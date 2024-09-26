https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/benzinden-sonra-motorine-de-zam-geliyor-fiyat-artisi-bekleniyor-1088453607.html
Benzinden sonra motorine de zam geliyor: Fiyat artışı bekleniyor
Benzinden sonra motorine de zam geliyor: Fiyat artışı bekleniyor
Sputnik Türkiye
Cuma gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 90 kuruş fiyat artışı bekleniyor. 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T09:32+0300
2024-09-26T09:32+0300
2024-09-26T09:32+0300
ekonomi
motorin
zam
benzin
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Hafta başında benzine zam gelmişti.Cuma gününden geçerli olmak üzere de motorin grubunda 90 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 42.72 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 41.74 liradan satılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/benzine-zam-geldi-tabelalar-bir-kez-daha-degisti-motorine-zam-gelir-mi-1088361456.html
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benzin zam, motorin zam, motorin fiyat
benzin zam, motorin zam, motorin fiyat
Benzinden sonra motorine de zam geliyor: Fiyat artışı bekleniyor
Cuma gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 90 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Hafta başında benzine zam gelmişti.
Cuma gününden geçerli olmak üzere de motorin grubunda 90 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 42.72 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 41.74 liradan satılıyor.