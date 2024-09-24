https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/benzine-zam-geldi-tabelalar-bir-kez-daha-degisti-motorine-zam-gelir-mi-1088361456.html

Benzine büyük zam geldi, tabelalar bir kez daha değişti: Motorine zam gelir mi?

Benzine büyük zam geldi, tabelalar bir kez daha değişti: Motorine zam gelir mi?

Sputnik Türkiye

Benzinin litre fiyatına yapılan 1.2 TL’lik zam, 24 Eylül 2024 gece yarısından itibaren uygulanmaya başlandı. Peki, 24 Eylül akaryakıt fiyatları ne oldu? 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T07:39+0300

2024-09-24T07:39+0300

2024-09-24T07:40+0300

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benzin

benzin istasyonu

benzin fiyatları

zam

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Akaryakıt sektöründeki bu artışla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı yaklaşık 42.75 TL'ye, Ankara'da 43.08 TL'ye ve İzmir'de 43.54 TL'ye yükseldi.Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında değişiklik gösterebiliyor. Akaryakıt kullanıcıları, zammın ardından özellikle büyük şehirlerde daha yüksek fiyatlarla karşılaşacak.Motorine zam ne zaman var?Motorine henüz bir zam beklentisi yok.Akaryakit fi̇yatlari nasil hesaplaniyor?Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/futbolda-turk-yildizlar-soleni-dunya-kerem-akturkoglu-ve-orkun-kokcuyu-konusuyor-1088361314.html

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