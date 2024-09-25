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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ile görüştü
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile bir araya geldi. 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T17:46+0300
2024-09-25T17:46+0300
2024-09-25T18:11+0300
türkiye
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin
rusya devlet duması
numan kurtulmuş
vyaçeslav volodin
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede Rusya Federal Meclisi’nin iki kanadıyla da yakın çalışma arzusunda olduklarını aktardı. Moskova’da, Türkiye-Rusya ilişkilerine olumlu katkı sağlayacağına inandığı verimli görüşmeler ve ziyaretler gerçekleştirdiğini dile getiren Kurtulmuş, son dönemde karşılıklı saygıya dayanan işbirliklerinin giderek gelişmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.Rusya ile bölgesel ve küresel önemli konularda ortak hareket edebildiklerini belirten Kurtulmuş, ikili ticaretin her türlü zorluğa rağmen giderek geliştiğini, enerji alanında işbirliğinin derinleştiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/numan-kurtulmus-istanbulda-iki-ulke-arasinda-baris-imzalari-atilacakken-bazi-ulkeler-barisi-1088384631.html
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rusya parlamentosunun alt kanadı duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, rusya devlet duması, numan kurtulmuş, vyaçeslav volodin
rusya parlamentosunun alt kanadı duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, rusya devlet duması, numan kurtulmuş, vyaçeslav volodin
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ile görüştü
17:46 25.09.2024 (güncellendi: 18:11 25.09.2024)
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede Rusya Federal Meclisi’nin iki kanadıyla da yakın çalışma arzusunda olduklarını aktardı. Moskova’da, Türkiye-Rusya ilişkilerine olumlu katkı sağlayacağına inandığı verimli görüşmeler ve ziyaretler gerçekleştirdiğini dile getiren Kurtulmuş, son dönemde karşılıklı saygıya dayanan işbirliklerinin giderek gelişmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.
Rusya ile bölgesel ve küresel önemli konularda ortak hareket edebildiklerini belirten Kurtulmuş, ikili ticaretin her türlü zorluğa rağmen giderek geliştiğini, enerji alanında işbirliğinin derinleştiğini vurguladı.