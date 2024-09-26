Bakan Kurum'dan 'rezerv alan' açıklaması: 'Vatandaşımızın istemediği hiçbir şeyi yapmayacağız, yaptırmayacağız'
16:39 26.09.2024 (güncellendi: 16:42 26.09.2024)
© AA / Ahmet OkatalıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
© AA / Ahmet Okatalı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Hatay Gülderen Mahallesi Toplu Konutları incelemesi sonrası yaptığı basın açıklamasında, rezerv alanda vatandaşların istemediği hiçbir şeyi yapmadıklarını ve yaptırmayacaklarını dile getirdi.
Bakan Murat Kurum'un konuşmadan önce çıkanlar:
Tüm bölgede ihalesi tamamlanan konut sayımız 322 bine ulaştımıştır.
Şu an konut teslim sayımız 101 bin 254’e ulaşmıştır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve 2025 yılı sonuna geldimizde de 452 bin konutumuzu ve işyerimizi 11 ilimize, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.
2025 yılı bitmeden yeni, güvenli evine girmeyen hiçbir vatandaşımız, kardeşimiz kalmayacak.
Bugüne kadar deprem bölgesinde vatandaşlarımızın istemediği hiçbir adımı atmadık, attırmadık.
Rezerv alanda vatandaşımızın istemediği hiçbir şeyi yapmayacağız, yaptırmayacağız.
Yapmayacaksınız bari bize mani olmayın.
İyinin, güzelin ve doğrunun peşinden koşmaya hep birlikte devam edeceğiz.
14 milyon insanımızın yaşadığını deprem bölgesi Türkiye'nin milli mücadele siperidir.
Burayı, deprem bölgesini siyasi malzeme yapmayın.
Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın duygularını istismar etmeyin.