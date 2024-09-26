https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/ahu-tugbanin-cenaze-programi-belli-oldu-1-eylulde-hayatini-kaybetmisti-1088456858.html
Ahu Tuğba'nın cenaze programı belli oldu: 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti
Ahu Tuğba'nın cenaze programı belli oldu: 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti
Sputnik Türkiye
ABD'de hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ahu Tuğba'nın cenazesi yarın İstanbul'a getirilecek. Anma töreninin ardından İstanbul'da toprağa verilecek. 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T10:51+0300
2024-09-26T10:51+0300
2024-09-26T10:51+0300
yaşam
ahu tuğba
cenaze töreni
abd
türkiye
oyuncu
kadın oyuncu
yeşilçam
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Bir süredir ABD'de yaşayan ve 1 Eylül'de geçirdiği rahatsızlık sonucunda hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın cenazesi yarın İstanbul'a getirilecek. Ahu Tuğba için 28 Eylül'de bir anma töreni düzenlenecek. Tuğba'nın cenazesi aynı gün Teşvikiye Camii'nde öğlen kılınacak cenaze namazı sonrasında ise Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 1 Eylül'de hayatını kaybetmiştiKOAH nedeniyle uzun süredir ABD'de kızı Anjelik Calvin'le birlikte kalan Tuğba, 1 Eylül'de yaşamını yitirmişti. 69 yaşındaki Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba'nın cenazesi, bazı prosedürler nedeniyle Türkiye'ye getirilemedi. Kızı konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, annesİnin otopsi işlemleriyle ilgili çok fazla prosedürle uğraştıklarını belirtirken, kendi pasaportunu da yenilemesi gerektiği için işlemlerin uzun sürdüğünü açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/ahu-tugbanin-kizi-anjelik-calvinden-otopsi-aciklamasi-bedenini-curuttuler-1088061272.html
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ahu tuğba, cenaze töreni, abd, türkiye, oyuncu, kadın oyuncu, yeşilçam
ahu tuğba, cenaze töreni, abd, türkiye, oyuncu, kadın oyuncu, yeşilçam
Ahu Tuğba'nın cenaze programı belli oldu: 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti
ABD'de hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ahu Tuğba'nın cenazesi yarın İstanbul'a getirilecek. Anma töreninin ardından İstanbul'da toprağa verilecek.
Bir süredir ABD'de yaşayan ve 1 Eylül'de geçirdiği rahatsızlık sonucunda hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın cenazesi yarın İstanbul'a getirilecek. Ahu Tuğba için 28 Eylül'de bir anma töreni düzenlenecek. Tuğba'nın cenazesi aynı gün Teşvikiye Camii'nde öğlen kılınacak cenaze namazı sonrasında ise Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
1 Eylül'de hayatını kaybetmişti
KOAH nedeniyle uzun süredir ABD'de kızı Anjelik Calvin'le birlikte kalan Tuğba, 1 Eylül'de yaşamını yitirmişti. 69 yaşındaki Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba'nın cenazesi, bazı prosedürler nedeniyle Türkiye'ye getirilemedi. Kızı konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, annesİnin otopsi işlemleriyle ilgili çok fazla prosedürle uğraştıklarını belirtirken, kendi pasaportunu da yenilemesi gerektiği için işlemlerin uzun sürdüğünü açıklamıştı.