https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/boluda-cop-cezalari-hiz-kesmeden-devam-ediyor-aractan-cop-atan-kisiye-14-bin-lira-ceza-1088412751.html

Bolu’da çöp cezaları hız kesmeden devam ediyor: Araçtan çöp atan kişiye 14 bin lira ceza

Bolu’da çöp cezaları hız kesmeden devam ediyor: Araçtan çöp atan kişiye 14 bin lira ceza

Sputnik Türkiye

Bolu'da çöp atanlara kesilen cezalarının artırılmasını takiben cezalar hız kesmeden devam ediyor. Seyir halindeki bir araçtan çöp atan kişiye 14 bin 407 lira... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T10:04+0300

2024-09-25T10:04+0300

2024-09-25T10:04+0300

yaşam

bolu belediyesi

bolu

tanju özcan

çöp

çöp atma cezası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/19/1088412797_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_1a33a3faf5a349c4634a633de4923685.png

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 31 Temmuz tarihinde yere sigara izmariti, çekirdek kabuğu, çöp atan ve yere tüküren kişilere para cezası kesileceğini ve cezanın 14 bin 407 lira olacağını duyurmuştu. Geçen sürede yere çöp atanlara 5 milyon liradan fazla çöp cezası kesildi.'Bolu'da yere çöp atmayı düşünen 10 kere düşünsün'Özcan, dün kentin güvenlik kameralarıyla takip edildiğini hatırlatarak şu açıklamayı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/imamoglundan-dava-aciklamasi-tam-bir-sefillik-1088411630.html

bolu belediyesi

bolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bolu belediyesi, bolu, tanju özcan, çöp, çöp atma cezası