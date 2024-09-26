https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/blinken-abdnin-kieve-yardim-paketinde-misket-bombalari-ve-javelin-fuzeleri-de-yer-aliyor-1088449230.html
Blinken: ABD'nin Kiev'e yardım paketinde misket bombaları ve Javelin füzeleri de yer alıyor
Blinken: ABD'nin Kiev'e yardım paketinde misket bombaları ve Javelin füzeleri de yer alıyor
Sputnik Türkiye
Blinken, ABD'nin Kiev'e yönelik yeni askeri yardım paketinde misket bombaları ve Javelin füzelerinin de yer aldığını belirtti. 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T01:22+0300
2024-09-26T01:22+0300
2024-09-26T01:22+0300
ukrayna krizi
antony blinken
abd
ukrayna
washington
kiev
askeri yardım
himars
misket bombası
javelin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083385298_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2a4a7ba6c8806a091a7710674e1c6b55.jpg
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, Washington’un Kiev'e yönelik yeni askeri yardım paketinin misket bombaları, HIMARS çoklu roketatar sitemleri ve topçu mühimmatının yanı sıra Javelin füzelerini içerdiğini söyledi.Blinken, “Yeni yardım paketi HIMARS için ek mühimmat ve destek, 105 ve 155 mm kalibreli toplar için mühimmat ve misket bombalarını içeriyor" dedi.Blinken ayrıca, yeni yardım paketinin Javelin ve tanksavar füzelerini de içerdiğini ekledi.Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 375 milyon dolar tutarında yeni askeri yardım yapılacağını duyurmuştu.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının barışçıl çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı. Lavrov, ABD ve NATO'nun silah tedarik ederek ve aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerleri eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereler önünde engel ve olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi--ukrayna-ordusu-tum-yardimlara-ragmen-topyekn-bozgunun-esiginde-1088408694.html
ukrayna
washington
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083385298_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ea958d833e4e0b9a992f3fdf29cc36e8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
antony blinken, abd, ukrayna, washington, kiev, askeri yardım, himars, misket bombası, javelin, mühimmat, joe biden, nato, sergey lavrov
antony blinken, abd, ukrayna, washington, kiev, askeri yardım, himars, misket bombası, javelin, mühimmat, joe biden, nato, sergey lavrov
Blinken: ABD'nin Kiev'e yardım paketinde misket bombaları ve Javelin füzeleri de yer alıyor
Blinken, ABD'nin Kiev'e yönelik yeni askeri yardım paketinde misket bombaları ve Javelin füzelerinin de yer aldığını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, Washington’un Kiev'e yönelik yeni askeri yardım paketinin misket bombaları, HIMARS çoklu roketatar sitemleri ve topçu mühimmatının yanı sıra Javelin füzelerini içerdiğini söyledi.
Blinken, “Yeni yardım paketi HIMARS için ek mühimmat ve destek, 105 ve 155 mm kalibreli toplar için mühimmat ve misket bombalarını içeriyor" dedi.
Blinken ayrıca, yeni yardım paketinin Javelin ve tanksavar füzelerini de içerdiğini ekledi.
Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 375 milyon dolar tutarında yeni askeri yardım yapılacağını duyurmuştu.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının barışçıl çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı. Lavrov, ABD ve NATO'nun silah tedarik ederek ve aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerleri eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.
Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereler önünde engel ve olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.