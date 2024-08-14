https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/ingilterede-kanal-suyuna-sodyum-siyanur-karisti-1086840523.html

İngiltere'de kanal suyuna sodyum siyanür karıştı

İngiltere'de kanal suyuna sodyum siyanür karıştı

Sputnik Türkiye

İngiltere'de West Midlands kanalının suyuna sodyum siyanür karıştı, yetkililer halkı kanalın çevresinden uzak durmaları için uyardı. Siyanür sızıntısının neden... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T15:26+0300

2024-08-14T15:26+0300

2024-08-14T15:26+0300

dünya

ingiltere

siyanür

sodyum siyanür

zehirlenme

sağlık

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İngiltere'de bulunan West Midlands'da kanala karışan sodyum siyanür nedeniyle yetkililer halkı uyardı.Pazartesi günü meydana geldiği anlaşılan zehirli sızıntı fark edildikten sonra yaklaşık 19 kilometre uzunluğundaki kanalın çevresinden uzak durulması için halk uyarıldı.Suya nasıl karıştığı hakkında araştırmaların devam ettiğini söyleyen Walsall Belediye Konseyi Başkanı Garry Perry, kanal ve çevresindeki yolların güvenli hale gelmesi için 'ne gerekiliyorsa yapılacağını' bildirdi.İçme suyunun temiz olduğu belirtilirken kanaldaki suyla herhangi bir temasta bulunanların derhal acil servislere başvurması gerektiği bildirildi. Kanal bulunan balıkların çoğunun öldüğü gözlemlendi.Siyanür zehirlenmesi nasıl etki eder?Sodyum ve potasyum siyanür, hafif badem kokusu olan beyaz kristal benzeri bileşenlerdir. Vücuda solunum veya sindirim sistemi yoluyla girebilen siyanür, kısa sürede kana karışır ve vücutta yayılır.Hızlı solunum, baş dönmesi gibi belirtilerle başlayan siyanür zehirlenmesi büyük miktarlarda ve uzun süre vücutta tedavi edilmeden bırakıldığında ölüme yol açabilir.Sodyum ve potasyum siyanürü endüstride metal temizleme, kaplama ve çıkarma ve fotoğrafçılık alanlarında; diğer kimyasalları yapmak için kullanılabilir.

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ingiltere, siyanür, sodyum siyanür, zehirlenme, sağlık