https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/boluda-cop-cezalari-hiz-kesmeden-devam-ediyor-aractan-cop-atan-kisiye-14-bin-lira-ceza-1088412751.html
Bolu’da çöp cezaları hız kesmeden devam ediyor: Araçtan çöp atan kişiye 14 bin lira ceza
Bolu’da çöp cezaları hız kesmeden devam ediyor: Araçtan çöp atan kişiye 14 bin lira ceza
Sputnik Türkiye
Bolu'da çöp atanlara kesilen cezalarının artırılmasını takiben cezalar hız kesmeden devam ediyor. Seyir halindeki bir araçtan çöp atan kişiye 14 bin 407 lira... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T10:04+0300
2024-09-25T10:04+0300
2024-09-25T10:04+0300
yaşam
bolu belediyesi
bolu
tanju özcan
çöp
çöp atma cezası
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 31 Temmuz tarihinde yere sigara izmariti, çekirdek kabuğu, çöp atan ve yere tüküren kişilere para cezası kesileceğini ve cezanın 14 bin 407 lira olacağını duyurmuştu. Geçen sürede yere çöp atanlara 5 milyon liradan fazla çöp cezası kesildi.'Bolu'da yere çöp atmayı düşünen 10 kere düşünsün'Özcan, dün kentin güvenlik kameralarıyla takip edildiğini hatırlatarak şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/imamoglundan-dava-aciklamasi-tam-bir-sefillik-1088411630.html
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bolu belediyesi, bolu, tanju özcan, çöp, çöp atma cezası
bolu belediyesi, bolu, tanju özcan, çöp, çöp atma cezası
Bolu’da çöp cezaları hız kesmeden devam ediyor: Araçtan çöp atan kişiye 14 bin lira ceza
Bolu'da çöp atanlara kesilen cezalarının artırılmasını takiben cezalar hız kesmeden devam ediyor. Seyir halindeki bir araçtan çöp atan kişiye 14 bin 407 lira ceza kesildi. Bolu Belediye Başkanı Özcan, kameraları hatırlatarak 'Gözümüz üzerinizde' dedi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 31 Temmuz tarihinde yere sigara izmariti, çekirdek kabuğu, çöp atan ve yere tüküren kişilere para cezası kesileceğini ve cezanın 14 bin 407 lira olacağını duyurmuştu. Geçen sürede yere çöp atanlara 5 milyon liradan fazla çöp cezası kesildi.
'Bolu'da yere çöp atmayı düşünen 10 kere düşünsün'
Özcan, dün kentin güvenlik kameralarıyla takip edildiğini hatırlatarak şu açıklamayı yaptı:
“Gözümüz üzerinizde!!! Şehrin yüzde 85’i kameralar aracılığıyla denetlenebiliyor. Öyle arabadan çöpü atıp kaçmak yok. Bu vatandaş 14.407 TL cezayı yedi, geçmiş olsun. Bundan sonra Bolu’da yere çöp atmayı düşünen 10 kere daha düşünsün.