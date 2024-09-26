https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/bati-nil-virusu-yunanistanda-can-almaya-devam-ediyor-bir-haftada-uc-kisi-oldu-1088474616.html

Batı Nil virüsü Yunanistan'da can almaya devam ediyor: Bir haftada üç kişi öldü

Batı Nil virüsü Yunanistan'da can almaya devam ediyor: Bir haftada üç kişi öldü

Sputnik Türkiye

Yunanistan'da Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor. 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T16:03+0300

2024-09-26T16:03+0300

2024-09-26T16:03+0300

dünya

yunanistan

batı nil virüsü

ölü sayısı

salgın hastalık

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Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu'ndan (EODY) yapılan açıklamada, ülkede son bir haftada 12 yeni Batı Nil virüsü vakasının tespit edildiği kaydedildi.Açıklamada, son bir haftada virüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.Vakalarda artış vurgusuÜlkede, yıl başından bu yana tespit edilen Batı Nil virüsü vakası sayısının 192'ye yükseldiğine işaret edilen açıklamada, vakalarda artış olabileceği belirtildi. Açıklamada, vakaların daha çok Larisa, Lefkada, Preveze, Halkidiki, Pella, Pieria, Serez, Rodop, Drama, Meriç, İskeçe, Kavala, Taşoz ve Atina'da görüldüğü aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/bati-nil-virusu-turkiyenin-kapisinda-yunanistanda-10-kisinin-olumune-neden-oldu-1086875727.html

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yunanistan, batı nil virüsü, ölü sayısı, salgın hastalık