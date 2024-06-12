https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/kiz-kardesini-sinifta-birakan-iki-ogretmeni-yumruklayan-sahis-gozaltina-alindi-1084766945.html

Kız kardeşini sınıfta bırakan iki öğretmeni yumruklayan şahıs gözaltına alındı

Kız kardeşini sınıfta bırakan iki öğretmeni yumruklayan şahıs gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Ümraniye'de kız kardeşinin sınıfta kalması nedeniyle okul idaresiyle konuşmaya giden şahıs öğretmeni yumrukladı. Şahıs gözaltına alındı 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T15:39+0300

2024-06-12T15:39+0300

2024-06-12T15:39+0300

yaşam

ümraniye

istanbul

okul

öğretmen

şiddet

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Ümraniye'de kız kardeşinin sınıfta kalması nedeniyle okul idaresiyle konuşmak için okula giden İ.D. öğretmenler odasında V.K. ve O.B. ile tartışmaya başladı. ‘Sen benim babamın arkasından konuşamazsın' diyen şahıs öğretmenlerden birine yumruk attı.O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Şahıs daha sonra gözaltına alındı.Adalet Bakanı Tunç açıklama yaptıAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'daki bir lisede öğretmeni darbeden şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmenler odasında bir öğretmene yapılan fiziki saldırıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirtti."Öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırıyı kınıyorumŞüphelinin gözaltına alındığını bildiren Tunç, "Evlatlarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırıyı kınıyorum." ifadesine yer verdi.

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ümraniye, istanbul, okul, öğretmen, şiddet