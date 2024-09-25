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SON DAKİKA | TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Federasyon Konseyi Genel Kurulunda konuşuyor
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Federasyon Konseyi Genel Kurulunda konuşuyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Federasyon Konseyi Genel Kurulunda konuşuyor
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tbmm başkanlığı, rusya
tbmm başkanlığı, rusya

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Federasyon Konseyi Genel Kurulunda konuşuyor

10:48 25.09.2024 (güncellendi: 10:54 25.09.2024)
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