https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/abdulkadir-selviden-yoke-ekrem-imamoglunun-diplomasi-icin-resen-inceleme-cagrisi-1088418418.html
Abdulkadir Selvi’den YÖK’e Ekrem İmamoğlu’nun diploması için 'resen inceleme' çağrısı
Abdulkadir Selvi’den YÖK’e Ekrem İmamoğlu’nun diploması için 'resen inceleme' çağrısı
Sputnik Türkiye
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili Yükseköğretim... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T11:43+0300
2024-09-25T11:43+0300
2024-09-25T11:43+0300
politika
abdulkadir selvi
yök
yükseköğretim kurulu (yök)
sınav
üniversite
ekrem imamoğlu
siyasi yasak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/07/1087778206_0:144:3130:1905_1920x0_80_0_0_26303801c85f36e8845b90c5a9aee1e3.jpg
Selvi, bugünkü köşesinde İmamoğlu hakkında istenen siyasi yasak kararıyla ilgili İstinaf'tan çıkması beklenen kararı değerlendirdiği yazısında, olası Cumhurbaşkanı adaylığı için bir sorunun da bu diploma konusu olduğunu ifade etti.Yerel seçimlerden bir ay önce İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile aynı dönemde ticari faaliyetlerle bulunduklarını belirten birisinin havalimanında kulağına eğilip “Ekrem İmamoğlu’nun diplomasında sorun var” dediğini söyleyen Selvi, seçim arifesinde bunu yazmayı doğru bulmadığını ifade etti. Diploma konusunun İmamoğlu’nu rahatsız ettiğini ileri süren Selvi, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/imamoglundan-dava-aciklamasi-tam-bir-sefillik-1088411630.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/07/1087778206_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_ee1ede5d6e063d354d07867045aa88e4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abdulkadir selvi, yök, yükseköğretim kurulu (yök), sınav, üniversite, ekrem imamoğlu, siyasi yasak
abdulkadir selvi, yök, yükseköğretim kurulu (yök), sınav, üniversite, ekrem imamoğlu, siyasi yasak
Abdulkadir Selvi’den YÖK’e Ekrem İmamoğlu’nun diploması için 'resen inceleme' çağrısı
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili Yükseköğretim Kurumu’nu “resen inceleme” yapmaya çağırdı.
Selvi, bugünkü köşesinde İmamoğlu hakkında istenen siyasi yasak kararıyla ilgili İstinaf'tan çıkması beklenen kararı değerlendirdiği yazısında, olası Cumhurbaşkanı adaylığı için bir sorunun da bu diploma konusu olduğunu ifade etti.
Yerel seçimlerden bir ay önce İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile aynı dönemde ticari faaliyetlerle bulunduklarını belirten birisinin havalimanında kulağına eğilip “Ekrem İmamoğlu’nun diplomasında sorun var
” dediğini söyleyen Selvi, seçim arifesinde bunu yazmayı doğru bulmadığını ifade etti. Diploma konusunun İmamoğlu’nu rahatsız ettiğini ileri süren Selvi, şunları kaydetti
:
“İddia edildiği gibi 1990-91 yıllarında özel üniversitelerden devlet üniversitelerine geçiş var mıydı? Eğer yoksa o zaman İmamoğlu’nun diploması yok hükmünde mi, yani butlan mı sayılacak? Eğer belli bir not derecesi isteniyor da Ekrem İmamoğlu’nun notları onu tutmuyorsa, o da ikinci bir sıkıntı demek. Bir iddia da Kıbrıs’taki üniversitedeki bölümünün karşılığı olmadığı halde İstanbul Üniversitesi’ne geçiş yaptıysa o durumda üçüncü sıkıntı ortaya çıkmış demektir. Bu durumu açıklığa kavuşturmak ise YÖK’ün görevi. YÖK resen inceleme yapıp kamuoyuna bir açıklama yapabilir.”