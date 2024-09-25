Uzayda hayatta kalmaya çalışan 'mutant bakteriler': Bağışıklık sistemine karşı daha dirençli hale geliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Dünyanın bir jandarması var, Amerika Birleşik Devletleri. Amerika izin verdiği için İsrail bunları yapabiliyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Cezasızlık algısı’ 2012’deki kanun değişikliği sonrası güçlendi
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Arolat’ın ölümüyle gündem olan ‘atom serumu’ nedir? Michael Jackson’ın ilaç kokteyli ile benzerlik var mı?
12:06
83 dk
HABER MASASI
Sık yapılan beslenme hataları
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’in altıncı haftasına genel bakış
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi: Türkiye’nin NATO ile tüm ilişkisi kesilmeli
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Hakan Fidan Şam ile muhalefet arasında uzlaşıdan söz etmeye devam ederse, sürecin neticeye ulaşacağını düşünmüyorum’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Çöp cezası, fotoğraf intikamı mı?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
SAYIŞTAY açıkladı: Merkez Bankası kanuna uymadı
19:18
4 dk
SESLİ HABER
KAAN uçunca, ABD harekete geçti: F-35 neden alınmamalı
19:30
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Türkiye’nin sanat güneşiydi
19:47
10 dk
ÖZEL HABER
6 yaşındaki çocuğu istismar eden Kadir İstekli ne kadar hapis yatacak?
20:19
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İsrail, şu anda üç hatta dört ayrı cephede birden savaşıyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İsrail ve Hizbullah arasında yeni savaş başladı mı?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
GSM ve internet ücretleri cep yakıyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
Genetiği değiştirilmiş organizmaların potansiyel riskleri nelerdir
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Meme kanserine karşı dikkat edilmesi gerekenler
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
15 yaşındaki çocuğa 12 kurşun
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
19:08
6 dk
SESLİ HABER
Uzmanı kilo vermeyi yavaşlatan sebepleri açıkladı
19:21
2 dk
SESLİ HABER
ABD ve Japonya, Çin'in yarı-iletken çip endüstrisini hedef aldı
19:31
3 dk
SESLİ HABER
‘Bankalar bilerek ATM’lerden nakit para vermiyor’ iddiası
19:42
3 dk
ÖZEL HABER
SAYIŞTAY açıkladı: Merkez Bankası kanuna uymadı
19:52
4 dk
BOZKIRIN TEZENESİ
Devlet Sanatçısı ünvanını neden kabul etmedi?
20:06
13 dk
SESLİ HABER
Nadir bulunan Pokemon kartı rekor fiyata satıldı
20:26
1 dk
SESLİ HABER
KAAN uçunca, ABD harekete geçti: F-35 neden alınmamalı
20:37
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/uzayda-hayatta-kalmaya-calisan-mutant-bakteriler-bagisiklik-sistemine-karsi-daha-direncli-hale-1088429573.html
Uzayda hayatta kalmaya çalışan 'mutant bakteriler': Bağışıklık sistemine karşı daha dirençli hale geliyor
Uzayda hayatta kalmaya çalışan 'mutant bakteriler': Bağışıklık sistemine karşı daha dirençli hale geliyor
Sputnik Türkiye
NASA araştırmacıları tarafından yeni bir araştırmaya göre, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan bakteriler, aşırı koşullara uyum sağlayarak evrimleşiyor... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T15:37+0300
2024-09-25T15:37+0300
yaşam
uzay
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
araştırma
bakteri
mutasyon
evrim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101914/14/1019141451_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_c04178c9244be23a9b62ee34d423847e.jpg
Yeni bir araştırmaya göre, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaşayan bakterilerin, uzayın aşırı koşullarına daha iyi dayanmak için evrimleştiği açıklandı. ISS'de mikropları inceleyen astronotlar, bu yeni bulgunun, ileride yapılacak uzay araştırmaları için büyük oranda fayda sağlayacağını belirtti.Uzay istasyonuna astronotlar aracılığıyla veya tedarik teslimatları sırasında dünyadan seyahat eden bakterileri inceleyen NASA araştırmacıları, bakterilerin alçak dünya yörüngesinde (ADY) hayatta kalmak için yeni özellikler geliştirdiğini bildirdi.New Scientist dergisine konuşan Kaliforniya'daki NASA Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan Kasthuri Venkateswaran, 'toplanan beş bakteri türünün, dünyadaki benzer türlerle karşılaştırıldığında uzay radyasyonuna ve düşük yer çekimine daha iyi dayanabildiğini' söyledi. Araştırmacıların, bakterilerin bunu nasıl yaptıklarını anlamak için çalışmalarını sürdürdükleri belirtildi.Bu, bakterilerin evrimleşme yeteneğini gösterdiği ilk sefer değilBu yılın başlarında, NASA bilim insanlarının, çoklu ilaca dirençli olmasıyla bilinen bir bakterinin (E. bugandensis) 13 farklı alttürünün, uzay istasyonunda, dünyadaki benzerlerine kıyasla genetik ve işlevsel açıdan farklı bir hale geldiği bildirilmişti. Enterobacter bugandensis bakterisinin uzayda birçok farklı mikroorganizma ile beraber yaşadığı ve bazı durumlarda bu organizmaların hayatta kalmasına yardımcı olduğu açıklandı.Bakterilerin evrimleşmesinin asıl nedeninin, 'ISS gibi kapalı insan yapımı olan, mikro yer çekimine, radyasyona ve yüksek karbondioksit seviyelerine maruz kalan aşırı bir ortam sağlamasından kaynaklı olduğu' söyleniyor. Dünyadan alınıp 'aşırı koşullara getirilen herhangi bir mikroorganizmanın hayatta kalabilmek adına evrimleşerek ortama adapte olduğu' belirtiliyor.Uzaydaki mutant bakteriler, insan vücudunun bağışıklığını düşürebilirUzaydaki bakterilerin, evrim geçirmenin yanı sıra 'insan vücudunun bağışıklığı düşüren' bakterilere dönüşmüş olabileceği düşünülüyor. Mutant bakterilerin, kendilerini koruyan ve antibiyotiklere ve dezenfektanlara karşı direnmesine yardımcı olabilecek sümüksü bir biyofilm oluşturabilecekleri söyleniyor. Bu durumun insanlar için bir tehdit oluşturup oluşturmayacağı şu anda bilinmiyor.E. bugandensis bakterisi, dünyadayken antibiyotiklere direnen bir tür olarak biliniyor. Uzayda mutant hale gelmesiyle daha da yenilmez olması durumunda, bakterinin neden olduğu 'hastalığın tedavi seçeneklerinin giderek daha önem kazanacağı' söyleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/arastirma-insan-kalbi-uzayda-bir-ayda-yaslaniyor-1088386969.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101914/14/1019141451_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_670e74ab9ffc21ec0e209577f05e7157.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
uzay, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), araştırma, bakteri, mutasyon, evrim
uzay, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), araştırma, bakteri, mutasyon, evrim

Uzayda hayatta kalmaya çalışan 'mutant bakteriler': Bağışıklık sistemine karşı daha dirençli hale geliyor

15:37 25.09.2024
© AAAntibiyotiklere dirençli 'süper bakteri geni' bulundu.
Antibiyotiklere dirençli 'süper bakteri geni' bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© AA
Abone ol
NASA araştırmacıları tarafından yeni bir araştırmaya göre, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan bakteriler, aşırı koşullara uyum sağlayarak evrimleşiyor. Mutasyon geçiren bakterilerin, insan vücudunun bağışıklık sistemine karşı daha dirençli hale gelebileceği söyleniyor.
Yeni bir araştırmaya göre, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaşayan bakterilerin, uzayın aşırı koşullarına daha iyi dayanmak için evrimleştiği açıklandı. ISS'de mikropları inceleyen astronotlar, bu yeni bulgunun, ileride yapılacak uzay araştırmaları için büyük oranda fayda sağlayacağını belirtti.
Uzay istasyonuna astronotlar aracılığıyla veya tedarik teslimatları sırasında dünyadan seyahat eden bakterileri inceleyen NASA araştırmacıları, bakterilerin alçak dünya yörüngesinde (ADY) hayatta kalmak için yeni özellikler geliştirdiğini bildirdi.
New Scientist dergisine konuşan Kaliforniya'daki NASA Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan Kasthuri Venkateswaran, 'toplanan beş bakteri türünün, nyadaki benzer türlerle karşılaştırıldığında uzay radyasyonuna ve düşük yer çekimine daha iyi dayanabildiğini' söyledi. Araştırmacıların, bakterilerin bunu nasıl yaptıklarını anlamak için çalışmalarını sürdürdükleri belirtildi.

Bu, bakterilerin evrimleşme yeteneğini gösterdiği ilk sefer değil

Bu yılın başlarında, NASA bilim insanlarının, çoklu ilaca dirençli olmasıyla bilinen bir bakterinin (E. bugandensis) 13 farklı alttürünün, uzay istasyonunda, dünyadaki benzerlerine kıyasla genetik ve işlevsel açıdan farklı bir hale geldiği bildirilmişti.
Enterobacter bugandensis bakterisinin uzayda birçok farklı mikroorganizma ile beraber yaşadığı ve bazı durumlarda bu organizmaların hayatta kalmasına yardımcı olduğu açıklandı.
Bakterilerin evrimleşmesinin asıl nedeninin, 'ISS gibi kapalı insan yapımı olan, mikro yer çekimine, radyasyona ve yüksek karbondioksit seviyelerine maruz kalan aşırı bir ortam sağlamasından kaynaklı olduğu' söyleniyor. Dünyadan alınıp 'aşırı koşullara getirilen herhangi bir mikroorganizmanın hayatta kalabilmek adına evrimleşerek ortama adapte olduğu' belirtiliyor.

Uzaydaki mutant bakteriler, insan vücudunun bağışıklığını düşürebilir

Uzaydaki bakterilerin, evrim geçirmenin yanı sıra 'insan vücudunun bağışıklığı düşüren' bakterilere dönüşmüş olabileceği düşünülüyor.
Mutant bakterilerin, kendilerini koruyan ve antibiyotiklere ve dezenfektanlara karşı direnmesine yardımcı olabilecek sümüksü bir biyofilm oluşturabilecekleri söyleniyor. Bu durumun insanlar için bir tehdit oluşturup oluşturmayacağı şu anda bilinmiyor.
E. bugandensis bakterisi, dünyadayken antibiyotiklere direnen bir tür olarak biliniyor. Uzayda mutant hale gelmesiyle daha da yenilmez olması durumunda, bakterinin neden olduğu 'hastalığın tedavi seçeneklerinin giderek daha önem kazanacağı' söyleniyor.
yaşlı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
YAŞAM
Araştırma: İnsan kalbi uzayda bir ayda yaşlanıyor
Dün, 16:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала