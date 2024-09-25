https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/tbmm-baskani-kurtulmus-rusya-devlet-dumasi-baskani-volodin-ile-gorustu-1088435772.html

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ile görüştü

Sputnik Türkiye

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile bir araya geldi. 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T17:46+0300

2024-09-25T17:46+0300

2024-09-25T18:11+0300

türkiye

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin

rusya devlet duması

numan kurtulmuş

vyaçeslav volodin

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede Rusya Federal Meclisi’nin iki kanadıyla da yakın çalışma arzusunda olduklarını aktardı. Moskova’da, Türkiye-Rusya ilişkilerine olumlu katkı sağlayacağına inandığı verimli görüşmeler ve ziyaretler gerçekleştirdiğini dile getiren Kurtulmuş, son dönemde karşılıklı saygıya dayanan işbirliklerinin giderek gelişmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.Rusya ile bölgesel ve küresel önemli konularda ortak hareket edebildiklerini belirten Kurtulmuş, ikili ticaretin her türlü zorluğa rağmen giderek geliştiğini, enerji alanında işbirliğinin derinleştiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/numan-kurtulmus-istanbulda-iki-ulke-arasinda-baris-imzalari-atilacakken-bazi-ulkeler-barisi-1088384631.html

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rusya parlamentosunun alt kanadı duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, rusya devlet duması, numan kurtulmuş, vyaçeslav volodin