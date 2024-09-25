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Trende gaz sızıntısı: Bölge sakinleri olay yerinden uzaklaştırıldı
Trende gaz sızıntısı: Bölge sakinleri olay yerinden uzaklaştırıldı
Sputnik Türkiye
ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan bir tren garında vagonlardan birinde kimyasal sızıntı olduğu belirlendi. Olay yeri ve çevresinde bulunanlar uzaklaştırıldı... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T11:27+0300
2024-09-25T11:27+0300
yaşam
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kimyasal sızıntı
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Tren vagonunda kimyasal sızıntı olması nedeniyle yetkililer, bölge sakinlerinin tahliyesi için emir verdi. ABD'nin Ohio eyaletinde Hamilton County'de, demiryolu sahasının yaklaşık bir kilometre yakınında bulunan bölgede yaşayanların bir an önce alandan uzaklaşmaları gerektiği bildirildi.Salı günü yapılan basın açıklamasında yetkililer, Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsü'ne göre kimyasal sızıntının plastik ve kauçuk yapmak için kullanılan yanıcı bir sıvı olan 'stiren'den kaynaklandığını doğruladı.Patlama riskinden dolayı bölgede yaşayan sakinlerin uzaklaştırıldığını bildiren yetkililer, bölgede toplamda 210 ev olduğunu belirledi. Kaç kişinin durumdan etkilendiğinin bilinmediği, sığınağa ihtiyaç duyanlara yardım sağlanacağı duyuruldu.Söz konusu trenin 29 vagondan oluştuğu ve kimyasal sızıntının çıktığı vagonun diğerlerinden ayrılarak sızıntının kontrol altına alındığı bildirildi. Stirenin hava kalitesini etkileyebileceği hesaba katılarak bölgede ölçümlerin yapıldığı ancak henüz kesin seviyeleri belirlenemediği söylendi.Yetkililer, bölgedeki kişilerin talimatları dinleyip alandan uzak durmaları gerektiğini yeniliyor.
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abd, ohio, tren garı, tren, kimyasal sızıntı, gaz sızıntısı
abd, ohio, tren garı, tren, kimyasal sızıntı, gaz sızıntısı

Trende gaz sızıntısı: Bölge sakinleri olay yerinden uzaklaştırıldı

11:27 25.09.2024
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milli hızlı tren - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
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ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan bir tren garında vagonlardan birinde kimyasal sızıntı olduğu belirlendi. Olay yeri ve çevresinde bulunanlar uzaklaştırıldı. Yapılan araştırma sonucu, yanıcı bir sıvı olan stirenden kaynaklandığı açıklandı.
Tren vagonunda kimyasal sızıntı olması nedeniyle yetkililer, bölge sakinlerinin tahliyesi için emir verdi. ABD'nin Ohio eyaletinde Hamilton County'de, demiryolu sahasının yaklaşık bir kilometre yakınında bulunan bölgede yaşayanların bir an önce alandan uzaklaşmaları gerektiği bildirildi.
Salı günü yapılan basın açıklamasında yetkililer, Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsü'ne göre kimyasal sızıntının plastik ve kauçuk yapmak için kullanılan yanıcı bir sıvı olan 'stiren'den kaynaklandığını doğruladı.
Patlama riskinden dolayı bölgede yaşayan sakinlerin uzaklaştırıldığını bildiren yetkililer, bölgede toplamda 210 ev olduğunu belirledi. Kaç kişinin durumdan etkilendiğinin bilinmediği, sığınağa ihtiyaç duyanlara yardım sağlanacağı duyuruldu.
Söz konusu trenin 29 vagondan oluştuğu ve kimyasal sızıntının çıktığı vagonun diğerlerinden ayrılarak sızıntının kontrol altına alındığı bildirildi. Stirenin hava kalitesini etkileyebileceği hesaba katılarak bölgede ölçümlerin yapıldığı ancak henüz kesin seviyeleri belirlenemediği söylendi.
Yetkililer, bölgedeki kişilerin talimatları dinleyip alandan uzak durmaları gerektiğini yeniliyor.
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