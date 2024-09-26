https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/5-kent-emekli-sehri-oldu-emekli-sayisi-calisan-sayisini-gecti-1088485799.html
5 kent emekli şehri oldu: Emekli sayısı çalışan sayısını geçti
5 kent emekli şehri oldu: Emekli sayısı çalışan sayısını geçti
Sputnik Türkiye
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden faydalanarak emekli olanlar 5 kentte aktif çalışan sayısını aştı. 2022 yılında Sinop ve Zonguldak'ta... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T22:38+0300
2024-09-26T22:38+0300
2024-09-26T22:42+0300
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden faydalanarak emekli olanlar, 5 şehirde aktif çalışan sayısını geçti.1 Mart 2023 tarihinde kabul edilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999'dan önce olan ve emekli olmak için gereken prim günü ve sigortalılık süresi şartını sağlamış olanlar emekli edilmişti. Yeni düzenleme sonrası 2023 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) istatistiklerinde önemli değişiklikler yarattı. Türkiye'de Zonguldak, Sinop, Balıkesir, Bartın ve Giresun illerinde emekli sayısı aktif çalışan sayısını geçti. Emeklilik yaşı 53'ten 49'a düştüSGK verilerine göre Amasya, Artvin, Aydın, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Kırklareli, Ordu, Rize, Yozgat ve Karabük illerinde ise aktif/pasif oranı 1.1 ile 1 arasında değişiyor. 5 kent dışında kalan bu illerde de emekli sayısının aktif sigortalı sayısının üzerine çıkmaya aday şehirler olarak görünüyor. SGK verilerinde 2022'de emekli olanların ortalama yaşı ise 53 iken, 2023'te bu 49'a düştü.2023 yılında 11.5 milyon kişiye emekli maaşı2023'te emekli maaşı alanların sayısı 2023 yılında 11.5 milyon kişiye ulaştı.Emekli maaşından vergi kesintisi yapılır mı?Emekli maaşlarından yapılan kesintiler ilaç, muayene, sağlık hizmetleri üzerine yapılıyor Ancak emekliliğe ek olarak çalışan emekli vatandaşların emekli maaşlarından yüzde 15 oranında kesinti yapılıyor. Bu sebeple emekli olup çalışmayan bir kesimde mevcut.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/yargitay-karari-kredi-borcunu-odeyemeyen-emeklilerin-maasi-haczedilemez-1088290095.html
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balıkesir
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emekli şehirleri hangisi, çalışan sayısı az olan iller, emekli sayısı fazla olan iller
emekli şehirleri hangisi, çalışan sayısı az olan iller, emekli sayısı fazla olan iller
5 kent emekli şehri oldu: Emekli sayısı çalışan sayısını geçti
22:38 26.09.2024 (güncellendi: 22:42 26.09.2024)
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden faydalanarak emekli olanlar 5 kentte aktif çalışan sayısını aştı. 2022 yılında Sinop ve Zonguldak'ta emeklilerin sayısı aktif sigortalıları aşarken, 2023 yılında bu illere Balıkesir, Bartın ve Giresun eklendi.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden faydalanarak emekli olanlar, 5 şehirde aktif çalışan sayısını geçti.
1 Mart 2023 tarihinde kabul edilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999'dan önce olan ve emekli olmak için gereken prim günü ve sigortalılık süresi şartını sağlamış olanlar emekli edilmişti. Yeni düzenleme sonrası 2023 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) istatistiklerinde önemli değişiklikler yarattı. Türkiye'de Zonguldak, Sinop, Balıkesir, Bartın ve Giresun illerinde emekli sayısı aktif çalışan sayısını geçti.
Emeklilik yaşı 53'ten 49'a düştü
SGK verilerine göre Amasya, Artvin, Aydın, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Kırklareli, Ordu, Rize, Yozgat ve Karabük illerinde ise aktif/pasif oranı 1.1 ile 1 arasında değişiyor. 5 kent dışında kalan bu illerde de emekli sayısının aktif sigortalı sayısının üzerine çıkmaya aday şehirler olarak görünüyor. SGK verilerinde 2022'de emekli olanların ortalama yaşı ise 53 iken, 2023'te bu 49'a düştü.
2023 yılında 11.5 milyon kişiye emekli maaşı
2023'te emekli maaşı alanların sayısı 2023 yılında 11.5 milyon kişiye ulaştı.
Emekli maaşından vergi kesintisi yapılır mı?
Emekli maaşlarından yapılan kesintiler ilaç, muayene, sağlık hizmetleri üzerine yapılıyor Ancak emekliliğe ek olarak çalışan emekli vatandaşların emekli maaşlarından yüzde 15 oranında kesinti yapılıyor. Bu sebeple emekli olup çalışmayan bir kesimde mevcut.