https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/besiktas---maccabi-tel-aviv-macinda-kriz-israil-ekibi-turkiyede-oynayacak-mi-1087463380.html

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçında kriz: İsrail ekibi Türkiye'de oynayacak mı?

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçında kriz: İsrail ekibi Türkiye'de oynayacak mı?

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün Monako'da tamamlandı. Avrupa Ligi temsilcimiz Beşiktaş'ın rakipleri de bu kura çekiminde belli oldu. Ancak kura çekiminde... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T16:40+0300

2024-08-30T16:40+0300

2024-08-30T16:40+0300

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Avrupa Ligi'nde Beşiktaş İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Maçın tarafsız sahada oynanabileceği iddia edildi.Beşiktaş'ın Avrupa Ligi rakipleri kim?Avrupa Ligi'nde Beşiktaş; Frankfurt , Ajax, Maccabi Tel Aviv, Lyon , Malmö. Bodo Glimt , Athletic Bilbao, Twente ile eşleşti.Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Nerede oynanacak?Beşiktaş'ın İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile evinde oynayacağı maçın tarafsız sahada olabileceği iddia edildi. İsrail - Filistin çatışmaları ve Türkiye'nin siyasi tutumu nedeni ile UEFA'nın tarafsız sahada maçı oynatabileceği düşünülüyor. Nitekim basketbolda karşılaşan iki takımın maçı Slovenya'da oynanmıştı. Beşiktaş Emlakjet - Hapoel Tel Aviv maçı Ljubljana Arena Stozice'de düzenlenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/avrupa-ligi-gruplari-belli-oluyor-kura-cekimi-basladi-1087455511.html

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