Bakan Kurum'dan 'rezerv alan' açıklaması: 'Vatandaşımızın istemediği hiçbir şeyi yapmayacağız, yaptırmayacağız'

Şu an konut teslim sayımız 101 bin 254’e ulaşmıştır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve 2025 yılı sonuna geldimizde de 452 bin konutumuzu ve işyerimizi 11 ilimize, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.