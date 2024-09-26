https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/ataturk-havalimaninda-pilot-ile-kule-arasinda-ilginc-diyalog-simarik-tavirlarbunlar-1088467653.html

Atatürk Havalimanı'nda pilot ile kule arasında ilginç diyalog: 'Şımarık tavırlar bunlar'

Atatürk Havalimanı'nda pilot ile kule arasında ilginç diyalog: 'Şımarık tavırlar bunlar'

Sputnik Türkiye

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kalkış için bekleyen bir pilot ile kule arasındaki diyalog, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Başka bir uçağın taksiye geç... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T13:25+0300

2024-09-26T13:25+0300

2024-09-26T13:25+0300

yaşam

pilot

kule

komik

komedi

atatürk havalimanı

atatürk havalimanı

atatürk havalimanı

istanbul atatürk havalimanı

taksi

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Olay, sosyal medyada havacılığa dair paylaşımlar yapan bir hesap tarafından duyuruldu. Pilot, kalkış sırasındaki gecikmeye neden olan bir başka uçağın taksiye geç başladığını kuleye bildirerek, "Bir şey demiyorum ama şımarık tavırlar bunlar" ifadeleriyle rahatsızlığını dile getirdi. Kule ise duruma karşı, "Anladım efendim, bilseydim sizi öne alırdım" yanıtını verdi.Sosyal medyada geniş yankı uyandırdıDiyalog, sosyal medyada hızla yayıldı ve pek çok kullanıcı tarafından esprili yorumlarla paylaşıldı. Özellikle havacılık sektörüyle ilgilenenler, pilotun tepkisinin hem profesyonellik hem de mizahi bir şekilde dile getirildiğini belirtti.Havalimanlarında sıkça yaşanan bu tür gecikmeler, zaman zaman pilotlar arasında gerginliklere neden olabiliyor.

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atatürk havalimanı

istanbul atatürk havalimanı

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