki F.A. ve Ç.R.Ç, rızalarıyla araçtaki 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidini ekiplere teslim etti.
Şüpheliler, 'gümrük kaçakçılığı' suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.
Aracın ise CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu öğrenildi.
Ediz Ün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu aracı gayri resmi danışmanı F.A'ya teslim ettiğini belirtti.

'Suç duyurusunda bulundum'

Söz konusu olayla uzaktan yakından ilgisi olmadığını ifade eden Ün, F.A'nın Ç.R.Ç. ile buluşarak gümrük kaçağı eşyaları araca yükleyip İstanbul'a doğru yola çıktıklarını kolluk kuvvetlerini kendisini bilgilendirmeden öğrendiğini ileri sürdü.
Polis ekiplerinin kendisini aradığında aracı aramaları ve suça konu bir durum varsa gereğinin yapılmasını istediğini belirten Ün, şunları kaydetti:

Bahsedilen şahıslar, Edirne Milletvekili olmam, aracın plakasının bana tahsisli olması, trafikte geçiş üstünlüğü olması gibi tarafıma tanınan bu ayrıcalıkları bilgim ve iradem dışında suç işlemek amacı ile kullanmak istemişlerdir.

Araçta arama yapılmasına muvafakat etmiş, araç içerisinde suça konu eşya olup olmadığının tespit edilmesini ve aracın milletvekili sıfatı ile şahsıma kayıtlı olması sebebiyle herhangi bir iltimas gösterilmemesini talep ederek şüpheliler hakkında gerekli tüm adli işlemlerin yapılmasını ve hiçbir ayrıcalığa tabi tutulmamalarını bizzat rica ettim ve sürecin takipçisi oldum.

Ün, zanlılar hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.
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