https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/tbmm-baskani-kurtulmus-rusya-federal-meclisi-federasyon-konseyi-genel-kurulunda-konusuyor-1088414339.html
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Federasyon Konseyi Genel Kurulunda konuşuyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Federasyon Konseyi Genel Kurulunda konuşuyor
Sputnik Türkiye
25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T10:48+0300
2024-09-25T10:48+0300
2024-09-25T10:54+0300
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rusya
2024
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Sputnik Türkiye
tbmm başkanlığı, rusya
tbmm başkanlığı, rusya
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Federasyon Konseyi Genel Kurulunda konuşuyor
10:48 25.09.2024 (güncellendi: 10:54 25.09.2024)
Sputnik son dakika
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