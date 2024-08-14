https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/ingilterede-kanal-suyuna-sodyum-siyanur-karisti-1086840523.html
İngiltere'de kanal suyuna sodyum siyanür karıştı
İngiltere'de kanal suyuna sodyum siyanür karıştı
Sputnik Türkiye
İngiltere'de West Midlands kanalının suyuna sodyum siyanür karıştı, yetkililer halkı kanalın çevresinden uzak durmaları için uyardı. Siyanür sızıntısının neden... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T15:26+0300
2024-08-14T15:26+0300
2024-08-14T15:26+0300
dünya
ingiltere
siyanür
sodyum siyanür
zehirlenme
sağlık
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İngiltere'de bulunan West Midlands'da kanala karışan sodyum siyanür nedeniyle yetkililer halkı uyardı.Pazartesi günü meydana geldiği anlaşılan zehirli sızıntı fark edildikten sonra yaklaşık 19 kilometre uzunluğundaki kanalın çevresinden uzak durulması için halk uyarıldı.Suya nasıl karıştığı hakkında araştırmaların devam ettiğini söyleyen Walsall Belediye Konseyi Başkanı Garry Perry, kanal ve çevresindeki yolların güvenli hale gelmesi için 'ne gerekiliyorsa yapılacağını' bildirdi.İçme suyunun temiz olduğu belirtilirken kanaldaki suyla herhangi bir temasta bulunanların derhal acil servislere başvurması gerektiği bildirildi. Kanal bulunan balıkların çoğunun öldüğü gözlemlendi.Siyanür zehirlenmesi nasıl etki eder?Sodyum ve potasyum siyanür, hafif badem kokusu olan beyaz kristal benzeri bileşenlerdir. Vücuda solunum veya sindirim sistemi yoluyla girebilen siyanür, kısa sürede kana karışır ve vücutta yayılır.Hızlı solunum, baş dönmesi gibi belirtilerle başlayan siyanür zehirlenmesi büyük miktarlarda ve uzun süre vücutta tedavi edilmeden bırakıldığında ölüme yol açabilir.Sodyum ve potasyum siyanürü endüstride metal temizleme, kaplama ve çıkarma ve fotoğrafçılık alanlarında; diğer kimyasalları yapmak için kullanılabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/anaokulunda-yapilan-bocek-ilaclamasi-binadakileri-etkiledi-4u-cocuk-9-kisi-zehirlendi-1086458372.html
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ingiltere, siyanür, sodyum siyanür, zehirlenme, sağlık
ingiltere, siyanür, sodyum siyanür, zehirlenme, sağlık
İngiltere'de kanal suyuna sodyum siyanür karıştı
İngiltere'de West Midlands kanalının suyuna sodyum siyanür karıştı, yetkililer halkı kanalın çevresinden uzak durmaları için uyardı. Siyanür sızıntısının neden kaynaklandığı hala araştırılırken suyla temas edenlerin bir an önce acil servislere başvurmaları istendi.
İngiltere'de bulunan West Midlands'da kanala karışan sodyum siyanür nedeniyle yetkililer halkı uyardı.
Pazartesi günü meydana geldiği anlaşılan zehirli sızıntı fark edildikten sonra yaklaşık 19 kilometre uzunluğundaki kanalın çevresinden uzak durulması için halk uyarıldı.
Suya nasıl karıştığı hakkında araştırmaların devam ettiğini söyleyen Walsall Belediye Konseyi Başkanı Garry Perry, kanal ve çevresindeki yolların güvenli hale gelmesi için 'ne gerekiliyorsa yapılacağını' bildirdi.
İçme suyunun temiz olduğu belirtilirken kanaldaki suyla herhangi bir temasta bulunanların derhal acil servislere başvurması gerektiği bildirildi. Kanal bulunan balıkların çoğunun öldüğü gözlemlendi.
Siyanür zehirlenmesi nasıl etki eder?
Sodyum ve potasyum siyanür, hafif badem kokusu olan beyaz kristal benzeri bileşenlerdir. Vücuda solunum veya sindirim sistemi yoluyla girebilen siyanür, kısa sürede kana karışır ve vücutta yayılır.
Hızlı solunum, baş dönmesi gibi belirtilerle başlayan siyanür zehirlenmesi büyük miktarlarda ve uzun süre vücutta tedavi edilmeden bırakıldığında ölüme yol açabilir.
Sodyum ve potasyum siyanürü endüstride metal temizleme, kaplama ve çıkarma ve fotoğrafçılık alanlarında; diğer kimyasalları yapmak için kullanılabilir.