TBMM Başkanı Kurtulmuş: Umarım ki Türkiye BRICS'e üye olarak kabul edilecektir

ABD’nin Afganistan’dan çıkması yeni bir dönemin işaretidir. Bundan sonra çok kutuplu dünya dönemi başlıyor, tek kutuplu dünya dönemi geride kalmıştır. Hiçbir ülke veya gücün dünyayı yönetemeyeceğini biliyoruz. Yeni güç denklemleri ortaya çıkıyor. ABD’nin Afganistan’dan çıkması yeni bir dönemin işaretidir. Bundan sonra çok kutuplu dünya dönemi başlıyor, tek kutuplu dünya dönemi geride kalmıştır. Hiçbir ülke veya gücün dünyayı yönetemeyeceğini biliyoruz. Yeni güç denklemleri ortaya çıkıyor.

Son yıllarda öne çıkan iki önemli güç olan Türkiye ve Rusya’nın bundan sonraki dünya sistemine fevkalade katkı sağlayacağını açıktır. İki ülke arasındaki dosthane ilişkilerin ve projelerin geliştirilmesi bu nedenle önemlidir. Son yıllarda öne çıkan iki önemli güç olan Türkiye ve Rusya’nın bundan sonraki dünya sistemine fevkalade katkı sağlayacağını açıktır. İki ülke arasındaki dosthane ilişkilerin ve projelerin geliştirilmesi bu nedenle önemlidir.

Batı’nın domine ettiği süreç boyunca oluşturduğu iddiaların, çifte standartlı olduğunu gördük. Şüphesiz, bunların en başında Gazze’de olan, insanlıktan uzak çifte standarttır. Dünyanın başka yerinde savaş suçu olarak kabul edilen suçlar, Batı ülkelerini harekete geçirirken, Filistinliler için görmezden gelinmektedir. Batı’nın domine ettiği süreç boyunca oluşturduğu iddiaların, çifte standartlı olduğunu gördük. Şüphesiz, bunların en başında Gazze’de olan, insanlıktan uzak çifte standarttır. Dünyanın başka yerinde savaş suçu olarak kabul edilen suçlar, Batı ülkelerini harekete geçirirken, Filistinliler için görmezden gelinmektedir.

Göç meselesinde de Avrupa çifte standart uygulamaktadır. Batı’nın iki yüzlülüğü ve ırkçılığı ortaya çıkmıştır, bu da gelecekte dünya politiğini etkileyecektir. Göç meselesinde de Avrupa çifte standart uygulamaktadır. Batı’nın iki yüzlülüğü ve ırkçılığı ortaya çıkmıştır, bu da gelecekte dünya politiğini etkileyecektir.