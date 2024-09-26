Benzinden sonra motorine de zam geliyor: Fiyat artışı bekleniyor

Hafta başında benzine zam gelmişti.



Cuma gününden geçerli olmak üzere de motorin grubunda 90 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 42.72 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 41.74 liradan satılıyor.