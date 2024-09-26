https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/bati-nil-virusu-yunanistanda-can-almaya-devam-ediyor-bir-haftada-uc-kisi-oldu-1088474616.html
Batı Nil virüsü Yunanistan'da can almaya devam ediyor: Bir haftada üç kişi öldü
Batı Nil virüsü Yunanistan'da can almaya devam ediyor: Bir haftada üç kişi öldü
Sputnik Türkiye
Yunanistan'da Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor. 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T16:03+0300
2024-09-26T16:03+0300
2024-09-26T16:03+0300
dünya
yunanistan
batı nil virüsü
ölü sayısı
salgın hastalık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/05/1059540163_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2963184869506735101180b2bbf9beb8.jpg
Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu'ndan (EODY) yapılan açıklamada, ülkede son bir haftada 12 yeni Batı Nil virüsü vakasının tespit edildiği kaydedildi.Açıklamada, son bir haftada virüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.Vakalarda artış vurgusuÜlkede, yıl başından bu yana tespit edilen Batı Nil virüsü vakası sayısının 192'ye yükseldiğine işaret edilen açıklamada, vakalarda artış olabileceği belirtildi. Açıklamada, vakaların daha çok Larisa, Lefkada, Preveze, Halkidiki, Pella, Pieria, Serez, Rodop, Drama, Meriç, İskeçe, Kavala, Taşoz ve Atina'da görüldüğü aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/bati-nil-virusu-turkiyenin-kapisinda-yunanistanda-10-kisinin-olumune-neden-oldu-1086875727.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/05/1059540163_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_acb2bab138bdf395b9d6c809e49768ea.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yunanistan, batı nil virüsü, ölü sayısı, salgın hastalık
yunanistan, batı nil virüsü, ölü sayısı, salgın hastalık
Batı Nil virüsü Yunanistan'da can almaya devam ediyor: Bir haftada üç kişi öldü
Yunanistan'da Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor.
Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu'ndan (EODY) yapılan açıklamada, ülkede son bir haftada 12 yeni Batı Nil virüsü vakasının tespit edildiği kaydedildi.
Açıklamada, son bir haftada virüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Ülkede, yıl başından bu yana tespit edilen Batı Nil virüsü vakası sayısının 192'ye yükseldiğine işaret edilen açıklamada, vakalarda artış olabileceği belirtildi. Açıklamada, vakaların daha çok Larisa, Lefkada, Preveze, Halkidiki, Pella, Pieria, Serez, Rodop, Drama, Meriç, İskeçe, Kavala, Taşoz ve Atina'da görüldüğü aktarıldı.