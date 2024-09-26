https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/bidendan-yeni-gaf-bm-genel-kurulunda-yaptigi-konusmada-nerede-oldugunu-unuttu-1088478188.html

Biden’dan yeni gaf: BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada nerede olduğunu unuttu

Biden’dan yeni gaf: BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada nerede olduğunu unuttu

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Biden, yaptığı gaflara bir yenisini ekledi. Biden, New York’ta BM Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Ukrayna'ya destek beyannamesi imzalama... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T17:03+0300

2024-09-26T17:03+0300

2024-09-26T17:03+0300

dünya

abd

beyaz saray

joe biden

gaf

new york

bm genel kurulu

ukrayna

destek

beyanname

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ABD Başkanı Joe Biden, New York’ta BM Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Ukrayna’ya destek beyannamesinin imzalanması etkinliğinde katılımcılara, “Washşington’a hoş geldiniz” diye seslendi.ABD lideri daha sonra hiçbir şey olmamış gibi konuşmasına devam etti.Daha önce Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, 193 BM üyesi ülkeden yalnızca 30’unun G7’nin Ukrayna’nın kalkınmasına yönelik destek beyannamesini desteklediği bildirildi. Sunulan belgeden anlaşılacağı üzere beyanname, G7’nin daha önce Batı tarafından defalarca dile getirilen Kiev’i destekleme yönündeki tüm vaatlerini doğruluyor.

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abd, beyaz saray, joe biden, gaf, new york, bm genel kurulu, ukrayna, destek, beyanname