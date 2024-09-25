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Yasadışı bahisle suçlanıyordu: Batuhan Karadeniz kimdir? Kaçtı mı?
Yasadışı bahisle suçlanıyordu: Batuhan Karadeniz kimdir? Kaçtı mı?
Sputnik Türkiye
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz, yasadışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı iddialarıyla gündemde. Canlı yayınlar aracılığıyla yasa dışı bahis sitelerinin... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T13:46+0300
2024-09-25T13:46+0300
yaşam
batuhan karadeniz
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mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)
futbol
inceleme
inceleme
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Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Karadeniz’in banka hesaplarını incelemeye aldı.Yasadışı bahis reklamı yaptı i̇ddiasıBatuhan Karadeniz, futbolculuk kariyerinde disiplinsiz davranışlarıyla sık sık tartışma konusu olmuştu. Son dönemde ise spor yorumculuğuyla dikkat çeken Karadeniz, Telegram üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı iddialarıyla gündeme geldi. Canlı yayınlarında yüz binlerce takipçisine Türkiye’de faaliyet göstermesi yasak olan bahis sitelerinin reklamını yapan Karadeniz, bu davranışıyla sosyal medyada tepki topladı.MASAK i̇nceleme başlattıHazine ve Maliye Bakanlığı'nın girişimiyle Batuhan Karadeniz'in banka hesapları MASAK tarafından incelemeye alındı. Canlı yayınlarında yasa dışı bahis sitelerini tanıtmakla suçlanan Karadeniz’in, bu incelemeler sonrası Gürcistan'a gittiği iddia edildi. Karadeniz’in, kendisine tepki gösteren kullanıcılara hakaret içerikli cevaplar vermesi de eleştirilerin odağı haline geldi.Eski futbolcu Batuhan Karadeniz kimdir? Kariyeri ve son gelişmelerTürk futbolunun yetenekli ancak bir o kadar da tartışmalı isimlerinden biri olan Batuhan Karadeniz, kariyeri boyunca disiplinsiz davranışları ve sık sık gündeme gelen olaylarıyla adından söz ettirdi. Hem futbolculuk döneminde hem de sonrasında yaşadığı problemlerle kamuoyunun dikkatini çeken Karadeniz, son günlerde yasa dışı bahis iddialarıyla yeniden gündemde. Peki, Batuhan Karadeniz kimdir ve kariyeri nasıl şekillendi?Batuhan Karadeniz kimdir?Batuhan Karadeniz, 24 Nisan 1991 tarihinde İstanbul’da doğdu. Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan Karadeniz, genç yaşta gösterdiği performansla dikkat çekti. Henüz 16 yaşında Beşiktaş A Takımı’nda forma giyerek Türk futbolunun en genç yıldız adayları arasında gösterildi. Ancak kariyeri boyunca saha dışındaki disiplinsiz davranışları nedeniyle potansiyelini tam olarak gerçekleştiremedi.Futbol kariyeriBatuhan Karadeniz, Beşiktaş’taki çıkışının ardından Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor ve Sivasspor gibi birçok Süper Lig takımında forma giydi. Yetenekleriyle öne çıkan futbolcu, özellikle hava toplarındaki üstünlüğü ve golcü kimliğiyle tanınıyordu. Ancak disiplinsizliği ve saha dışındaki problemleri, kariyerini olumsuz etkileyen faktörler oldu. Zaman zaman alt liglerde de oynayan Karadeniz, futbolculuk kariyerini daha çok kişisel sorunlarıyla anılır hale getirdi.Batuhan Karadeniz’in son dönemde gündeme gelmesiSon dönemde futbolculuk kariyerini noktalayan Batuhan Karadeniz, sosyal medyada yaptığı spor yorumları ve canlı yayınlarla dikkat çekiyor. Ancak Karadeniz, geçtiğimiz günlerde yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı iddialarıyla yeniden gündeme geldi. Canlı yayınlar aracılığıyla yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımını yaptığı öne sürülen eski futbolcu hakkında MASAK tarafından inceleme başlatıldı ve banka hesapları mercek altına alındı.
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Yasadışı bahisle suçlanıyordu: Batuhan Karadeniz kimdir? Kaçtı mı?

13:46 25.09.2024
© İHA / ELYESA KARATEPE-AW200951batuhan karadeniz
batuhan karadeniz - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© İHA / ELYESA KARATEPE-AW200951
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Eski futbolcu Batuhan Karadeniz, yasadışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı iddialarıyla gündemde. Canlı yayınlar aracılığıyla yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımını yaptığı öne sürülen Karadeniz, kendisine yönelik incelemelerin ardından Gürcistan'a kaçtığı iddia edildi. Peki, Batuhan Karadeniz kimdir? Nerede?
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Karadeniz’in banka hesaplarını incelemeye aldı.

Yasadışı bahis reklamı yaptı i̇ddiası

Batuhan Karadeniz, futbolculuk kariyerinde disiplinsiz davranışlarıyla sık sık tartışma konusu olmuştu. Son dönemde ise spor yorumculuğuyla dikkat çeken Karadeniz, Telegram üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı iddialarıyla gündeme geldi. Canlı yayınlarında yüz binlerce takipçisine Türkiye’de faaliyet göstermesi yasak olan bahis sitelerinin reklamını yapan Karadeniz, bu davranışıyla sosyal medyada tepki topladı.

MASAK i̇nceleme başlattı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın girişimiyle Batuhan Karadeniz'in banka hesapları MASAK tarafından incelemeye alındı. Canlı yayınlarında yasa dışı bahis sitelerini tanıtmakla suçlanan Karadeniz’in, bu incelemeler sonrası Gürcistan'a gittiği iddia edildi. Karadeniz’in, kendisine tepki gösteren kullanıcılara hakaret içerikli cevaplar vermesi de eleştirilerin odağı haline geldi.

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz kimdir? Kariyeri ve son gelişmeler

Türk futbolunun yetenekli ancak bir o kadar da tartışmalı isimlerinden biri olan Batuhan Karadeniz, kariyeri boyunca disiplinsiz davranışları ve sık sık gündeme gelen olaylarıyla adından söz ettirdi. Hem futbolculuk döneminde hem de sonrasında yaşadığı problemlerle kamuoyunun dikkatini çeken Karadeniz, son günlerde yasa dışı bahis iddialarıyla yeniden gündemde. Peki, Batuhan Karadeniz kimdir ve kariyeri nasıl şekillendi?

Batuhan Karadeniz kimdir?

Batuhan Karadeniz, 24 Nisan 1991 tarihinde İstanbul’da doğdu. Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan Karadeniz, genç yaşta gösterdiği performansla dikkat çekti. Henüz 16 yaşında Beşiktaş A Takımı’nda forma giyerek Türk futbolunun en genç yıldız adayları arasında gösterildi. Ancak kariyeri boyunca saha dışındaki disiplinsiz davranışları nedeniyle potansiyelini tam olarak gerçekleştiremedi.

Futbol kariyeri

Batuhan Karadeniz, Beşiktaş’taki çıkışının ardından Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor ve Sivasspor gibi birçok Süper Lig takımında forma giydi. Yetenekleriyle öne çıkan futbolcu, özellikle hava toplarındaki üstünlüğü ve golcü kimliğiyle tanınıyordu. Ancak disiplinsizliği ve saha dışındaki problemleri, kariyerini olumsuz etkileyen faktörler oldu. Zaman zaman alt liglerde de oynayan Karadeniz, futbolculuk kariyerini daha çok kişisel sorunlarıyla anılır hale getirdi.

Batuhan Karadeniz’in son dönemde gündeme gelmesi

Son dönemde futbolculuk kariyerini noktalayan Batuhan Karadeniz, sosyal medyada yaptığı spor yorumları ve canlı yayınlarla dikkat çekiyor. Ancak Karadeniz, geçtiğimiz günlerde yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı iddialarıyla yeniden gündeme geldi. Canlı yayınlar aracılığıyla yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımını yaptığı öne sürülen eski futbolcu hakkında MASAK tarafından inceleme başlatıldı ve banka hesapları mercek altına alındı.
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