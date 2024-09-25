https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/israilin-lubnana-hava-saldirilarinda-51-kisi-oldu-223-kisi-yaralandi-1088436899.html

İsrail'in Lübnan'a hava saldırılarında 51 kişi öldü, 223 kişi yaralandı

İsrail'in Lübnan'a hava saldırılarında 51 kişi öldü, 223 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Lübnan Sağlık Bakanı Ebyad, İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 51 kişinin hayatını kaybettiğini, 223 kişinin... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T18:01+0300

2024-09-25T18:01+0300

2024-09-25T18:01+0300

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israil ordusu

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Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, düzenlenen basın toplantısında İsrail'in sabah saatlerinden bu yana düzenlediği hava saldırılarında ülkenin farklı bölgelerinde 51 kişinin hayatını kaybettiğini, 223 kişinin de yaralndığını ifade etti.Ebyad, "İsrail'in saldırganlığı sonucu günün başından bu yana 51 kişi öldü, 223 kişi de yaralandı" açıklamasında bulundu.İsrail’in hava saldırılarına Hizbullah roket atışlarıyla karşılık veriyorİsrail uçakları, Lübnan’ın güneyi ve doğusundaki yerleşimlere yönelik sabah saatlerinde yeniden başlattığı yoğun bombardımana devam ediyor, İsrail ordusu ayrıca ülkenin kuzeyindeki bir yerleşimi de bombaladı. Hizbullah ise Hayfa kentinin banliyöleri de dahil olmak üzere İsrail’in kuzeyindeki bölgelere yoğun füze saldırısı düzenledi.

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lübnan, lübnan sağlık bakanlığı, israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), saldırı, ölü, yaralı, hizbullah