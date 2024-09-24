Benzine büyük zam geldi, tabelalar bir kez daha değişti: Motorine zam gelir mi?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de demiryolu bağlantısı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Okullara 30 bin ek personel alımı: İstihdam politikalarındaki başarısızlık
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Stüdyo konuğumuz müzisyen Bekir Ünlüataer
12:06
84 dk
HABER MASASI
GDO'nun hayatımıza etkileri
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çeneden ses gelmesi birçok sorunun başlangıcı olabilir
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Lübnan-İsrail savaşı başlarsa, Şam’ın Türkiye’nin şartlarını kabullenmeye yanaştığını görebiliriz’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Hablemitoğlu suikastında sır video
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Türkiye’ye göç eden zengin sayısında artış
19:20
1 dk
SESLİ HABER
‘Poşet çaylarda bulunan böcek DNA’sı sağlık açısından tehdit oluşturmuyor’
19:36
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fatih Erbakan'dan "üçüncü ittifak" açıklaması
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/benzine-zam-geldi-tabelalar-bir-kez-daha-degisti-motorine-zam-gelir-mi-1088361456.html
Benzine büyük zam geldi, tabelalar bir kez daha değişti: Motorine zam gelir mi?
Benzine büyük zam geldi, tabelalar bir kez daha değişti: Motorine zam gelir mi?
Sputnik Türkiye
Benzinin litre fiyatına yapılan 1.2 TL’lik zam, 24 Eylül 2024 gece yarısından itibaren uygulanmaya başlandı. Peki, 24 Eylül akaryakıt fiyatları ne oldu? 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T07:39+0300
2024-09-24T07:40+0300
ekonomi
benzin
benzin istasyonu
benzin fiyatları
zam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086021801_15:0:575:315_1920x0_80_0_0_3178f9a51c3c5f978b4e80f4e7c4aa71.jpg
Akaryakıt sektöründeki bu artışla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı yaklaşık 42.75 TL'ye, Ankara'da 43.08 TL'ye ve İzmir'de 43.54 TL'ye yükseldi.Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında değişiklik gösterebiliyor. Akaryakıt kullanıcıları, zammın ardından özellikle büyük şehirlerde daha yüksek fiyatlarla karşılaşacak.Motorine zam ne zaman var?Motorine henüz bir zam beklentisi yok.Akaryakit fi̇yatlari nasil hesaplaniyor?Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/futbolda-turk-yildizlar-soleni-dunya-kerem-akturkoglu-ve-orkun-kokcuyu-konusuyor-1088361314.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086021801_85:0:505:315_1920x0_80_0_0_432acad178d63e523a84f51ce67071f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
motorine zam ne zaman var, izmir akaryakıt fiyatı, akaryakıt fiyatı, benzin fiyatı, istanbul benzin fiyatı, ankara benzin fiyatı, ankara motorin fiyatı, izmir motorin fiyatı, istanbul motorin fiyatı, benzine indirim, benzin indirimi, motorin indirimi, akaryakıt son dakika, benzin indirim, motorin indirim, 24 eylül 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç tl, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu, benzin ötv zammı, motorin ötv zammı, mazot fiyatları ne kadar, lpg fiyatı, lpg zammı
motorine zam ne zaman var, izmir akaryakıt fiyatı, akaryakıt fiyatı, benzin fiyatı, istanbul benzin fiyatı, ankara benzin fiyatı, ankara motorin fiyatı, izmir motorin fiyatı, istanbul motorin fiyatı, benzine indirim, benzin indirimi, motorin indirimi, akaryakıt son dakika, benzin indirim, motorin indirim, 24 eylül 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç tl, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu, benzin ötv zammı, motorin ötv zammı, mazot fiyatları ne kadar, lpg fiyatı, lpg zammı

Benzine büyük zam geldi, tabelalar bir kez daha değişti: Motorine zam gelir mi?

07:39 24.09.2024 (güncellendi: 07:40 24.09.2024)
© İHAbenzin
benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© İHA
Abone ol
Benzinin litre fiyatına yapılan 1.2 TL’lik zam, 24 Eylül 2024 gece yarısından itibaren uygulanmaya başlandı. Peki, 24 Eylül akaryakıt fiyatları ne oldu?
Akaryakıt sektöründeki bu artışla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı yaklaşık 42.75 TL'ye, Ankara'da 43.08 TL'ye ve İzmir'de 43.54 TL'ye yükseldi.
Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında değişiklik gösterebiliyor. Akaryakıt kullanıcıları, zammın ardından özellikle büyük şehirlerde daha yüksek fiyatlarla karşılaşacak.

Motorine zam ne zaman var?

Motorine henüz bir zam beklentisi yok.

Akaryakit fi̇yatlari nasil hesaplaniyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Mattia Perin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
SPOR
Futbolda Türk yıldızlar şöleni: Spor dünyası Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü konuşuyor
07:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала