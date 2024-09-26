https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/bakan-simsek-10-yil-vadeli-35-milyar-tutarinda-tahvil-ihracini-tamamladik-1088469364.html
Bakan Şimşek: 10 yıl vadeli 3.5 milyar dolar tutarında tahvil ihracını tamamladık
Bakan Şimşek: 10 yıl vadeli 3.5 milyar dolar tutarında tahvil ihracını tamamladık
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış finansmanda iki başarılı işlem gerçekleştirildiği değerlendirmesinde bulundu. 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T13:52+0300
2024-09-26T13:52+0300
2024-09-26T13:54+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanı
mehmet şimşek
dış ticaret
finansman
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından 'Dış finansmanda iki başarılı işlem!' diyerek şu bilgileri paylaştı: 'Uluslararası yatırımcıların programımıza güvenini bir kez daha gösterdi'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/bakan-simsek-abdde-kredi-derecelendirme-kuruluslari-1088452632.html
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hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, dış ticaret, finansman
hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, dış ticaret, finansman
Bakan Şimşek: 10 yıl vadeli 3.5 milyar dolar tutarında tahvil ihracını tamamladık
13:52 26.09.2024 (güncellendi: 13:54 26.09.2024)
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış finansmanda iki başarılı işlem gerçekleştirildiği değerlendirmesinde bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından 'Dış finansmanda iki başarılı işlem!' diyerek şu bilgileri paylaştı:
'Uluslararası yatırımcıların programımıza güvenini bir kez daha gösterdi'
"ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli 3,5 milyar dolar tutarında tahvil ihracını tamamladık. ABD Hazinesi benzer vadeli tahvili üzerine ilave prim farkı (spread) 2020 Şubat ayından bu yana ilk defa 300 baz puanın altına geriledi. İhraçla 1,6 milyar dolar nakit finansman sağlarken uzun bir aradan sonra ilk defa yükümlülük yönetimi işlemi de yaptık. Bu kapsamda 2025 yıl sonuna kadar gerçekleşecek yaklaşık 1,9 milyar dolar anapara geri ödemesi 2035 yılına ötelendi.
Böylece dış borç stokunun ortalama vadesi artarken itfa profili daha dengeli hale geldi. Tüm bu işlemler uluslararası yatırımcıların programımıza güvenini bir kez daha gösterdi."