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FIFA'nın üstlendiği organizasyonda şike skandalı
FIFA'nın üstlendiği organizasyonda şike skandalı
Sputnik Türkiye
FIFA tarafından düzenlenen Futsal Dünya Kupası'nda Fransa ve İran arasında oynanan maçla ilgili şike iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Fransa'nın İran'a 4-1... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
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fifa başkanı gianni infantino
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Özbekistan'da gerçekleşen FIFA Futsal Dünya Kupası'nda Fransa'nın, daha zayıf rakiplerle eşleşmek amacıyla İran'a bilerek yenildiği iddia ediliyor. Fransa'nın grubu 2. sırada tamamlayarak Brezilya ile eşleşmekten kaçmak için bu yenilgiyi planladığı öne sürülüyor.Maç sonucu şüphe uyandırdıFransa'nın, İran'a 4-1 yenilerek tam olarak -3 averaja ulaşması ve grupta ikinci sırayı alması dikkat çekti. Bu sonucun ardından Fransa, Brezilya ile eşleşmekten kaçınarak daha zayıf bir rakip olarak görülen Tayland ile karşılaşacak. Maçtaki Fransa’nın yediği goller ise izleyenleri şaşkınlığa uğrattı ve şike iddialarını güçlendirdi.FIFA soruşturma başlattıŞike iddialarının büyümesi üzerine FIFA, olaya hemen müdahale ederek resmi bir soruşturma başlattı. Öte yandan, Tayland'ın başantrenörü Miguel Rodrigo, hem Fransa hem de İran’ı sert bir dille eleştirerek, "Bu iki takım spora gölge düşürüyor, sporun yüz karası" ifadelerini kullandı.
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fifa, fifa, fifa başkanı gianni infantino, fifa kulüpler dünya kupası, şike, futbolda şike davası
fifa, fifa, fifa başkanı gianni infantino, fifa kulüpler dünya kupası, şike, futbolda şike davası

FIFA'nın üstlendiği organizasyonda şike skandalı

13:03 25.09.2024
© AP Photo / Jae C. HongFIFA
FIFA - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
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FIFA tarafından düzenlenen Futsal Dünya Kupası'nda Fransa ve İran arasında oynanan maçla ilgili şike iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Fransa'nın İran'a 4-1 kaybettiği maçla ilgili ciddi şike iddiaları sonrası FIFA, olaya el atarak soruşturma başlattı.
Özbekistan'da gerçekleşen FIFA Futsal Dünya Kupası'nda Fransa'nın, daha zayıf rakiplerle eşleşmek amacıyla İran'a bilerek yenildiği iddia ediliyor. Fransa'nın grubu 2. sırada tamamlayarak Brezilya ile eşleşmekten kaçmak için bu yenilgiyi planladığı öne sürülüyor.

Maç sonucu şüphe uyandırdı

Fransa'nın, İran'a 4-1 yenilerek tam olarak -3 averaja ulaşması ve grupta ikinci sırayı alması dikkat çekti. Bu sonucun ardından Fransa, Brezilya ile eşleşmekten kaçınarak daha zayıf bir rakip olarak görülen Tayland ile karşılaşacak. Maçtaki Fransa’nın yediği goller ise izleyenleri şaşkınlığa uğrattı ve şike iddialarını güçlendirdi.

FIFA soruşturma başlattı

Şike iddialarının büyümesi üzerine FIFA, olaya hemen müdahale ederek resmi bir soruşturma başlattı. Öte yandan, Tayland'ın başantrenörü Miguel Rodrigo, hem Fransa hem de İran’ı sert bir dille eleştirerek, "Bu iki takım spora gölge düşürüyor, sporun yüz karası" ifadelerini kullandı.
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