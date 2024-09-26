https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/ataturk-havalimaninda-pilot-ile-kule-arasinda-ilginc-diyalog-simarik-tavirlarbunlar-1088467653.html
Atatürk Havalimanı'nda pilot ile kule arasında ilginç diyalog: 'Şımarık tavırlar bunlar'
Atatürk Havalimanı'nda pilot ile kule arasında ilginç diyalog: 'Şımarık tavırlar bunlar'
Sputnik Türkiye
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kalkış için bekleyen bir pilot ile kule arasındaki diyalog, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Başka bir uçağın taksiye geç... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T13:25+0300
2024-09-26T13:25+0300
2024-09-26T13:25+0300
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atatürk havalimanı
atatürk havalimanı
atatürk havalimanı
istanbul atatürk havalimanı
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Olay, sosyal medyada havacılığa dair paylaşımlar yapan bir hesap tarafından duyuruldu. Pilot, kalkış sırasındaki gecikmeye neden olan bir başka uçağın taksiye geç başladığını kuleye bildirerek, "Bir şey demiyorum ama şımarık tavırlar bunlar" ifadeleriyle rahatsızlığını dile getirdi. Kule ise duruma karşı, "Anladım efendim, bilseydim sizi öne alırdım" yanıtını verdi.Sosyal medyada geniş yankı uyandırdıDiyalog, sosyal medyada hızla yayıldı ve pek çok kullanıcı tarafından esprili yorumlarla paylaşıldı. Özellikle havacılık sektörüyle ilgilenenler, pilotun tepkisinin hem profesyonellik hem de mizahi bir şekilde dile getirildiğini belirtti.Havalimanlarında sıkça yaşanan bu tür gecikmeler, zaman zaman pilotlar arasında gerginliklere neden olabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/cem-garipoglunun-mezari-aciliyor-1088466461.html
atatürk havalimanı
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Atatürk Havalimanı'nda pilot ile kule arasında ilginç diyalog: 'Şımarık tavırlar bunlar'
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kalkış için bekleyen bir pilot ile kule arasındaki diyalog, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Başka bir uçağın taksiye geç başlamasından şikayet eden pilotun tepkisi, havacılık meraklılarının dikkatini çekti.
Olay, sosyal medyada havacılığa dair paylaşımlar yapan bir hesap tarafından duyuruldu. Pilot, kalkış sırasındaki gecikmeye neden olan bir başka uçağın taksiye geç başladığını kuleye bildirerek, "Bir şey demiyorum ama şımarık tavırlar bunlar" ifadeleriyle rahatsızlığını dile getirdi. Kule ise duruma karşı, "Anladım efendim, bilseydim sizi öne alırdım" yanıtını verdi.
Sosyal medyada geniş yankı uyandırdı
Diyalog, sosyal medyada hızla yayıldı ve pek çok kullanıcı tarafından esprili yorumlarla paylaşıldı. Özellikle havacılık sektörüyle ilgilenenler, pilotun tepkisinin hem profesyonellik hem de mizahi bir şekilde dile getirildiğini belirtti.
Havalimanlarında sıkça yaşanan bu tür gecikmeler, zaman zaman pilotlar arasında gerginliklere neden olabiliyor.