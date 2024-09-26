https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/bidendan-yeni-gaf-bm-genel-kurulunda-yaptigi-konusmada-nerede-oldugunu-unuttu-1088478188.html
Biden’dan yeni gaf: BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada nerede olduğunu unuttu
Biden’dan yeni gaf: BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada nerede olduğunu unuttu
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Biden, yaptığı gaflara bir yenisini ekledi. Biden, New York’ta BM Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Ukrayna'ya destek beyannamesi imzalama... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T17:03+0300
2024-09-26T17:03+0300
2024-09-26T17:03+0300
dünya
abd
beyaz saray
joe biden
gaf
new york
bm genel kurulu
ukrayna
destek
beyanname
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1a/1088477800_0:47:1181:711_1920x0_80_0_0_747a21cfb89929387cb8e43cd2ef1977.png
ABD Başkanı Joe Biden, New York’ta BM Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Ukrayna’ya destek beyannamesinin imzalanması etkinliğinde katılımcılara, “Washşington’a hoş geldiniz” diye seslendi.ABD lideri daha sonra hiçbir şey olmamış gibi konuşmasına devam etti.Daha önce Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, 193 BM üyesi ülkeden yalnızca 30’unun G7’nin Ukrayna’nın kalkınmasına yönelik destek beyannamesini desteklediği bildirildi. Sunulan belgeden anlaşılacağı üzere beyanname, G7’nin daha önce Batı tarafından defalarca dile getirilen Kiev’i destekleme yönündeki tüm vaatlerini doğruluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/rusya-kuzey-akim-boru-hatlarina-yonelik-saldirilarin-arkasinda-bizzat-biden-var-1088454064.html
abd
new york
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1a/1088477800_87:0:1095:756_1920x0_80_0_0_713a59bb6367114d8258abd4294b9449.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, beyaz saray, joe biden, gaf, new york, bm genel kurulu, ukrayna, destek, beyanname
abd, beyaz saray, joe biden, gaf, new york, bm genel kurulu, ukrayna, destek, beyanname
Biden’dan yeni gaf: BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada nerede olduğunu unuttu
ABD Başkanı Biden, yaptığı gaflara bir yenisini ekledi. Biden, New York’ta BM Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Ukrayna'ya destek beyannamesi imzalama etkinliğinde katılımcıları, “Washington’a hoş geldiniz” diye selamladı.
ABD Başkanı Joe Biden, New York’ta BM Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Ukrayna’ya destek beyannamesinin imzalanması etkinliğinde katılımcılara, “Washşington’a hoş geldiniz” diye seslendi.
ABD lideri daha sonra hiçbir şey olmamış gibi konuşmasına devam etti.
Daha önce Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, 193 BM üyesi ülkeden yalnızca 30’unun G7’nin Ukrayna’nın kalkınmasına yönelik destek beyannamesini desteklediği bildirildi. Sunulan belgeden anlaşılacağı üzere beyanname, G7’nin daha önce Batı tarafından defalarca dile getirilen Kiev’i destekleme yönündeki tüm vaatlerini doğruluyor.