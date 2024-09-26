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Beşiktaş, Ajax maçı İlk 11'leri belli oldu
Beşiktaş, Ajax maçı İlk 11'leri belli oldu
Sputnik Türkiye
Türk temsilcisi Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda takımı Ajax ile karşı karşıya geliyor. Maç 26 Eylül tarihinde Hollanda Johan Cruyff... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T21:55+0300
2024-09-26T21:55+0300
2024-09-26T21:58+0300
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Ajax ile Beşiktaş, 26 Eylül 2024 Perşembe günü Johan Cruyff Arena'da karşı karşıya gelecek.UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşacak Beşiktaş'ın hedefi 3 puan alarak eve dönmek olacak. Amsterdam kentindeki Johan Cruijff Arena'da oynanacak karşılaşmada Al-Musrati sarı kart ceza sınırında.Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda?Beşiktaş, Ajax maçını futbolseverler 26 Eylül Perşembe günü saat 22.00'da TRT ekranlarından takip edebilecek.Ajax-Beşiktaş ilk 11'leri kim?Ajax: Pasveer, Rensch, Sutalo, Baas, Hato, Fitz-Jim, Henderson, Taylor, Traore, Godts, BrobbeyBeşiktaş: Mert Günok, Svensson, Gabriel Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al MusratiOnana, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Rashica Mustafa Hekimoğlu
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beşiktaş ajax ilk 11, beşiktaş ajax canlı izle, beşiktaş ajax trt izle
beşiktaş ajax ilk 11, beşiktaş ajax canlı izle, beşiktaş ajax trt izle
Beşiktaş, Ajax maçı İlk 11'leri belli oldu
21:55 26.09.2024 (güncellendi: 21:58 26.09.2024)
Türk temsilcisi Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda takımı Ajax ile karşı karşıya geliyor. Maç 26 Eylül tarihinde Hollanda Johan Cruyff Arena'da saat 22.00'da TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.
Ajax ile Beşiktaş, 26 Eylül 2024 Perşembe günü Johan Cruyff Arena'da karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşacak Beşiktaş'ın hedefi 3 puan alarak eve dönmek olacak. Amsterdam kentindeki Johan Cruijff Arena'da oynanacak karşılaşmada Al-Musrati sarı kart ceza sınırında.
Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda?
Beşiktaş, Ajax maçını futbolseverler 26 Eylül Perşembe günü saat 22.00'da TRT ekranlarından takip edebilecek.
Ajax-Beşiktaş ilk 11'leri kim?
Ajax: Pasveer, Rensch, Sutalo, Baas, Hato, Fitz-Jim, Henderson, Taylor, Traore, Godts, Brobbey
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Gabriel Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati
Onana, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Rashica Mustafa Hekimoğlu