https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/kiz-kardesini-sinifta-birakan-iki-ogretmeni-yumruklayan-sahis-gozaltina-alindi-1084766945.html
Kız kardeşini sınıfta bırakan iki öğretmeni yumruklayan şahıs gözaltına alındı
Kız kardeşini sınıfta bırakan iki öğretmeni yumruklayan şahıs gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Ümraniye'de kız kardeşinin sınıfta kalması nedeniyle okul idaresiyle konuşmaya giden şahıs öğretmeni yumrukladı. Şahıs gözaltına alındı 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T15:39+0300
2024-06-12T15:39+0300
2024-06-12T15:39+0300
yaşam
ümraniye
istanbul
okul
öğretmen
şiddet
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Ümraniye'de kız kardeşinin sınıfta kalması nedeniyle okul idaresiyle konuşmak için okula giden İ.D. öğretmenler odasında V.K. ve O.B. ile tartışmaya başladı. ‘Sen benim babamın arkasından konuşamazsın' diyen şahıs öğretmenlerden birine yumruk attı.O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Şahıs daha sonra gözaltına alındı.Adalet Bakanı Tunç açıklama yaptıAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'daki bir lisede öğretmeni darbeden şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmenler odasında bir öğretmene yapılan fiziki saldırıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirtti."Öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırıyı kınıyorumŞüphelinin gözaltına alındığını bildiren Tunç, "Evlatlarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırıyı kınıyorum." ifadesine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/bakan-tunctan-sokak-kopekleriyle-ilgili-aciklama--1084766502.html
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ümraniye, istanbul, okul, öğretmen, şiddet
ümraniye, istanbul, okul, öğretmen, şiddet
Kız kardeşini sınıfta bırakan iki öğretmeni yumruklayan şahıs gözaltına alındı
Ümraniye'de kız kardeşinin sınıfta kalması nedeniyle okul idaresiyle konuşmaya giden şahıs öğretmeni yumrukladı. Şahıs gözaltına alındı
Ümraniye'de kız kardeşinin sınıfta kalması nedeniyle okul idaresiyle konuşmak için okula giden İ.D. öğretmenler odasında V.K. ve O.B. ile tartışmaya başladı. ‘Sen benim babamın arkasından konuşamazsın' diyen şahıs öğretmenlerden birine yumruk attı.
O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Şahıs daha sonra gözaltına alındı.
Adalet Bakanı Tunç açıklama yaptı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'daki bir lisede öğretmeni darbeden şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmenler odasında bir öğretmene yapılan fiziki saldırıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirtti.
"Öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırıyı kınıyorum
Şüphelinin gözaltına alındığını bildiren Tunç, "Evlatlarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırıyı kınıyorum." ifadesine yer verdi.