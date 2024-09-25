Abdulkadir Selvi’den YÖK’e Ekrem İmamoğlu’nun diploması için 'resen inceleme' çağrısı

“İddia edildiği gibi 1990-91 yıllarında özel üniversitelerden devlet üniversitelerine geçiş var mıydı? Eğer yoksa o zaman İmamoğlu’nun diploması yok hükmünde mi, yani butlan mı sayılacak? Eğer belli bir not derecesi isteniyor da Ekrem İmamoğlu’nun notları onu tutmuyorsa, o da ikinci bir sıkıntı demek. Bir iddia da Kıbrıs’taki üniversitedeki bölümünün karşılığı olmadığı halde İstanbul Üniversitesi’ne geçiş yaptıysa o durumda üçüncü sıkıntı ortaya çıkmış demektir. Bu durumu açıklığa kavuşturmak ise YÖK’ün görevi. YÖK resen inceleme yapıp kamuoyuna bir açıklama yapabilir.”