https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/uzayda-hayatta-kalmaya-calisan-mutant-bakteriler-bagisiklik-sistemine-karsi-daha-direncli-hale-1088429573.html

Uzayda hayatta kalmaya çalışan 'mutant bakteriler': Bağışıklık sistemine karşı daha dirençli hale geliyor

Uzayda hayatta kalmaya çalışan 'mutant bakteriler': Bağışıklık sistemine karşı daha dirençli hale geliyor

Sputnik Türkiye

NASA araştırmacıları tarafından yeni bir araştırmaya göre, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan bakteriler, aşırı koşullara uyum sağlayarak evrimleşiyor... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T15:37+0300

2024-09-25T15:37+0300

2024-09-25T15:37+0300

yaşam

uzay

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

araştırma

bakteri

mutasyon

evrim

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Yeni bir araştırmaya göre, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaşayan bakterilerin, uzayın aşırı koşullarına daha iyi dayanmak için evrimleştiği açıklandı. ISS'de mikropları inceleyen astronotlar, bu yeni bulgunun, ileride yapılacak uzay araştırmaları için büyük oranda fayda sağlayacağını belirtti.Uzay istasyonuna astronotlar aracılığıyla veya tedarik teslimatları sırasında dünyadan seyahat eden bakterileri inceleyen NASA araştırmacıları, bakterilerin alçak dünya yörüngesinde (ADY) hayatta kalmak için yeni özellikler geliştirdiğini bildirdi.New Scientist dergisine konuşan Kaliforniya'daki NASA Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan Kasthuri Venkateswaran, 'toplanan beş bakteri türünün, dünyadaki benzer türlerle karşılaştırıldığında uzay radyasyonuna ve düşük yer çekimine daha iyi dayanabildiğini' söyledi. Araştırmacıların, bakterilerin bunu nasıl yaptıklarını anlamak için çalışmalarını sürdürdükleri belirtildi.Bu, bakterilerin evrimleşme yeteneğini gösterdiği ilk sefer değilBu yılın başlarında, NASA bilim insanlarının, çoklu ilaca dirençli olmasıyla bilinen bir bakterinin (E. bugandensis) 13 farklı alttürünün, uzay istasyonunda, dünyadaki benzerlerine kıyasla genetik ve işlevsel açıdan farklı bir hale geldiği bildirilmişti. Enterobacter bugandensis bakterisinin uzayda birçok farklı mikroorganizma ile beraber yaşadığı ve bazı durumlarda bu organizmaların hayatta kalmasına yardımcı olduğu açıklandı.Bakterilerin evrimleşmesinin asıl nedeninin, 'ISS gibi kapalı insan yapımı olan, mikro yer çekimine, radyasyona ve yüksek karbondioksit seviyelerine maruz kalan aşırı bir ortam sağlamasından kaynaklı olduğu' söyleniyor. Dünyadan alınıp 'aşırı koşullara getirilen herhangi bir mikroorganizmanın hayatta kalabilmek adına evrimleşerek ortama adapte olduğu' belirtiliyor.Uzaydaki mutant bakteriler, insan vücudunun bağışıklığını düşürebilirUzaydaki bakterilerin, evrim geçirmenin yanı sıra 'insan vücudunun bağışıklığı düşüren' bakterilere dönüşmüş olabileceği düşünülüyor. Mutant bakterilerin, kendilerini koruyan ve antibiyotiklere ve dezenfektanlara karşı direnmesine yardımcı olabilecek sümüksü bir biyofilm oluşturabilecekleri söyleniyor. Bu durumun insanlar için bir tehdit oluşturup oluşturmayacağı şu anda bilinmiyor.E. bugandensis bakterisi, dünyadayken antibiyotiklere direnen bir tür olarak biliniyor. Uzayda mutant hale gelmesiyle daha da yenilmez olması durumunda, bakterinin neden olduğu 'hastalığın tedavi seçeneklerinin giderek daha önem kazanacağı' söyleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/arastirma-insan-kalbi-uzayda-bir-ayda-yaslaniyor-1088386969.html

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uzay, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), araştırma, bakteri, mutasyon, evrim