https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/blinken-abdnin-kieve-yardim-paketinde-misket-bombalari-ve-javelin-fuzeleri-de-yer-aliyor-1088449230.html

Blinken: ABD'nin Kiev'e yardım paketinde misket bombaları ve Javelin füzeleri de yer alıyor

Blinken: ABD'nin Kiev'e yardım paketinde misket bombaları ve Javelin füzeleri de yer alıyor

Sputnik Türkiye

Blinken, ABD'nin Kiev'e yönelik yeni askeri yardım paketinde misket bombaları ve Javelin füzelerinin de yer aldığını belirtti. 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T01:22+0300

2024-09-26T01:22+0300

2024-09-26T01:22+0300

ukrayna krizi

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kiev

askeri yardım

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misket bombası

javelin

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, Washington’un Kiev'e yönelik yeni askeri yardım paketinin misket bombaları, HIMARS çoklu roketatar sitemleri ve topçu mühimmatının yanı sıra Javelin füzelerini içerdiğini söyledi.Blinken, “Yeni yardım paketi HIMARS için ek mühimmat ve destek, 105 ve 155 mm kalibreli toplar için mühimmat ve misket bombalarını içeriyor" dedi.Blinken ayrıca, yeni yardım paketinin Javelin ve tanksavar füzelerini de içerdiğini ekledi.Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 375 milyon dolar tutarında yeni askeri yardım yapılacağını duyurmuştu.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının barışçıl çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı. Lavrov, ABD ve NATO'nun silah tedarik ederek ve aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerleri eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereler önünde engel ve olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.

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