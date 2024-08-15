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SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı açıkladı: Türkiye'de 'M çiçeği' hastalığı yüzünden kısıtlama kararı alınacak mı?
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Batı Nil Virüsü Türkiye'nin kapısında: Yunanistan'da 10 kişinin ölümüne neden oldu
Batı Nil Virüsü Türkiye'nin kapısında: Yunanistan'da 10 kişinin ölümüne neden oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye sınırına dayanan Batı Nil Virüsü, şimdiye kadar Yunanistan'da toplamda 10 kişinin ölümüne sebep oldu. Yunanistan'da yılbaşından bu yana toplamda 76... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T13:24+0300
2024-08-15T13:40+0300
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virüs
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Yunanistan'daki Ulusal Halk Sağlığı Örgütü'nün açıklamasına göre, özellikle Yunanistan'da Batı Nil Virüsü hayat almaya devam ediyor. 2024 yılı boyunca Yunanistan'da toplamda 76 vaka görüldüğü, 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Batı Nil virüsü, enfekte olan insanlarda farklı komplikasyonlara neden olabiliyor.Yılbaşından bu yana 76 Yunan vatandaşında teşhis edilen virüs, enfekte olan 57 hastada Merkezi sinir sisteminde (MSS), beyin iltihabı, menenjit, vücudun bağışıklık sisteminin sinir sistemine saldırdığı hastalık olan Guillain-Barré Sendromu belirtileri gösterdi. Virüsün yayılma oranının yükselmesiyle geçen hafta 21 yeni vaka olduğu belirtildi.Batı Nil Virüsünün coğrafi dağılımına bakıldığında en fazla vakalar Yunanistan başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde görülmesi beklenildiği açıklandı.Batı Nil Virüsü nedir?Batı Nil Virüsü insanlarda enfeksiyona yol açar ve insanlara en sık ‘Culex’ cinsi sivrisineklerin ısırması ile bulaşır. Bulaşıcı bir hastalık olmamakla birlikte nadir de olsa kan transfüzyonu ve organ nakli ile bulaşabilirken belirtileri arasında ateş, baş ağrısı, vücut ağrıları, kusma, ishal veya döküntüler yer alır.Batı Nil Virüsü enfeksiyonların yüzde birinden daha azında ciddi hastalık görülür ve virüs merkezi sinir sistemini etkileyebilir. Risk oranı, yaşla birlikte artarken bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha yüksektir.Dünya çapında büyük salgınlara neden olan virüsü taşıyan Culex türü sivrisinekler ülkemizde de görülür.Batı Nil Virüsü vakası, Türkiye'de sınırında bulunan Batı Trakya’daki Rodop'ta da görüldü ve enfekte olan 65 yaşındaki şahsın yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı belirtildi.Kanada'da Ottawa Halk Sağlığı, Batı Nil virüsünün yayılmasını önlemek için sivrisinek öldürücü dronlar yerleştiriyorOttawa Halk Sağlığı (OPH) merkezinde sinekleri ve taşıyabilecekleri potansiyel olarak tehlikeli virüsleri kontrol altında tutmak için çok yönlü bir strateji uyguluyor. Bunlarda biri de belirli bölgelere yerleştirdikleri insansız hava araçlarını sivrisinekleri öldürmek için kullanmaları.Sivrisinek larvalarını öldürürken ayrıca virüsün nerede mevcut olabileceğini belirlemek için böcekleri test eden bir sistem kuran merkezde, büyük alanlar için daha büyük dronlar kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/yeni-salgin-maymun-cicegi-virusu-mu-kac-ulkede-goruldu-nasil-bulasir-belirtileri-neler-1086857340.html
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batı nil ateşi, batı nil virüsü ölüm oranı, batı nil virüsü nasıl bulaşır, batı nil virüsü türkiye, batı nil virüsü belirtileri

Batı Nil Virüsü Türkiye'nin kapısında: Yunanistan'da 10 kişinin ölümüne neden oldu

13:24 15.08.2024 (güncellendi: 13:40 15.08.2024)
© AABatı Nil Virüsü
Batı Nil Virüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© AA
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Türkiye sınırına dayanan Batı Nil Virüsü, şimdiye kadar Yunanistan'da toplamda 10 kişinin ölümüne sebep oldu. Yunanistan'da yılbaşından bu yana toplamda 76 vaka görülürken, Batı Trakya'da bulunan Türkiye sınırındaki Rodop'ta bir kişinin enfekte olduğu tespit edildi.
Yunanistan'daki Ulusal Halk Sağlığı Örgütü'nün açıklamasına göre, özellikle Yunanistan'da Batı Nil Virüsü hayat almaya devam ediyor.
2024 yılı boyunca Yunanistan'da toplamda 76 vaka görüldüğü, 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Batı Nil virüsü, enfekte olan insanlarda farklı komplikasyonlara neden olabiliyor.
Yılbaşından bu yana 76 Yunan vatandaşında teşhis edilen virüs, enfekte olan 57 hastada Merkezi sinir sisteminde (MSS), beyin iltihabı, menenjit, vücudun bağışıklık sisteminin sinir sistemine saldırdığı hastalık olan Guillain-Barré Sendromu belirtileri gösterdi. Virüsün yayılma oranının yükselmesiyle geçen hafta 21 yeni vaka olduğu belirtildi.
Batı Nil Virüsünün coğrafi dağılımına bakıldığında en fazla vakalar Yunanistan başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde görülmesi beklenildiği açıklandı.

Batı Nil Virüsü nedir?

Batı Nil Virüsü insanlarda enfeksiyona yol açar ve insanlara en sık ‘Culex’ cinsi sivrisineklerin ısırması ile bulaşır. Bulaşıcı bir hastalık olmamakla birlikte nadir de olsa kan transfüzyonu ve organ nakli ile bulaşabilirken belirtileri arasında ateş, baş ağrısı, vücut ağrıları, kusma, ishal veya döküntüler yer alır.
Batı Nil Virüsü enfeksiyonların yüzde birinden daha azında ciddi hastalık görülür ve virüs merkezi sinir sistemini etkileyebilir. Risk oranı, yaşla birlikte artarken bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha yüksektir.
Dünya çapında büyük salgınlara neden olan virüsü taşıyan Culex türü sivrisinekler ülkemizde de görülür.
Batı Nil Virüsü vakası, Türkiye'de sınırında bulunan Batı Trakya’daki Rodop'ta da görüldü ve enfekte olan 65 yaşındaki şahsın yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı belirtildi.

Kanada'da Ottawa Halk Sağlığı, Batı Nil virüsünün yayılmasını önlemek için sivrisinek öldürücü dronlar yerleştiriyor

Ottawa Halk Sağlığı (OPH) merkezinde sinekleri ve taşıyabilecekleri potansiyel olarak tehlikeli virüsleri kontrol altında tutmak için çok yönlü bir strateji uyguluyor. Bunlarda biri de belirli bölgelere yerleştirdikleri insansız hava araçlarını sivrisinekleri öldürmek için kullanmaları.
Sivrisinek larvalarını öldürürken ayrıca virüsün nerede mevcut olabileceğini belirlemek için böcekleri test eden bir sistem kuran merkezde, büyük alanlar için daha büyük dronlar kullanıyor.
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