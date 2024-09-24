https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/kirby-biden-zelenskiy-ile-rusyanin-derinliklerine-yonelik-saldiri-yasaginin-kaldirilmasi-1088402242.html
Kirby: Biden, Zelenskiy ile Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırı yasağının kaldırılması olasılığını görüşecek
Kirby: Biden, Zelenskiy ile Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırı yasağının kaldırılması olasılığını görüşecek
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Biden’ın Zelenskiy ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırılarına ilişkin yasağın... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T22:28+0300
2024-09-24T22:28+0300
2024-09-24T22:27+0300
ukrayna krizi
john kirby
beyaz saray
joe biden
vladimir zelenskiy
ukrayna silahlı kuvvetleri
rusya
uzun menzilli füze
saldırı
yasak
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, BM merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu hafta içinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Amerikan silahlarıyla Rusya'nın derinliklerine saldırı yasağının kaldırılması olasılığı konusunu görüşmeyi planladığını söyledi.Kirby, “Başkan, ABD'nin sağladığı uzun menzilli saldırı silahlarının Rusya'daki hedeflere karşı kullanılmaması gerektiği yönünde tutum sergiliyor. Bu konudaki politikasını değiştirmedi. Tutumu aynı. Ukrayna’ya verdiğimiz talimatlar bu yönde. Bu politikanın gözden geçirilmesi taleplerini anlıyoruz. Başkan bu hafta Zelenskiy ile görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Bu konunun gündeme geleceğinden eminim, ancak Başkan, Amerikan silahlarının, uzun menzilli silahların, Rusya'daki hedeflere karşı kullanılmasının yasak olduğu yönündeki fikrini değiştirmedi” dedi.Biden’ın Zelenskiy ile görüşeceği gün Ukrayna'ya askeri destek sağlanmasına yönelik yeni adımları duyurmayı planladığını belirten Kirby, “Biden, Ukrayna'ya yardım akışının devam etmesini sağlamaya kararlı” diye konuştu.Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanması olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı da tartıştıklarını ifade etmişti.Rus lider, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/eski-ukraynali-diplomat-zelenskiy-ukraynalilari-blackrock-ve-derin-devlet-icin-olume-terk-ediyor-1088398392.html
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john kirby, beyaz saray, joe biden, vladimir zelenskiy, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya, uzun menzilli füze, saldırı, yasak, nato, vladimir putin, abd
john kirby, beyaz saray, joe biden, vladimir zelenskiy, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya, uzun menzilli füze, saldırı, yasak, nato, vladimir putin, abd
Kirby: Biden, Zelenskiy ile Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırı yasağının kaldırılması olasılığını görüşecek
Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Biden’ın Zelenskiy ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırılarına ilişkin yasağın kaldırılması olasılığını görüşeceğini belirtti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, BM merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu hafta içinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Amerikan silahlarıyla Rusya'nın derinliklerine saldırı yasağının kaldırılması olasılığı konusunu görüşmeyi planladığını söyledi.
Kirby, “Başkan, ABD'nin sağladığı uzun menzilli saldırı silahlarının Rusya'daki hedeflere karşı kullanılmaması gerektiği yönünde tutum sergiliyor. Bu konudaki politikasını değiştirmedi. Tutumu aynı. Ukrayna’ya verdiğimiz talimatlar bu yönde. Bu politikanın gözden geçirilmesi taleplerini anlıyoruz. Başkan bu hafta Zelenskiy ile görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Bu konunun gündeme geleceğinden eminim, ancak Başkan, Amerikan silahlarının, uzun menzilli silahların, Rusya'daki hedeflere karşı kullanılmasının yasak olduğu yönündeki fikrini değiştirmedi” dedi.
Biden’ın Zelenskiy ile görüşeceği gün Ukrayna'ya askeri destek sağlanmasına yönelik yeni adımları duyurmayı planladığını belirten Kirby, “Biden, Ukrayna'ya yardım akışının devam etmesini sağlamaya kararlı” diye konuştu.
Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanması olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı da tartıştıklarını ifade etmişti.
Rus lider, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurgulamıştı.