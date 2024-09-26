https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/ahu-tugbanin-cenaze-programi-belli-oldu-1-eylulde-hayatini-kaybetmisti-1088456858.html

Ahu Tuğba'nın cenaze programı belli oldu: 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti

Ahu Tuğba'nın cenaze programı belli oldu: 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti

Sputnik Türkiye

ABD'de hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ahu Tuğba'nın cenazesi yarın İstanbul'a getirilecek. Anma töreninin ardından İstanbul'da toprağa verilecek. 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T10:51+0300

2024-09-26T10:51+0300

2024-09-26T10:51+0300

yaşam

ahu tuğba

cenaze töreni

abd

türkiye

oyuncu

kadın oyuncu

yeşilçam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087619603_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ae624b9eafd0b71a2fd5b68b74940b73.jpg

Bir süredir ABD'de yaşayan ve 1 Eylül'de geçirdiği rahatsızlık sonucunda hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın cenazesi yarın İstanbul'a getirilecek. Ahu Tuğba için 28 Eylül'de bir anma töreni düzenlenecek. Tuğba'nın cenazesi aynı gün Teşvikiye Camii'nde öğlen kılınacak cenaze namazı sonrasında ise Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 1 Eylül'de hayatını kaybetmiştiKOAH nedeniyle uzun süredir ABD'de kızı Anjelik Calvin'le birlikte kalan Tuğba, 1 Eylül'de yaşamını yitirmişti. 69 yaşındaki Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba'nın cenazesi, bazı prosedürler nedeniyle Türkiye'ye getirilemedi. Kızı konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, annesİnin otopsi işlemleriyle ilgili çok fazla prosedürle uğraştıklarını belirtirken, kendi pasaportunu da yenilemesi gerektiği için işlemlerin uzun sürdüğünü açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/ahu-tugbanin-kizi-anjelik-calvinden-otopsi-aciklamasi-bedenini-curuttuler-1088061272.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ahu tuğba, cenaze töreni, abd, türkiye, oyuncu, kadın oyuncu, yeşilçam